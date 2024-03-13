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Sancaktepe'de otomobilin İETT otobüsüne çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi! Sancaktepe'de bir otomobilin İETT otobüsüne çarptığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından caddedeki trafik normale döndü.

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 16:30 Güncelleme 13 Mart 2024, 16:48
Sancaktepe’de otomobilin İETT otobüsüne çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

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Sancaktepe'de bir otomobilin İETT otobüsüne çarptığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepe'de İETT otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı!

Alınan bilgiye göre, Eyüp Sultan Mahallesi Kızılay Caddesi'nde sürücü Yiğit Ç, idaresindeki 41 AGF 505 plakalı otomobille, ara sokaktan yola çıkmaya çalışan bir araca çarpmamak için manevra yaparken karşı şeritten gelen 34 TP 8571 plakalı İETT otobüsüne çarptı.

Kazada, otomobildeki 2 kişi yaralanırken, camları kırılan İETT otobüsündeki yolcular da tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Araçların kaldırılmasının ardından caddedeki trafik normale döndü.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, caddede sürücü Yiğit Ç'nin idaresindeki otomobille, ara sokaktan yola çıkmaya çalışan bir araca çarpmamak için manevra yapması ve karşı şeritten gelen İETT otobüsüne çarpması yer aldı.

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