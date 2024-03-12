Mansur Yavaş’ın algı belediyeciliği: Başkan Erdoğan’ın açılışını yaptığı havuzu bir kez daha açtığı ortaya çıktı

Bu çerçevede: Keçiören Belediyesi 5 Milyar 239 Milyon TL'lik 5 yıllık bütçesinde 4 havuzu Keçiören'e sıfırdan yaptı.

Akyurt Belediyesi 727 Milyon TL'lik 5 yıllık bütçesi ile iki adet, yarı olimpik yüzme havuzu yaptı.

Bala Belediyesi 338 Milyon TL'lik 5 yıllık bütçesi içinde 1 adet kapalı yüzme havuzu açtı.

Kalecik Belediyesi ise 339 Milyon TL'lik bütçesiyle 5 yılın içinde 2 adet yüzme havuzunu ilçesine kazandırdı.

Sincan Belediyesi ise 5 yıllık 1 Milyar 574 Milyon TL'lik bütçesiyle 3 adet yüzme havuzunu vatandaşların hizmetine soktu.

Nallıhan Belediyesi ise 1 adet yüzme havuzu için 5 yıllık 521 Milyonluk bütçesi içinde kaynak ayırabildi.

Altındağ Belediyesi ise 4 Milyar TL bütçede 4 yüzme havuzuna kaynak ayırarak bunları da hizmete geçirdi.

Çubuk Belediyesi de 720 Milyon TL'lik bütçesi içerisinde 1 adet yüzme havuzu için kaynak ayırarak ilçesine kazandırabildi.

YAPTIM DEDİĞİ HİZMETLER KENDİ DÖNEMİNDE ÖNCE YAPILMIŞ

31 Mart yerel seçimleri öncesi Ankara'ya büyük hizmetler vaat eden CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 4 buçuk yıllık hizmet süresi boyunca Ankara'ya değer katacak tek bir projeye imza atmadı.

4 buçuk yılda Ankaralıları canından bezdiren Yavaş, hizmet konusunda tek bir adım dahi atmazken 7 Bakanlığa denk bütçesi bulunan ABB'yi de borç batağına sürükledi. Sürekli "Engelleniyoruz" bahanesine sığınan Yavaş'ın yaptım dediği hizmetler de kendi döneminde önceki belediye başkanları tarafından yapılan hizmetler olduğu anlaşıldı.



Ankaralı vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına hiçbir işe imza atmayan Yavaş, sosyal medyada yaptığı algı çalışması ile Ankaralılara hizmet ediyormuş gibi görünmeye çalıştığı bir kez daha ortaya çıktı.