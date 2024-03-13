CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın prensi PORTAŞ’ı batıran Mesut Özarslan çıktı! İyi Parti adayı Cengiz Topel Yıldırım canlı yayında ifşaladı: İşte ihaleye fesat belgesi

İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın asfalt ihalesinde, ihaleye fesat karıştırıldığını ve buna müdahale etmediğini söyleyerek belgeleri ortaya döktü.
İYİ Parti ve CHP ortaklığı yerel seçimlerle beraber sonlanırken seçim yaklaştıkça rekabet ve tansiyon gittikçe yükselmeye devam ediyor. İYİ Parti'nin ABB Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım, katıldığı bir TV programında, Yavaş'ın bir asfalt ihalesine fesat karıştırılmasına müdahale etmediğini ve buna göz yumduğunu söyledi.
MANSUR YAVAŞ'IN ŞEFFAF İHALE ALGISI
Her defasında, şeffaf ihaleler ve hesap verilebilirlik algısıyla propaganda yapan Yavaş'ın, ihalelerle ilgili söylediği sözler de akıllara geldi. Yavaş, "64 yaşındayım, bu yaşıma kadar haram yemedim. Bu yaştan sonra haram yemeye de yedirmeye de niyetim yok" demişti.