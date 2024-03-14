Başkan Erdoğan’dan Ağrı Mitinginde önemli açıklamalar | İstanbul’da CHP-DEM pazarlığı: Sırtını örgüte dayayan siyasiler kirli pazarlık peşinde

Başkan Erdoğan, il ve ilçe belediye başkan adayları ile birlikte vatandaşları selamladı.
"BİZ AĞRI'YA GÜVENİYORUZ, AĞRI'NIN DA BİZE GÜVENMESİNİ İSTİYORUZ"
Ağrı'ya yapılan hizmetlere de değinen Erdoğan, "Hizmet, ulaşım ve iş makinelerinden oluşan zengin araç filosuyla, asfalt plentiyle, yol ve kaldırım çalışmalarıyla şehri güzelleştirilen sayısız yatırımlarıyla, sosyal belediyecilik faaliyetleriyle Ağrı önemli mesafe katetti. Türkiye'nin de Ağrı'nın da ihtiyacı olan siyaset işte budur." diye konuştu.
"Şimdi buradan, Ağrı'dan öyle bir ses verin ki şu yüce dağın ardından bile duyulsun." diyen Erdoğan'ın, "31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız, Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız, gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Ağrı'yla birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız?" sorularına, alandakiler hep bir ağızdan "Evet" karşılığını verdi.
Alandakilerin, ramazanını tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:
"İnşallah Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını yaşayacağız. Bunun için hep beraber çok çalışacağız. Biz Ağrı'ya güveniyoruz, Ağrı'nın da bize güvenmesini istiyoruz. Sizden 31 Mart seçimleri için destek isterken bunu kuru bir laf kalabalığına dayanarak yapmıyoruz. Bu talebimizi Ağrı'ya 21 yılda yaptığımız 84 milyar liralık yatırımdan aldığımız güçle, heyecanla, kararlılıkla ifade ediyoruz. Demek ki 84 milyar liralık yatırım yaptık.
Peki neler yaptık? Eğitimde 5 bin 32 yeni derslik inşa ettik. Çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet eden bir bilim merkezi kurduk. İbrahim Çeçen Üniversitesini şehrimize kazandırdık. Şimdi de üniversitemize tıp fakültesi binası yapıyoruz. Gençlik ve sporda Ağrı'ya 5 bin 529 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurtları açtık. Gençlik merkezleri ve çeşitli branşlarda 43 spor tesisi inşa ettik. Doğubayazıt Kapalı Spor Salonu'nun yapımına devam ediyoruz. Doğubayazıt Kültür Merkezi'ni Doğubayazıt Şafii Camii'ni, Ahmed-i Hani Türbesi'ni ve İshak Paşa Sarayı'nı restore ederek hizmete açtık. Ayrıca Ağrı'ya 11 bin metrekare alana sahip kültür ve kongre merkezi yaptık."
Erdoğan, partisince Dörtyol Kavşağı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, sosyal yardımlarda Ağrılı ihtiyaç sahiplerine 11,5 milyar lira kaynakla destek olduklarını ifade etti.
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Dörtyol Kavşağı'nda düzenleyeceği mitingine katılmak için Ağrı'ya geldi. Erdoğan, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanında 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlıkçıları tebrik etti, fotoğraf çektirdi.
Başkan Erdoğan, 400 yataklı merkez, 150 yataklı Patnos Hastanesi başta olmak üzere bin 125 yataklı 15 hastane dahil 77 sağlık tesisini şehre kazandırdıklarını belirtti.
Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesini 200 yataklı bir ek bina ile büyüteceklerini dile getiren Erdoğan, TOKİ vasıtasıyla 4 bin 240 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini, 386 konutun yapımına devam ettiklerini söyledi.
Kentsel dönüşümde Ağrı'da 6 bin 181 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdiklerini aktaran Erdoğan, Ağrı'daki beş millet bahçesinden dördünü bitirdiklerini, Murat Nehri Millet Bahçesi'nin yapımına devam ettiklerini kaydetti.
Erdoğan, 16 kilometreden devralınan bölünmüş yol mesafesinin, 405 kilometreye çıkarıldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ağrı, şehir geçişi ve bağlantı yollarını Erzurum-Ağrı-Doğubayazıt-Gürbulak Sınır Kapısı yolunu, Doğubayazıt-Çaldıran yolunu, Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos yolunu, Erciş-Patnos yolunu ve Doğubayazıt-Iğdır yolunu bölünmüş yol olarak tamamladık. Tutak Viyadüğünü ve tüm Küpkıran Köprüsünü inşa ettik. Kağızman-Tuzluca-Cumaçay-Ağrı yolunu, Iğdır-Doğubayazıt yolunu ve Hamur Çevre Yolunu bu sene bitiriyoruz. Ahmed-i Hani Havalimanı'na terminal binası yaptık. Havalimanımızın 2003 yılında 8 bin olan yolcu trafiği, geçtiğimiz yıl ne oldu biliyor musunuz? 316 bin. Nereden nereye?
Ağrı'nın hasretle beklediği Yazıcı Barajı başta olmak üzere iki baraj, bir sulama tesisi, 50 taşkın koruma tesisi inşa ettik. Yazıcı Barajı'yla Ağrı şehir merkezi ve 15 yerleşim yerinin 2045 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşıladık. Yazıcı Barajı'yla Ağrı Ovası'nda yaklaşık 250 bin dekar zirai arazinin sulanabilmesine imkan sağladık. Yukarıçay ve Derecek barajları ile Yeşilhisar Göleti'nin yapımına devam ediyoruz. İnşası süren sulama tesisleri tamamlandığında Ağrı'da 150 bin dekar araziyi daha sulamaya açıyoruz."
Ağrılı çiftçilere 15 milyar lira tarımsal hibe desteği verildiğini hatırlatan Erdoğan, "Hayvancılığın önemli bir geçim kaynağı olduğu Ağrı'ya 314 ahırı ve 3 et entegre tesisini içeren bir proje kazandırıyoruz. İstihdamı desteklemek için Ağrı'daki işverenlere 640 milyon lira prim teşviki verdik." diye konuştu.
"BU YIL DA HAMUR'U DOĞAL GAZA KAVUŞTURUYORUZ"
Erdoğan, "Ağrı'ya kurduğumuz tekstil kent sayesinde çok sayıda kardeşimize istihdam kapısı açıyoruz. Hedefimiz 17 fabrikada 15 bin istihdama ulaşmaktır." ifadesini kullandı.
Erdoğan, merkez, Diyadin, Doğubayazıt, Eleşkirt, Patnos, Taşlıçay ve Tutak'a doğal gaz arzını sağladıklarını, bu yıl da Hamur'u doğal gaza kavuşturacaklarını bildirdi.
Ağrı'ya, 31 Mart'tan sonra belediyelerle işbirliği içinde çok daha fazla hizmet ekleyeceklerini vurgulayan Erdoğan, il ve ilçe belediye başkanlarının seçilmeleri halinde cumhurbaşkanlığıyla, bakanlıklarıyla her daim başkanlarının yanında olacaklarını, belediyelerin getireceği her yatırımı, hizmeti destekleyeceklerini kaydetti.
Erdoğan, "Bu sabah Konya'da düşen askeri eğitim uçağımızdan dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize geçmiş olsun. Pilotumuzun sağ olarak kurtulduğu kazada, bir iş makinası operatörü kardeşimiz vefat etti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." dedi.
NOTLAR
Erdoğan'ı, havaalanından miting alanına gelişinde caddelerde ellerinde Türk bayrağı olan çocuklar karşıladı.
Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti'nin Ağrı Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Aydın ve ilçe belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı.
Mitinge, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.
Başkan Erdoğan, daha sonra AK Parti Ağrı İl Başkanlığını ziyaret etti.