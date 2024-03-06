Başkan Erdoğan’dan AK Parti Malatya mitinginde önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim çalışmaları kapsamında mitinglerine devam ediyor. Erdoğan Malatya'da gerçekleştirdiği mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Alanda bulunan bir pankartı okuyan Başkan Erdoğan, "Herkes vazgeçse Malatyalı vazgeçmez." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: Aslında Malatya'ya 1 ay önce gelecektik ama nasip olmadı. Bugün sizlerle hasret gidererek bu gecikmeyi telafi ediyoruz. Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığı'nda %72 milletvekilliğinde %69 destek veren Malatya'ya teşekkür ediyorum. Malatya yine sandıkta destan yaptı. Üzerinize düşeni yaptınız. Biz de bunun karşılığını vermek için gece gündüz çalışacağız. Bu defa da Türkiye Yüzyılı'nın inşasında Malatya ile birlikte yol yürümekten şeref duyuyoruz.

"KANDİLLE DEMLENENİ MALATYA AFFETMEZ" Bizim bildiğimiz Malatya'nın insanı karakterli olur, mert olur, sözünün eri olur. Pusulasını şaşıranı Kandille DEM'lenmeyi marifet sananı Malatya affeder mi? Eser ve hizmet siyasetiyle şehrini geliştireni Malatya unutur mu? Depremle sarsılan, nice sevdiklerini toprağa veren yeniden hayata sarılma umudu vereni Malatya bırakır mı? 6 Şubat Depremlerinde Malatya ve diğer şehirlerimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Malatya'da 20 bini kırsalda kalanı şehir merkezinde 70 bin hak sahibi belirlendi. Geçtiğimiz ay 6 bin 181 konutu hak sahiplerine teslim ettik. 43 bin 837 konutun yapımı sürüyor.