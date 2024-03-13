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Günün her saati trafik, metrolarda izdiham... Murat Kurum'dan CHP'nin 'mega' iş bilmezliğine tepki: "İstanbul’a bu çile reva mı?"

CHP'li Ekrem İmamoğlu elinde hizmetten mahrum kalan İstanbul'da ulaşım büyük bir kriz haline geldi. Günün her saati yollardaki trafik İstanbulluyu canından bezdirirken toplu ulaşım araçlarında izdiham yaşanıyor. Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum ise vizyon projeleriyle İstanbul'da ulaşım krizini çözmeyi hedefliyor. Öte yandan Kurum, toplu taşıma araçlarında yaşanan izdihama ilişkin "İstanbul’a bu çile reva mı?" paylaşımında bulundu.

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 17:44 Güncelleme 13 Mart 2024, 18:12
Günün her saati trafik, metrolarda izdiham... Murat Kurum’dan CHP’nin ’mega’ iş bilmezliğine tepki: İstanbul’a bu çile reva mı?

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Türkiye günler sonra yerel idarecilerini belirlemek için sandık başına gidiyor.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum olurken; CHP 5 yıldır İstanbul'u hizmetten mahrum bırakan, İBB koltuğunu şahsi ve siyasi emelleri doğrultusunda kullanan Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha aday gösterdi.

"FATİH'İN EMANETİ İSTANBUL'U ŞAHA KALDIRMAK İÇİN AŞKLA ÇALIŞACAĞIZ"

Kurum, "Fatih'in emaneti olan İstanbul'umuzu yeniden şaha kaldırmak için gece gündüz demeden; aşkla, azimle, heyecanla; çok çalışacağız" diyerek yola çıktı. 5 yıldır CHP yönetiminde çözümsüzlüğe terk edilen İstanbul'un sorunlarını çözmek için kolları sıvadı.



"İSTANBUL'A BU ÇİLE REVA MI?"

Murat Kurum'ın öncelikli gündem maddesi ise deprem ve ulaşım.

Bu kapsamda Kurum, toplu taşıma araçlarında mesai ve iş çıkış şaatlerinde yaşanan izdihama ilişkin "İstanbul'a bu çile reva mı?" paylaşımında bulundu.





İstanbul'da ulaşım sorununu çözeceklerini vadetti.





"EN ÖNEMLİ GÜNDEM BAŞLIKLARI BİRİNCİSİ DEPREM, İKİNCİSİ ULAŞIM"

Öte yandan Kurum, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD)'ni ziyaret etti.

Murat Kurum 'TÜMSİAD'ı ziyaret etti!


Ziyaret sırasında açıklama yapan Kurum, "İstanbul'a hizmet yolunda aylardır sahadayız. Esnaflarımıza ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaretlerde de, hem esnafımızın bizden beklentilerinin, hem de İstanbullu hemşerilerimizin gelecek adına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminden kendi arzuladıkları hizmetleri ve buna ilişkin yapılması gerekli öncelikli işleri bize ifade ediyorlar. Her gittiğimiz yerde de net bir şekilde görüyoruz, İstanbul'un en önemli gündem başlıkları birincisi deprem, ikincisi ulaşım. Deprem gerçeği algıyla yönetilebilecek bir gerçek değil. Depreme baktığınız zaman bir irade ortaya koymanız gerekiyor ki, bu iradeyi de gerçek anlamda İstanbul'un sanayisini, İstanbul'daki binaların dönüşümü adına o mücadeleyi ortaya koymak çok çok önemli. Hep söylüyoruz, İstanbul'da 1 buçuk milyon riskli binanın bulunduğunu. Bunların 600 bininin acilen dönüştürülmesi gerektiği, yine 1 buçuk milyon ticari ve sanayi ünitenin riskli kısımlarının merdiven altı dediğimiz üretimlerin bir an önce yenilenmesi ve deprem dönüşümleriyle birlikte; güvenli, huzurlu işyerlerini, güvenli, huzurlu konutlara kavuşmamız gerektiğini konuşuyoruz. Buna ilişkin de, hem sanayide, hem üretimde, hem de konut anlamında bizi dönüşümün her alanında göreceksiniz" diye konuştu.



"KUZEY MARMARA OTOYOLU GÜVERGAHINDA 6 LOJİSTİK KÖY KURACAĞIZ"

Amaçlarının İstanbul'u dirençli hale getirmek olduğunu vurgulayan Kurum, "1 Nisan sabahı hem TÜMSİAD'ımızla hem sanayi kuruluşlarımızla birlikte, sanayimizin güçlenmesi, sanayimizin bu manada riskli gördüğümüz fabrikalarımızın, iş yerlerimizin yenilenmesi adına, o iradeyi ortaya koyacağız. O iradeyi ortaya koyarken de, sanayinin sürdürülebilir bir sanayi, yeşil dönüşümle birlikte dönüşümünün gerçekleşmiş olduğu, yenilenebilir enerji kaynaklarının bu süreçte dikkate alındığı, ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefi ama aynı zamanda İstanbul için ortaya koymuş olduğumuz 2040 yılı net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda, kararlı adımların atıldığı bir dönüşümü de gerçekleştirmek istiyoruz. Yine İstanbul'un sanayi dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Yeni 6 lojistik merkezle birlikte, Kuzey Marmara Otoyolu güzergahı üzerinde lojistik köylerimizi kuracağımız ve esnafımızın da bu lojistik köylerden tarihi İpek Yolu üzerinden lojistiğini, transferini hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceği adımları atmak istiyoruz. Bu manada İstanbul'un ticaretine, kamu-belediye-özel sektör bütüncül bir bakış açısıyla bakacağız. Hem güçlü bir ev ekonomisi, hem de güçlü hane ekonomisi anlayışıyla bu çalışmaları yapacağız" ifadelerini kullandı.

"İSMEK, SANAYİ KURULUŞLARININ İHTİYAÇ DUYDUĞU ARA ELEMANLARI YETİŞTİRECEK"

Kurum, "Serbest bölge, antrepo, TIR parkları, lojistik merkezler, bu manada sanayicimizin bizden beklediği alanları da hem şehrin içinde, hem de şehrin dışında yapacağımız çalışmalarla birlikte ortaya koyacağız. Ara teknik eleman noktasında sıkıntılar var. Ara teknik eleman yetiştirilmesi noktasında da biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İSMEK'lerle birlikte sanayi kuruluşlarımızın ihtiyacı olduğunu düşündükleri ara teknik elemanların yetiştirilmesi noktasında, her bir sanayi tesisinin içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni göreceksiniz. Oradaki atölyelerimizde, oradaki eğitim birimlerimizle birlikte ara teknik elemanları yetiştireceğimiz, sertifikalandıracağımız ve üretime, istihdama katkı sunacak adımları da atacağız. Yine kendi işini kuracak kardeşlerimize, gençlerimize, kadınlarımıza 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz. Orada da yeni üretimiyle alakalı bu sermayeyle birlikte kendi alanında üretimini yapabilecek. İstihdamı artıracak. Belki orada bir sanayicimizle birleştirip seri üretimine geçeceğimiz uygulamaları sergiliyor olacağız. Amacımız İstanbul'u dirençli hale getirmek. İstanbul'u tüm bileşenleriyle, buradaki tüm değerleriyle, tüm kültürüyle birlikte gelecek nesillere güven içerisinde taşımaktır. Bunu da buradaki tüm paydaşlarımızla birlikte yapacağız" şeklinde konuştu.




KASIMPAŞA'YI ZİYARET ETTİ

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum Kasımpaşa'nın Eyüpsultan'daki tesislerini ziyaret etti. Kurum ziyaretinde Kasımpaşa Başkanı Mehmet Fatih Saraç ile bir araya geldi.

Ziyaretin ardından Kasımpaşa Başkanı Mehmet Fatih Saraç, Murat Kurum'a üzerinde kendi adının yazılı olduğu 34 numaralı Kasımpaşa forması hediye etti.

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Murat Kurum, "Bugün İstanbulumuzda yine çok kıymetli olduğunu düşündüğümüz Kasımpaşa kulübümüzü ziyaret ediyoruz ve burada Mehmet Fatih Saraç başkanımız, yönetimimiz yine Kasımpaşasporumuzla ilgili burada mücadele eden arkadaşlarımızla bir araya geldik. Gerçekten hem tesis anlamında hem kulübümüzün Süper Lig'e çıktığı günden beri yapmış olduğu başarılı çalışmalar anlamında örnek diyebileceğimiz kulüplerimizden bir tanesi. Aldığımız bilgiler kulübümüz herhangi bir borcu olmadan kendi içinde, altyapılarında, akademilerinde, futbolcular yetiştirerek hem kulübümüze, hem de ülkemize katma değer sağlayan ve bu anlamda da tesisleriyle de tüm Türkiyemizin örnek aldığı bir kulübümüz. Ben bu anlamda gerçekten kıymetli başkanımızı ve yönetimini tebrik ediyorum" dedi

"ARMASINDA AY YILDIZIMIZ VAR"

Kasımpaşa'nın tarihine ve kuruluş hikayesine de değinen Kurum, "Kuruluşu Milli Mücadeleye dayanan ve başarıları da köklü tarihinden gelen bir kulübümüz. 1948 yılında gerçekleştirilen dünya olimpiyatlarında olimpiyat şampiyonu olan güreşçilerimiz var. Burada üç güreşçimiz, Gazanfer Bilge, Mehmet Okdal ve Ahmet Kireççi'nin başarılarından dolayı Kasımpaşa Spor Kulübümüzün armasında ay yıldızımız var. Türkiye'de iki tane böyle kulübümüz var. Bir tanesi de Kasımpaşa Spor Kulübümüz" dedi.

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