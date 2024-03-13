Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın koruma ekibi Şırnak İdil’de trafik kazası geçirdi: 1 polis şehit oldu

Polis memurları O. K. ve İ.D. yaralandı. Yaralılar Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Mardin'deki mitingi sırasında, "Şırnak ziyaretimizin ardından yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Fırat Der'e Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Yaralı memurlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI Acı olay sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından şehit olan polis memuru Fırat Der için taziye mesajı yayımladı.



"Milletimizin başı sağ olsun" diyen Yerlikaya, "Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Fırat DER, Şırnak İli Nusaybin yolu istikametinde görevli oldukları araç ile geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun" dedi.