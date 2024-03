Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu: Onlar ne derse desin biz kazanacağız

"ÇOK GÜZEL HİKAYELERLE KARŞILAŞIYORUZ, MUTLUYUZ" Korku filmlerini aratmayacak görüntüleri görüyoruz metrobüs duraklarında, otobüslerde, yollarda. İnsanımız artık kendileri için çalışan çabalayan birilerini istiyor. Sahada gördüğümüz bu. Sevgi selini görseniz inanamazsınız. Onlar için her şeye değer. İstanbul gibi aziz bir şehre hizmet etmek, bunun için yola çıkmak bizim için bir gurur meselesi olacak. Gençliğimizle, bu motivasyonla sahadayız. Bugün mesela bir yere gittim, orada teyzemizin bize bakışını görseniz. Umut dolu, sevgi dolu. "Aaa bu çocukmuş o, sen gülüyorsun, uzunmuşsun, zayıfmışsın" diyorlar. Biz afetlerle ekrana geldiğimiz için yüzümüz çok gülemiyordu. Çok güzel hikayelerle karşılaşıyoruz, mutluyuz.



ÖĞRENCİ BULUŞMASINDA YEMEK YAPMIŞTI: "OCAK YANMIYORDU" ELEŞTİRİSİNE YANIT

Söyleyebilecek eleştirebilecek bir şey bulamıyorlar, yok ocağın altı yanmadı... Sınıfta böyle şımarık çocuklar olur ya. Şımarık, laf ebesi denebilecek kişiler vardır. Orada biz gençlerle bir araya gelmişiz, hem onları dinliyoruz, hep beraber sahur yapıyoruz. Bununla mutlu olan yok, ocak yandı, yanmadı... Demek ki o kadar becerikliyim ki ocağı yakmadan da menemen pişirebiliyorum. Bunlar israfa alışmış ya, bütün ocakların yanması gerekiyor. Çok güzel de pişirdik yedik. Sandığa gidip gitmemek arasında kararsızlığı olan bir gencimiz vardı o gün orada, ben de ona şunu söyledim, "Siz bu ülkenin karar vericilerisiniz. Buradaki takdiriniz çok önemli. Gelecek sizin geleceğiniz. Kötü gidişata dur diyecek son nesil sizlersiniz." İkna ettim onu, bizden yana oyunu kullanacak.

İMAMOĞLU'NA GÖNDERME: BIRAKIN YENİDEN ADAY OLMAYI, ŞU AN İSTİFA ETMELİDİR

Siyasi iradesini herkesin yansıtması en doğru olanıdır. Maalesef muhalefet bizi yapacağımız işlerle ilgili eleştiremiyor. Tek konuştukları ne; şurada gaf yaptı, burada şöyle söyledi. Aslında en büyük gafı kendileri yapıyor. Sırtında küfesi boş, yaptığı bir iş yok, 5 seneyi boşa geçirdi. İstanbulluları üzdüler, kırdılar. Yok bareti ters giydi, yok Gazze ile ilgili gaf yaptı. Bareti görse bunlar kayak tatilinde üzerine binip kayarlar. Ben eserler, hizmetler yaparak buraya geldim. O bareti biz eser yaparken giydik. Baretin ne olduğunu bilmezler. Biz okuldan mezun olduk, baretimiz arabamızda gezdik. Biz o baretle asrın felaketinde 11 ili gezdik. Bu bir yerel seçim, yerel seçim hizmet seçimidir. Bu azmi ve gayreti gösteremiyorlar. Bir bakıyorsunuz kendi ikballeri için nerede fırsat görseler oraya çadır kurmalar, kendi arkadaşlarını sırtından hançerlemeler. Ne oldu? Her şeyi biz biliriz anlayışı İstanbul'un ihtiyacı olan bir anlayış değil. İstanbul'da yaşayan gençlerin umudu olmak zorundasınız. İnsanlar trafikte 3 saatte işe gidiyorsa dönüp aynaya bakmak zorundasınız. "Algıyla 5 seneyi geçirdim yine algıyla devam ederim..." Yok öyle yağma. Siz evinize gideceksiniz, gidemiyorsunuz. Nasıl olur ya böyle bir şey. Bırakın yeniden aday olmayı, şu an istifa etmelidir. Ben böyle bir durumda olacağım, bir dakika oturmam orada. Çözüm ne? Yatırım, toplu ulaşım.