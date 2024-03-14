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Son dakika: Konya'da Türk Yıldızları’nın eğitim uçağı düştü! Pilot paraşütle kurtuldu: Şantiyede görevli bir askeri personel şehit oldu

Konya 3. Ana Jet Üst Komutanlığı’nda Türk Yıldızları’nın eğitim uçağı düştü. Paraşütle atlayan Pilot Binbaşı Şükrü Gümüş'ün (40) tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken hava üssünde bulunan şantiyede görevli bir askeri personel şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada "Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi 14 Mart 2024, 13:13 Güncelleme 14 Mart 2024, 14:03
Son dakika: Konya’da Türk Yıldızları’nın eğitim uçağı düştü! Pilot paraşütle kurtuldu: Şantiyede görevli bir askeri personel şehit oldu

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Konya 3. Ana Jet Üst Komutanlığı'nda Türk Yıldızları'na ait F-5 eğitim uçağı düştü. Akrobasi timinde yer alan pilot Binbaşı Şükrü Gümüş'ün (40) paraşütle atladığı öğrenildi.

Konya'da eğitim uçağı düştü!

ACI HABER GELDİ
Hava üssü içerisinde yapılan bir inşaat şantiyesinde görevli bir askeri personel şehit oldu.

Olay sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan yazılı açıklama geldi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51'de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.





F-5 EĞİTİM UÇAĞI ÖZELLİKLERİ NELER?

Mürettebat: 1
Uzunluk: 14.35 m
Yükseklik: 4.10 m
Kanat açıklığı: 7.85 m
Kanat alanı: 17.28 m²
Yüklü ağılığı: 9.300 kg
Motor: 2 x General Electric J-85
Itiş gücü:15.5 kN
Maksimum hız: 1526 km/s (1.2 Mach)
Menzil: 1815 km
Çıkabildiği maksimum yükseklik: 15.400 m

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