ABB Başkanı Mansur Yavaş fena yakalandı! "Halkın parasını reklama harcayan haram yiyor demektir"

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Cumhuriyet Halk Partili ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın belediye kaynaklarını kendi reklamı için kullandığı bir kez daha ortaya çıktı. Yavaş'ın mitinginde kullanılan tırların Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı işçileri tarafından hazırlandığı öğrenildi.

ABB Başkanı Yavaş'ın bir mitingi için hazırlanan tırların ve ses sistemlerinin kurulumunda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı personelinin kullanılması cep telefonu kameralarına yansıdı.