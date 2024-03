Günün her saati trafik, metrolarda izdiham... Murat Kurum'dan CHP'nin 'mega' iş bilmezliğine tepki: "İstanbul’a bu çile reva mı?"

"EN ÖNEMLİ GÜNDEM BAŞLIKLARI BİRİNCİSİ DEPREM, İKİNCİSİ ULAŞIM"



Öte yandan Kurum, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD)'ni ziyaret etti.



Ziyaret sırasında açıklama yapan Kurum, "İstanbul'a hizmet yolunda aylardır sahadayız. Esnaflarımıza ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaretlerde de, hem esnafımızın bizden beklentilerinin, hem de İstanbullu hemşerilerimizin gelecek adına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminden kendi arzuladıkları hizmetleri ve buna ilişkin yapılması gerekli öncelikli işleri bize ifade ediyorlar. Her gittiğimiz yerde de net bir şekilde görüyoruz, İstanbul'un en önemli gündem başlıkları birincisi deprem, ikincisi ulaşım. Deprem gerçeği algıyla yönetilebilecek bir gerçek değil. Depreme baktığınız zaman bir irade ortaya koymanız gerekiyor ki, bu iradeyi de gerçek anlamda İstanbul'un sanayisini, İstanbul'daki binaların dönüşümü adına o mücadeleyi ortaya koymak çok çok önemli. Hep söylüyoruz, İstanbul'da 1 buçuk milyon riskli binanın bulunduğunu. Bunların 600 bininin acilen dönüştürülmesi gerektiği, yine 1 buçuk milyon ticari ve sanayi ünitenin riskli kısımlarının merdiven altı dediğimiz üretimlerin bir an önce yenilenmesi ve deprem dönüşümleriyle birlikte; güvenli, huzurlu işyerlerini, güvenli, huzurlu konutlara kavuşmamız gerektiğini konuşuyoruz. Buna ilişkin de, hem sanayide, hem üretimde, hem de konut anlamında bizi dönüşümün her alanında göreceksiniz" diye konuştu.