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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı Hanke Bruins Slot ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı Hanke Bruins Slot ile görüştü. Görüşmede Türkiye-Hollanda arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra başta Gazze olmak üzere uluslararası konular da ele alındı.

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 17:43 Güncelleme 13 Mart 2024, 17:43
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı Hanke Bruins Slot ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile ikili ilişkiler ve Gazze konusunda telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Hollandalı mevkidaşı Slot ile telefonda konuştu.

Görüşmede, Türkiye-Hollanda arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra başta Gazze olmak üzere uluslararası konular da ele alındı.

Fidan, Gazze'de yerlerinden edilen sivillerin, açlık ve salgın hastalıklardan da ölmeye başladığına dikkati çekerek, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ivedilikle ulaştırılması için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

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