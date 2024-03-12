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Mansur Yavaş'ın algı belediyeciliği: Başkan Erdoğan’ın açılışını yaptığı havuzu bir kez daha açtığı ortaya çıktı

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın benimsediği algı ve tabela belediyeciliği bir kez daha kanıtlandı. Yavaş'ın Başkan Erdoğan tarafından açılan havuzu bir kez daha açtığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 14:50 Güncelleme 12 Mart 2024, 14:58
Mansur Yavaş’ın algı belediyeciliği: Başkan Erdoğan’ın açılışını yaptığı havuzu bir kez daha açtığı ortaya çıktı

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CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendi döneminde önce yapılan projeleri ufak tefek tadilatlar yaparak yeniden açtığı anlaşıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇTIĞI HAVUZU YENİDEN AÇTI
Yavaş, 2014 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından toplu açılış töreni ile açılışını yaptığı Kuzey Yıldızı Yüzme Havuzu'nu 20 Mayıs 2022 tarihinde bir kez daha açtığı anlaşıldı.

MEHTERAN TAKIMIYLA ŞOV YAPTI
CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın "ABB Başkent'e yeni bir spor tesisini daha kazandırdı" diyerek reklamını yaptığı ve mehteran takımı eşliğinde açılışını yaptığı Kuzey Yıldızı Yüzme Havuzu'nun sadece tadilatını yaptırdığı ortaya çıktı.

AK PARTİLİ İLÇE BELEDİYELERİ KADAR HAVUZ YAPAMADI
AK Parti yönetimindeki belediyeler ise Ankara Büyükşehir Belediyesine göre küçük bütçelerine rağmen sıfırdan havuz yapabildiler.

Bu çerçevede: Keçiören Belediyesi 5 Milyar 239 Milyon TL'lik 5 yıllık bütçesinde 4 havuzu Keçiören'e sıfırdan yaptı.
Akyurt Belediyesi 727 Milyon TL'lik 5 yıllık bütçesi ile iki adet, yarı olimpik yüzme havuzu yaptı.

Bala Belediyesi 338 Milyon TL'lik 5 yıllık bütçesi içinde 1 adet kapalı yüzme havuzu açtı.
Kalecik Belediyesi ise 339 Milyon TL'lik bütçesiyle 5 yılın içinde 2 adet yüzme havuzunu ilçesine kazandırdı.

Sincan Belediyesi ise 5 yıllık 1 Milyar 574 Milyon TL'lik bütçesiyle 3 adet yüzme havuzunu vatandaşların hizmetine soktu.
Nallıhan Belediyesi ise 1 adet yüzme havuzu için 5 yıllık 521 Milyonluk bütçesi içinde kaynak ayırabildi.

Altındağ Belediyesi ise 4 Milyar TL bütçede 4 yüzme havuzuna kaynak ayırarak bunları da hizmete geçirdi.
Çubuk Belediyesi de 720 Milyon TL'lik bütçesi içerisinde 1 adet yüzme havuzu için kaynak ayırarak ilçesine kazandırabildi.

YAPTIM DEDİĞİ HİZMETLER KENDİ DÖNEMİNDE ÖNCE YAPILMIŞ
31 Mart yerel seçimleri öncesi Ankara'ya büyük hizmetler vaat eden CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 4 buçuk yıllık hizmet süresi boyunca Ankara'ya değer katacak tek bir projeye imza atmadı.

4 buçuk yılda Ankaralıları canından bezdiren Yavaş, hizmet konusunda tek bir adım dahi atmazken 7 Bakanlığa denk bütçesi bulunan ABB'yi de borç batağına sürükledi. Sürekli "Engelleniyoruz" bahanesine sığınan Yavaş'ın yaptım dediği hizmetler de kendi döneminde önceki belediye başkanları tarafından yapılan hizmetler olduğu anlaşıldı.


Ankaralı vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına hiçbir işe imza atmayan Yavaş, sosyal medyada yaptığı algı çalışması ile Ankaralılara hizmet ediyormuş gibi görünmeye çalıştığı bir kez daha ortaya çıktı.

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