PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Güncel Haberleri

MSB duyurdu! Irak sınırında sınır güvenliği toplantısı icra edildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyetin Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı icra ettiğini açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 12:11 Güncelleme 12 Mart 2024, 12:15
MSB duyurdu! Irak sınırında sınır güvenliği toplantısı icra edildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyetin Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı icra ettiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyinde icra ettiğimiz harekâtlar, Irak güvenlik birimleri ile yakın koordinasyon içerisinde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyet, Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı icra etti. Pençe-Kilit Harekât bölgesinin sınırları içerisinde Iraklı yerel yetkililerle gerçekleştirilen toplantıda, Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği ele alınırken Irak vatandaşlarının güvenliğini artırmaya yönelik tedbirler de görüşüldü."

Ankarada güvenlik toplantısı: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldiAnkarada güvenlik toplantısı: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MSB duyurdu! Irak sınırında sınır güvenliği toplantısı icra edildi
CHP’de 15 milyon TL’lik şaibe! Düzmece evrakla il binası aldık dediler ’bağış’ yalanı söylediler... Soruşturma başlatıldı
Tarım Kredi Grubu
Murat Kurum’dan öğrenci evinde sahur: Mutfağa girdi yemek hazırladı
Adalet Bakanı Tunç’tan canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur’un iadesi hakkında açıklama! Kamu görevlileri olaya karıştı mı?
Avukat değil PKK kuryesi! Terör örgütü üyeliğinden tutuklanan Şüheda Ronahi Çiftçi’den skandal savunma
İnsani Yardım Vakfı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş’tan Birleşmiş Milletler’de İsrail protestosu! Salunu terk etti
Fransız gazetesi Liberation’dan alçak karikatür! Açlıkla mücadele eden ve hayatlarını kaybeden Gazzelilerle dalga geçti
Transfer bombası! Galatasaray Süper Lig’in en iyisini kapıyor
CHP’li Nilüfer Belediyesi borca battı! Fatura işçiye kesildi
Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL’ye çıkaran yasa Resmi Gazete’de yayımlandı | Ne zaman hesaplara yatacak? Kimler yararlanacak?
Emekliye-işçiye ikramiye: En az 10.272 TL! Kim, ne kadar alacak?
CHP’deki kara para skandalında yeni perde! İmamoğlu şaibeli paraları İBBSK üzerinden mi aklıyor? Fatih Keleş’i mercek altına aldık
2024 Ramazan İmsakiyesi 30 Günlük: Sahur ve İftar Saatleri 81 il tüm liste Sahura ne zaman kalkılacak? Hangi ilde en uzun, hangi ilde en kısa oruç tutulacak?
SON DAKİKA