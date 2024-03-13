Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ: Sadece pusulaya değil, geleceğe damga vuracağız

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmalarına devam ediyor.

Dağ'ın bugünkü ilk durağı ise Kınık oldu. Dağ, AK Parti Kınık Belediye Başkan adayı Sami Mollaahmet ile ilk olarak ilçedeki Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yapılan Kınık Belediyespor Kapalı Halısaha'nın açılışını gerçekleştirdi.

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Dağ, İzmir'e daha fazla hizmet etme vaktinin geldiğini belirtip bu gerekçeyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak 56 gündür sahalarda koşturduğunu belirtti.