Başkan Erdoğan’dan Ağrı Mitinginde önemli açıklamalar | İstanbul’da CHP-DEM pazarlığı: Sırtını örgüte dayayan siyasiler kirli pazarlık peşinde

"Ağrılı kardeşlerim, 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde tercihini AK Parti'den yana yaparak muhabbetimize karşılık vermişti. Her ne kadar geçtiğimiz mayıs ayındaki seçimlerde arzu ettiğimiz neticeleri alamamış olsak da Ağrı'nın 31 Mart'ta yine tercihini AK Parti'den yana yapacağına inanıyorum. Ağrı ile bizim aramızda kalpten kalbe giden bir yol vardır. Biz hayatımızı, milli iradenin üstünlüğünü savunmaya adadık. Bu anlayışla vesayetinden darbecisine, terör örgütünden tek parti faşistine, karşımıza kim çıkarsa mücadele ettik. Cumhuriyet tarihinin en köklü demokrasi ve kalkınma atılımlarını hayata geçirmekte kalmadık, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla gözümüzü geleceğe diktik."

Başkan Erdoğan, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanında 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlıkçıları tebrik etti.

Alandaki coşkuya dikkati çeken Erdoğan, "Maşallah. Şu anda karşımdaki topluluğa bakıyorum. Yol boyu gayet iyiydi. Burada da 40 bin kişinin olduğunu emniyetten aldım. Bu 40 bin ile 31 Mart'a yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"NE DÜNYA ESKİ DÜNYA NE TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE"

Başkan Erdoğan, her safhasını milletle birlikte verdikleri mücadelenin en yakın şahitlerinden birinin Ağrı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Şimdi yine birileri çıkmış, tek parti faşizmini hortlatmak için can atan CHP ile bir olup sizlerin iradesine ipotek koymaya çalışıyor. Dün silah zoruyla yaptıklarını bugün örtülü baskıyla, daha önemlisi tek parti faşistleriyle gizli saklı ittifaklar kurarak gerçekleştirmenin gayreti içindeler. Öyle ki bu uğurda yasakların, hukuksuzlukların ve baskıların sembolü olan CHP'ye bile yedek tekerlek yapacak duruma düştüler. Ne dünya eski dünya ne Türkiye eski Türkiye. Artık demokrasisiyle, yönetim biçimiyle, eğitimden sağlığa tüm kalkınma altyapısıyla yepyeni bir Türkiye var. Dün Ağrı Ankara'ya, İstanbul'a, Antalya'ya çok uzaktı, dünyaya da çok uzaktı. Bugün ise Türkiye'nin ve dünyanın her yeri Ağrılı kardeşlerim için gelişen iletişim ve ulaşım teknolojilerini emirlerine sunmamız sayesinde adeta bir adım, bir tık mesafede. Geçmişte maval okuyarak sizlere bambaşka bir dünya, bölge ve Türkiye çizenlerin gerçek niyetleri yaşanan her gelişmeyle bir kez daha ortaya dökülüyor."