Sancaktepe’de otomobilin İETT otobüsüne çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Bir iş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, caddede sürücü Yiğit Ç'nin idaresindeki otomobille, ara sokaktan yola çıkmaya çalışan bir araca çarpmamak için manevra yapması ve karşı şeritten gelen İETT otobüsüne çarpması yer aldı.

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