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Başkan Erdoğan'dan Ağrı Mitinginde önemli açıklamalar | İstanbul'da CHP-DEM pazarlığı: Sırtını örgüte dayayan siyasiler kirli pazarlık peşinde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ağrı mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. CHP-DEM arasındaki pazarlıklara dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler İstanbul'da ve diğer başka yerlerde kirli pazarlıklarla kendi ikballerini kotarmanın peşindeler" dedi. Terörün siyasi ayağı DEM'e yüklenen Başkan Erdoğan, "Bunların ne Ağrı umurlarında ne Van umurlarında ne Diyarbakır umurlarında. Bunlar için önemli olan tek şey, İstanbul'daki, Brüksel'deki, Berlin'deki, Londra'daki, Washington'daki ağababalarından aldığı emirlerdir. Zaten fırsatını bulan da soluğu oralarda alıyor." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 14 Mart 2024, 15:09 Güncelleme 14 Mart 2024, 17:08
Başkan Erdoğan’dan Ağrı Mitinginde önemli açıklamalar | İstanbul’da CHP-DEM pazarlığı: Sırtını örgüte dayayan siyasiler kirli pazarlık peşinde

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Yerel seçim çalışmaları kapsamında mitinglerini sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Ağrı'da vatandaşlarla buluştu.

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ağrı mitinginde koşan Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Dörtyol kavşağında partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, yüreği de sevdası da davası da Ağrı Dağı'ndan yüce insanların memleketi Ağrı'da olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ağrı'nın asırlarca irfana, kültüre, medeniyete, değerlere Ağrı Dağı gibi yüce bir gönüllülükle sahip çıktığını ifade eden Erdoğan, Anadolu'yu tehditlere karşı bir kalkan gibi koruyan serhat şehrinin, cesaretiyle yiğitliğiyle fedakarlığıyla hep örnek olduğunu söyledi.

Bu şehrin insanlarının çalışkanlıklarıyla sabırlarıyla duruşlarıyla farklarını gösteren birer metanet abidesi olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağrılı kardeşlerim, 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde tercihini AK Parti'den yana yaparak muhabbetimize karşılık vermişti. Her ne kadar geçtiğimiz mayıs ayındaki seçimlerde arzu ettiğimiz neticeleri alamamış olsak da Ağrı'nın 31 Mart'ta yine tercihini AK Parti'den yana yapacağına inanıyorum. Ağrı ile bizim aramızda kalpten kalbe giden bir yol vardır. Biz hayatımızı, milli iradenin üstünlüğünü savunmaya adadık. Bu anlayışla vesayetinden darbecisine, terör örgütünden tek parti faşistine, karşımıza kim çıkarsa mücadele ettik. Cumhuriyet tarihinin en köklü demokrasi ve kalkınma atılımlarını hayata geçirmekte kalmadık, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla gözümüzü geleceğe diktik."

Başkan Erdoğan, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanında 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlıkçıları tebrik etti. Başkan Erdoğan, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanında 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlıkçıları tebrik etti.

Alandaki coşkuya dikkati çeken Erdoğan, "Maşallah. Şu anda karşımdaki topluluğa bakıyorum. Yol boyu gayet iyiydi. Burada da 40 bin kişinin olduğunu emniyetten aldım. Bu 40 bin ile 31 Mart'a yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"NE DÜNYA ESKİ DÜNYA NE TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE"
Başkan Erdoğan, her safhasını milletle birlikte verdikleri mücadelenin en yakın şahitlerinden birinin Ağrı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Şimdi yine birileri çıkmış, tek parti faşizmini hortlatmak için can atan CHP ile bir olup sizlerin iradesine ipotek koymaya çalışıyor. Dün silah zoruyla yaptıklarını bugün örtülü baskıyla, daha önemlisi tek parti faşistleriyle gizli saklı ittifaklar kurarak gerçekleştirmenin gayreti içindeler. Öyle ki bu uğurda yasakların, hukuksuzlukların ve baskıların sembolü olan CHP'ye bile yedek tekerlek yapacak duruma düştüler. Ne dünya eski dünya ne Türkiye eski Türkiye. Artık demokrasisiyle, yönetim biçimiyle, eğitimden sağlığa tüm kalkınma altyapısıyla yepyeni bir Türkiye var. Dün Ağrı Ankara'ya, İstanbul'a, Antalya'ya çok uzaktı, dünyaya da çok uzaktı. Bugün ise Türkiye'nin ve dünyanın her yeri Ağrılı kardeşlerim için gelişen iletişim ve ulaşım teknolojilerini emirlerine sunmamız sayesinde adeta bir adım, bir tık mesafede. Geçmişte maval okuyarak sizlere bambaşka bir dünya, bölge ve Türkiye çizenlerin gerçek niyetleri yaşanan her gelişmeyle bir kez daha ortaya dökülüyor."

"BUGÜNE KADAR BUNLARIN BİR ESERİ VAR MI?"
Başkan Erdoğan, terör örgütünün adeta parasını verenin istediği gibi tepe tepe kullandığı bir araç olduğunu ifade ederek, "Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler, İstanbul'da ve diğer başka yerlerde kirli pazarlıklarla kendi ikballerini kotarmanın peşindeler." dedi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sizlerin iradesini tek parti faşizminin kalıntısı, CHP'nin kifayetsiz, muhteris yöneticilerine meze edenler mi Ağrı'ya hak ettiği hizmetleri getirecek? CHP'li belediye başkan adaylarının buram buram ırkçılık, ayrımcılık kokan tüm söylemlerine seslerini çıkarmayanlar mı sizin hakkınızı savunacak? Ağrı'yı ve bu bölgeyi arka bahçeleri olarak kabul edip Batı'ya şirin gözükmek için kendi ülkesine ihanet derecesine varan saldırılar yapanlar mı Ağrılı kardeşlerimin geleceğini inşa edecek? Yıllardır Mecliste oldukları halde ülkenin, milletin, şehirlerimizin en küçük bir meselesinin çözümüne öncülük etmeyenler, katkıda bulunmayanlar mı Ağrı'ya eser kazandıracak? Bugüne kadar bunların bir eseri var mı? Bir eserini gördünüz mü? Bunların ne Ağrı ne Van ne Diyarbakır umurlarında. Bunlar için önemli olan tek şey İstanbul'daki, Brüksel'deki, Berlin'deki, Londra'daki, Washington'daki ağababalarından aldıkları emirlerdir. Zaten fırsatını bulan da soluğu oralarda alıyor. Bunların, iradenizi istismar etmeyi amaçlayan turistik geziler haricinde samimiyetle halinizi hatırınızı sormak için hiç Ağrıya geldiğini gördünüz mü? Şu ulu Ağrı Dağı'na, Tendürek Dağı'na, ala dağlara, teröristlere selam vermek dışında hayırlı bir nazarla bakanını gördünüz mü?"

Bir Ağrı türküsünden, "Ağlarken sen ağlamadın, derdime derttaş olmadın, sen bana gardaş olmadın" dizelerini okuyan Erdoğan, "Size kardeş olmayanlara siz de kapınızı ve gönlünüzü kapatın." ifadesini kullandı.

Erdoğan, partisince Dörtyol Kavşağı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Kalpleri, yürekleri, eserleri, hizmetleri, hedefleri ve programlarıyla Ağrılıların huzurunda olduklarını belirten Erdoğan, "Unutmayın başka Ağrı yok, başka Türkiye yok. Önümüze çıkan fırsatları ve imkanları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Cumhuriyet tarihi boyunca milletimizin her kesimi gibi Ağrılı kardeşlerimizin de yaşadığı sıkıntılar yok mu? Elbette var. Ama bunların hiçbiri sizin üzerinizden sahnelenmeye çalışılan kirli senaryoların bahanesi olamaz." ifadelerini kullandı.

Darbecilerden, vesayetçilerden, işkencecilerden hesap sorduklarını da belirten Erdoğan, hükümette oldukları 21 yılı aşkın süre boyunca ülkenin her eksiği gibi vatandaşların hak, özgürlük, adalet, altyapı, üstyapı, refah beklentilerini karşılamak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Yaptıkları hizmetleri bir lütuf değil vazife olarak gördüklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Asla 'yeter' demedik. Hele hele bunları sizin başınıza asla kakmadık. Sizi ananızın ak sütü gibi helaliniz olan haklarınıza ve hizmetlerinize kavuşturmak için çıtayı hep daha yükseğe koyarak bugünlere geldik. Şimdi de Türkiye Yüzyılı ile hep birlikte dünyanın en güçlü ve müreffeh ülkeleri arasındaki yerimizi almaya hazırlanıyoruz. Bu vizyonu da Ağrı'yla birlikte hayata geçirelim istiyoruz. Biz milletimize Türkiye Yüzyılı şehirlerini depreme dayanıklı yapılarıyla, ulaşımıyla, çevresiyle, sosyal destekleriyle, diğer tüm unsurlarıyla hep birlikte yükseltmeyi teklif ediyoruz.

Peki onlar ne yapıyor? Birbirleriyle kavga etmekten, birbirleriyle pazarlık etmekten, birbirlerine höykürmekten, birbirlerine çalım atmaktan, ülkeye ve millete dair herhangi bir meseleyi gündemlerine almaya vakit bulamıyorlar. Derdi kendi partisinin içindeki ayak oyunları olanın vizyonu da o kadar olur. Derdi terör örgütüne payandalık etmek olanın hayali de o kadar olur. Derdi insanların sıkıntılarını, endişelerini, duygularını istismar etmek olanın programı da o kadar olur. Bunların hepsini bir araya toplayın, çarpın, bölün çıkartın, ne yaparsanız yapın geriye kalacak olan hep sıfır olur. Sıfır sonuçlu siyasetin de ne ülkeye ne millete faydası dokunur. İşte bunun için biz hep eser ve hizmet siyaseti diyoruz."

Başkan Erdoğan, il ve ilçe belediye başkan adayları ile birlikte vatandaşları selamladı.Başkan Erdoğan, il ve ilçe belediye başkan adayları ile birlikte vatandaşları selamladı.

"BİZ AĞRI'YA GÜVENİYORUZ, AĞRI'NIN DA BİZE GÜVENMESİNİ İSTİYORUZ"
Ağrı'ya yapılan hizmetlere de değinen Erdoğan, "Hizmet, ulaşım ve iş makinelerinden oluşan zengin araç filosuyla, asfalt plentiyle, yol ve kaldırım çalışmalarıyla şehri güzelleştirilen sayısız yatırımlarıyla, sosyal belediyecilik faaliyetleriyle Ağrı önemli mesafe katetti. Türkiye'nin de Ağrı'nın da ihtiyacı olan siyaset işte budur." diye konuştu.

"Şimdi buradan, Ağrı'dan öyle bir ses verin ki şu yüce dağın ardından bile duyulsun." diyen Erdoğan'ın, "31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız, Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız, gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Ağrı'yla birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız?" sorularına, alandakiler hep bir ağızdan "Evet" karşılığını verdi.

Alandakilerin, ramazanını tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını yaşayacağız. Bunun için hep beraber çok çalışacağız. Biz Ağrı'ya güveniyoruz, Ağrı'nın da bize güvenmesini istiyoruz. Sizden 31 Mart seçimleri için destek isterken bunu kuru bir laf kalabalığına dayanarak yapmıyoruz. Bu talebimizi Ağrı'ya 21 yılda yaptığımız 84 milyar liralık yatırımdan aldığımız güçle, heyecanla, kararlılıkla ifade ediyoruz. Demek ki 84 milyar liralık yatırım yaptık.

Peki neler yaptık? Eğitimde 5 bin 32 yeni derslik inşa ettik. Çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet eden bir bilim merkezi kurduk. İbrahim Çeçen Üniversitesini şehrimize kazandırdık. Şimdi de üniversitemize tıp fakültesi binası yapıyoruz. Gençlik ve sporda Ağrı'ya 5 bin 529 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurtları açtık. Gençlik merkezleri ve çeşitli branşlarda 43 spor tesisi inşa ettik. Doğubayazıt Kapalı Spor Salonu'nun yapımına devam ediyoruz. Doğubayazıt Kültür Merkezi'ni Doğubayazıt Şafii Camii'ni, Ahmed-i Hani Türbesi'ni ve İshak Paşa Sarayı'nı restore ederek hizmete açtık. Ayrıca Ağrı'ya 11 bin metrekare alana sahip kültür ve kongre merkezi yaptık."

Erdoğan, partisince Dörtyol Kavşağı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, sosyal yardımlarda Ağrılı ihtiyaç sahiplerine 11,5 milyar lira kaynakla destek olduklarını ifade etti.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Dörtyol Kavşağı'nda düzenleyeceği mitingine katılmak için Ağrı'ya geldi. Erdoğan, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanında 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlıkçıları tebrik etti, fotoğraf çektirdi.Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Dörtyol Kavşağı'nda düzenleyeceği mitingine katılmak için Ağrı'ya geldi. Erdoğan, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanında 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlıkçıları tebrik etti, fotoğraf çektirdi.

Başkan Erdoğan, 400 yataklı merkez, 150 yataklı Patnos Hastanesi başta olmak üzere bin 125 yataklı 15 hastane dahil 77 sağlık tesisini şehre kazandırdıklarını belirtti.

Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesini 200 yataklı bir ek bina ile büyüteceklerini dile getiren Erdoğan, TOKİ vasıtasıyla 4 bin 240 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini, 386 konutun yapımına devam ettiklerini söyledi.

Kentsel dönüşümde Ağrı'da 6 bin 181 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdiklerini aktaran Erdoğan, Ağrı'daki beş millet bahçesinden dördünü bitirdiklerini, Murat Nehri Millet Bahçesi'nin yapımına devam ettiklerini kaydetti.

Erdoğan, 16 kilometreden devralınan bölünmüş yol mesafesinin, 405 kilometreye çıkarıldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağrı, şehir geçişi ve bağlantı yollarını Erzurum-Ağrı-Doğubayazıt-Gürbulak Sınır Kapısı yolunu, Doğubayazıt-Çaldıran yolunu, Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos yolunu, Erciş-Patnos yolunu ve Doğubayazıt-Iğdır yolunu bölünmüş yol olarak tamamladık. Tutak Viyadüğünü ve tüm Küpkıran Köprüsünü inşa ettik. Kağızman-Tuzluca-Cumaçay-Ağrı yolunu, Iğdır-Doğubayazıt yolunu ve Hamur Çevre Yolunu bu sene bitiriyoruz. Ahmed-i Hani Havalimanı'na terminal binası yaptık. Havalimanımızın 2003 yılında 8 bin olan yolcu trafiği, geçtiğimiz yıl ne oldu biliyor musunuz? 316 bin. Nereden nereye?

Ağrı'nın hasretle beklediği Yazıcı Barajı başta olmak üzere iki baraj, bir sulama tesisi, 50 taşkın koruma tesisi inşa ettik. Yazıcı Barajı'yla Ağrı şehir merkezi ve 15 yerleşim yerinin 2045 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşıladık. Yazıcı Barajı'yla Ağrı Ovası'nda yaklaşık 250 bin dekar zirai arazinin sulanabilmesine imkan sağladık. Yukarıçay ve Derecek barajları ile Yeşilhisar Göleti'nin yapımına devam ediyoruz. İnşası süren sulama tesisleri tamamlandığında Ağrı'da 150 bin dekar araziyi daha sulamaya açıyoruz."

Ağrılı çiftçilere 15 milyar lira tarımsal hibe desteği verildiğini hatırlatan Erdoğan, "Hayvancılığın önemli bir geçim kaynağı olduğu Ağrı'ya 314 ahırı ve 3 et entegre tesisini içeren bir proje kazandırıyoruz. İstihdamı desteklemek için Ağrı'daki işverenlere 640 milyon lira prim teşviki verdik." diye konuştu.

"BU YIL DA HAMUR'U DOĞAL GAZA KAVUŞTURUYORUZ"
Erdoğan, "Ağrı'ya kurduğumuz tekstil kent sayesinde çok sayıda kardeşimize istihdam kapısı açıyoruz. Hedefimiz 17 fabrikada 15 bin istihdama ulaşmaktır." ifadesini kullandı.

Erdoğan, merkez, Diyadin, Doğubayazıt, Eleşkirt, Patnos, Taşlıçay ve Tutak'a doğal gaz arzını sağladıklarını, bu yıl da Hamur'u doğal gaza kavuşturacaklarını bildirdi.

Ağrı'ya, 31 Mart'tan sonra belediyelerle işbirliği içinde çok daha fazla hizmet ekleyeceklerini vurgulayan Erdoğan, il ve ilçe belediye başkanlarının seçilmeleri halinde cumhurbaşkanlığıyla, bakanlıklarıyla her daim başkanlarının yanında olacaklarını, belediyelerin getireceği her yatırımı, hizmeti destekleyeceklerini kaydetti.

Erdoğan, "Bu sabah Konya'da düşen askeri eğitim uçağımızdan dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize geçmiş olsun. Pilotumuzun sağ olarak kurtulduğu kazada, bir iş makinası operatörü kardeşimiz vefat etti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." dedi.

NOTLAR
Erdoğan'ı, havaalanından miting alanına gelişinde caddelerde ellerinde Türk bayrağı olan çocuklar karşıladı.

Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti'nin Ağrı Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Aydın ve ilçe belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı.

Mitinge, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.

Başkan Erdoğan, daha sonra AK Parti Ağrı İl Başkanlığını ziyaret etti.

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