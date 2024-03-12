MSB duyurdu! Irak sınırında sınır güvenliği toplantısı icra edildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyetin Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı icra ettiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyinde icra ettiğimiz harekâtlar, Irak güvenlik birimleri ile yakın koordinasyon içerisinde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyet, Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı icra etti. Pençe-Kilit Harekât bölgesinin sınırları içerisinde Iraklı yerel yetkililerle gerçekleştirilen toplantıda, Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği ele alınırken Irak vatandaşlarının güvenliğini artırmaya yönelik tedbirler de görüşüldü."