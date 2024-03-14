ABB Başkanı Mansur Yavaş fena yakalandı! "Halkın parasını reklama harcayan haram yiyor demektir"

Cumhuriyet Halk Partili ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın belediye kaynaklarını kendi reklamı için kullandığı bir kez daha ortaya çıktı.
Yavaş'ın mitinginde kullanılan tırların Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı işçileri tarafından hazırlandığı öğrenildi.
Cumhuriyet Halk Partili ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın belediye kaynaklarını kendi reklamı için kullandığı bir kez daha ortaya çıktı.
Yavaş'ın mitinginde kullanılan tırların Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı işçileri tarafından hazırlandığı öğrenildi.
ABB Başkanı Yavaş'ın bir mitingi için hazırlanan tırların ve ses sistemlerinin kurulumunda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı personelinin kullanılması cep telefonu kameralarına yansıdı.
SADECE SES SİSTEMİ 50 BİN DOLAR
Mansur Yavaş'ın seçim tırlarının yapımında kullanılan sadece ses sistemine ayrılan rakamın 50 bin dolar olduğu yani 1.6 milyon TL olduğu belgelerle ortaya çıktı.
DORSELERİ GİZLEDİLER
Skandal olayın perdelenmesi için dorselerin ortadan kaldırıldığı da belirtiliyor.
"HALKIN PARASINI REKLAMA HARCAYAN HARAM YİYOR DEMEKTİR"
ABB Başkanı Yavaş'ın işçileri kendi reklamı için kullanması mitinglerde yaptığı "Halkın parasını kendi reklamı için harcayan belediye başkanı haram yiyor demektir" ve "Halkın parasını reklama harcamayı zul görüyorum" ifadeleriyle çeliiştiğini de ortaya koydu.
Yaşananlar Yavaş'ın 5 yıllık toplamı 363 milyar TL olan belediye bütçesini ereye harcandığının sorgulanmasına da sebep oluyor.