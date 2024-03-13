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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibi Şırnak İdil'de trafik kazası geçirdi: 1 polis şehit oldu

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın koruma ekibi, Şırnak İdil'de trafik kazası geçirdi. 1 polis memuru şehit oldu. Başkan Erdoğan, Mardin mitinginin ardından yaptığı açıklamada, "Şırnak ziyaretimizin ardından yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden polis memurumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı memurlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 17:47 Güncelleme 13 Mart 2024, 18:45
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın koruma ekibi Şırnak İdil’de trafik kazası geçirdi: 1 polis şehit oldu

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Şırnak'ta trafik kazasında 1 polis memuru şehit oldu, 2 polis memuru da yaralandı. Mardin'deki mitingi sırasında kazaya değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şırnak ziyaretimizin ardından yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Fırat Der'e Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Yaralı memurlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Başkan Erdoğan'ın koruma ekibi, Şırnak İdil'de trafik kazası geçirdi

Kaza, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak'taki programının ardından meydana geldi.



Saat 15.00 sıralarında Cizre Nusaybin Karayolu Çığır Köyü mevkinde Nusaybin istikametine seyir halinde olan Almanya uyruklu K.D yönetimindeki DU HZ 79 plakalı karavan ile aynı yönden gelen polis ekibini taşıyan 73 EB 734 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada Şırnak'ta görevli polis memuru Fırat Der hayatını kaybetti.

Başkan Erdoğan'ın koruma ekibi kaza geçirdi!



Polis memurları O. K. ve İ.D. yaralandı. Yaralılar Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Mardin'deki mitingi sırasında, "Şırnak ziyaretimizin ardından yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Fırat Der'e Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Yaralı memurlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.



BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI
Acı olay sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından şehit olan polis memuru Fırat Der için taziye mesajı yayımladı.


"Milletimizin başı sağ olsun" diyen Yerlikaya, "Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Fırat DER, Şırnak İli Nusaybin yolu istikametinde görevli oldukları araç ile geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun" dedi.

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