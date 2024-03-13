Terörü bitirme planı yükleniyor: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Irak’a gidiyor

Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlardaki son duruma ilişkin bilgi alan Güler'in, bölgede yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdiği kaydedildi.
Bilindiği gibi Türkiye, 23 Aralık ve 13 Ocak'taki hain saldırılar sonrası düğmeye bastı. Başkan Erdoğan'ın "PKK bu yaz bitecek" açıklaması sonrası önce Bakan Fidan, ABD'de kararlılığımızı anlattı.
BÜYÜK TEMİZLİK OPERASYONU AN MESELESİ.
Ardından Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Müsteşarı Kalın Iraklı yetkililerle toplandı. Bağdat'a bir ziyaret gerçekleştirecek olan Türk heyeti de terör örgütü PKK'yı yok edecek 'Ortak Harekat Merkezi'nin kurulması için planları hazırladı. Büyük temizlik operasyonu an meselesi.
Öte yandan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, dün yaptığı açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayı bitmeden Irak'a bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Yıldız, açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinin yanı sıra Yunus Emre Bağdat Kültür Merkezini de ziyaret eden Yıldız, yarın Bağdat'ta Iraklı yetkililerle temaslara başlayacağını ifade etti.
HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Yıldız, "Yarın Irak Dışişleri Bakanlığındaki muhataplarımızla görüşmelerimiz olacak ve ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Önümüzdeki dönemde yapılacak olan bakanlar toplantısı ve Cumhurbaşkanımızın ziyaretine hazırlıklar yapacağız." dedi.
"TÜRKİYE VE IRAK ÜZERİNDEN YAPILACAK KALKINMA YOLU BÜYÜK BİR İHTİYACI KARŞILAYACAK"
Kalkınma Yolu Projesi'nin önemine işaret eden Yıldız, şunları kaydetti:
"Koridorlar ve kalkınma yolları bunlar dönemin bağlantı araçları ve kalkınmanın temel unsurları. Bunları Avrupa'da ve özellikle bize yakın Balkan bölgesinde görüyoruz. Bunlar hem bağlantı sağlıyor hem ekonomiye canlılık getiriyor hem de ülkeler arasında güven sağlıyor. Türkiye ve Irak üzerinden yapılacak Kalkınma Yolu büyük bir ihtiyacı karşılayacak. Türkiye büyük bir ekonomidir ve Avrupa'ya komşudur. Irak da büyük bir ekonomiydi inşallah gene de öyle olacak. İki ülke de çok istekli ve yapıldığı takdirde maliyetiyle karşılaştırılmayacak kadar fayda getireceğini düşünüyoruz."
BAŞKAN ERDOĞAN'IN IRAK ZİYARETİ
Başkan Erdoğan'ın nisan ayı bitmeden Irak'ı ziyaret edeceğini aktaran Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, şöyle konuştu:
"Planlama ve hazırlıklara göre ziyaret (Cumhurbaşkanı Erdoğan) nisan ayı bitmeden olacak. Cumhurbaşkanımızın en son Başbakan iken 2012 ziyaretinde ben buradaydım. Arada çok devlet ziyareti niteliğinde olmayan Ankara'da Başbakanlarla (Iraklı) görüşmeler oldu. Bu ziyaretin de (Cumhurbaşkanı Erdoğan) artık zamanı geldi ve nisan bitmeden de olacak inşallah."
Irak ziyaretinin açıklanmasının ardından masada Kuzey Irak'a yapılacak terör operasyonunun da olması bekleniyor. Bilindiği gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İnşallah bu yaz, Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız. Irak-Suriye sınırları boyunca 30-40 kilometre derinliğinde güvenlik koridoru oluşturacağız" mesajıyla birlikte tarihi operasyon için düğmeye basılmıştı. Başkomutan Erdoğan'ın 'harekât direktifi' üzerine Pençe-Kilit bölgesindeki son noktalar da teröre kapatılacak.