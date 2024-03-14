Son dakika: Konya’da Türk Yıldızları’nın eğitim uçağı düştü! Pilot paraşütle kurtuldu: Şantiyede görevli bir askeri personel şehit oldu

Konya 3. Ana Jet Üst Komutanlığı'nda Türk Yıldızları'na ait F-5 eğitim uçağı düştü. Akrobasi timinde yer alan pilot Binbaşı Şükrü Gümüş'ün (40) paraşütle atladığı öğrenildi.

ACI HABER GELDİ

Hava üssü içerisinde yapılan bir inşaat şantiyesinde görevli bir askeri personel şehit oldu.



Olay sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan yazılı açıklama geldi.



MSB'DEN AÇIKLAMA



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51'de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.







