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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ: Sadece pusulaya değil, geleceğe damga vuracağız

Seçim çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ İzmir'i karış karış geziyor. İzmir’in çehresini hizmet anlamında değiştirmek ve dönüştürmek zorunda olduklarını belirten Hamza Dağ, "31 Mart’ta sadece pusulaya bir oy vurmayacağız, geleceğe damgamızı vuracağız." dedi.

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 16:57 Güncelleme 13 Mart 2024, 17:25
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ: Sadece pusulaya değil, geleceğe damga vuracağız

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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmalarına devam ediyor.

Dağ'ın bugünkü ilk durağı ise Kınık oldu. Dağ, AK Parti Kınık Belediye Başkan adayı Sami Mollaahmet ile ilk olarak ilçedeki Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yapılan Kınık Belediyespor Kapalı Halısaha'nın açılışını gerçekleştirdi.

"4,5 MİLYON İZMİRLİNİN KAZANACAĞI BİR HİKAYE YAZACAĞIZ"
Dağ, İzmir'e daha fazla hizmet etme vaktinin geldiğini belirtip bu gerekçeyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak 56 gündür sahalarda koşturduğunu belirtti.

Dağ, "Gecesiyle, gündüzüyle, hayalimizi ve sevdamızı, fert fert ve sokak sokak tüm İzmirli hemşerilerimle paylaşıyorum. 1 Nisan günü öyle bir hikaye yazacağız ki, kaybedeni olmayan, 4,5 milyon İzmirli hemşerilerimizin tamamının kazandığı güzel bir hikayeyi hep birlikte yazacağız" ifadelerini kullandı.

"SADECE PUSULAYA DEĞİL, GELECEĞE DAMGA VURACAĞIZ"
Dağ, İzmir'in çehresini hizmet anlamında değiştirmek ve dönüştürmek zorunda olduklarını belirterek şunları söyledi:

"31 Mart'ta sadece pusulaya bir oy vurmayacağız, geleceğe damgamızı vuracağız. İzmir için yeni bir hikaye yazacağız. Kalemi sizler vereceksiniz, destan yazmakta bizlerin omzunda, boynunda olacak. Çünkü biz ne diyoruz, biz İzmir'iz, başarabiliriz"

HAMZA DAĞ VE ÜMİT ÖZLALE KARŞILAŞTI
Dağ, daha sonra Sami Mollaahmet ile Kınık Poyracık Pazar Yeri'ni ziyaret etti. Dağ, pazar yeri girişinde İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Özlale ile karşılaştı.

Karşılaşmada, iki aday birbirlerine ve ekiplerine başarı temennisinde bulundu.

Dağ daha sonra esnafı tek tek ziyaret ederek onların taleplerini dinledi. Esnafa hayırlı kazançlar temennisinde bulunan Dağ, her zaman onların yanında olduklarını vurguladı.

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