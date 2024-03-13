Terörü bitirme planı yükleniyor: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Irak’a gidiyor

Ardından Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Müsteşarı Kalın Iraklı yetkililerle toplandı. Bağdat'a bir ziyaret gerçekleştirecek olan Türk heyeti de terör örgütü PKK'yı yok edecek 'Ortak Harekat Merkezi' nin kurulması için planları hazırladı. Büyük temizlik operasyonu an meselesi.

Öte yandan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, dün yaptığı açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayı bitmeden Irak'a bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Yıldız, açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinin yanı sıra Yunus Emre Bağdat Kültür Merkezini de ziyaret eden Yıldız, yarın Bağdat'ta Iraklı yetkililerle temaslara başlayacağını ifade etti.



HAZIRLIKLAR BAŞLADI



Yıldız, "Yarın Irak Dışişleri Bakanlığındaki muhataplarımızla görüşmelerimiz olacak ve ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Önümüzdeki dönemde yapılacak olan bakanlar toplantısı ve Cumhurbaşkanımızın ziyaretine hazırlıklar yapacağız." dedi.

"TÜRKİYE VE IRAK ÜZERİNDEN YAPILACAK KALKINMA YOLU BÜYÜK BİR İHTİYACI KARŞILAYACAK"

Kalkınma Yolu Projesi'nin önemine işaret eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Koridorlar ve kalkınma yolları bunlar dönemin bağlantı araçları ve kalkınmanın temel unsurları. Bunları Avrupa'da ve özellikle bize yakın Balkan bölgesinde görüyoruz. Bunlar hem bağlantı sağlıyor hem ekonomiye canlılık getiriyor hem de ülkeler arasında güven sağlıyor. Türkiye ve Irak üzerinden yapılacak Kalkınma Yolu büyük bir ihtiyacı karşılayacak. Türkiye büyük bir ekonomidir ve Avrupa'ya komşudur. Irak da büyük bir ekonomiydi inşallah gene de öyle olacak. İki ülke de çok istekli ve yapıldığı takdirde maliyetiyle karşılaştırılmayacak kadar fayda getireceğini düşünüyoruz."