Son dakika: Başkan Erdoğan’dan çocuklarımızı hedef alan LGBT’cilere tepki: Sapkın adımları boşa çıkaracağız

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İstiklal Marşımızın dünyada başka bir örneği yoktur. Güçlü bir özgürlük iradesinin yazıya dökülmüş hali olan İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u şükranla yad ediyoruz.

Uzun yıllar kendi haline terk edilen bu binayı sergi salonu ve diğer birimleriyle yeniden kültür sanat hayatına kazandıran tüm Sebilürreşad ekibine teşekkür ediyorum.

Ruhunu kaybetmiş bir milletin cesetten ibaret kalacağı anlayışıyla medeniyetimizin köklerine inmeye çalışan her gayeye destek vermek boynumuzun borcudur. Hiçbir aksiyona girmeden sadece oturduğu yerden yapılanı eleştiren kimse tarihe iz bırakamaz.

Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'ni maziden atiye köprü kuran önemli bir adım olarak görüyorum. Kendilerini yetiştirecek evlatlarımızın her biri geleceğin Mehmet Akif adayları olacaktır. İlk sayısı Temmuz 1908'de çıkan Sıratımüstakim Mehmet Akif'in başyazarlığında seçkin bir platforma dönüştü. Derginin adı Sebilürreşad olarak değiştirildi. Dergi etkin bir rol oynadı. Derginin misyonunu milletin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini korumak olarak belirlediğini görüyoruz.

Akif'in hayali olan Asım'ın neslini yaşatmak için hep birlikte daha çok çalışmalı, daha iyi mücadele etmeliyiz.

"AYNI ZAMANDA ANKARA'NIN DERGİSİ"

Sebilürreşad sadece İstanbul'un değil, Ankara'nın da dergisidir. Sevr Anlaşması imzalandığında Akif'in Kastamonu'da yaptığı bir konuşma büyük ses getirir. Aradan geçen 1 asrı süreye rağmen, Akif'in tarifleri geçerliliğini korumaktadır.

Gazi Mustafa Kemal 'Manevi cephemizin kuvvetlenmesinde Sebilürreşad'ın büyük etkisi vardır' diyerek teşekkür ediyor. 1966 yılına kadar gelen Sebilürreşad'ın 2016'da yeniden yayın hayatına girmesini takdire şayan olarak nitelendiriyorum.

"SAPKIN ADIMLARI BOŞA ÇIKARACAĞIZ"

Ülkemizin dört bir yanında gençlerimiz tarafından yürütülen kültür-sanat çalışmalarını gördükçe geleceğimize olan güvenim artıyor. Asım'ın neslini yaşatmak için hep birlikte daha çok çalışmalıyız. Gençlerimizi internetteki bir takım platformların sanal dünyalarına hapsederek, büyük medeniyet birikiminden mahrum bırakmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Çocuklarımızı inancından, kültüründen, benliğinden, ailesinden hatta cinsiyetinden koparmak isteyen küresel sapkın adımları boşa çıkaracağız. Bu bir yönüyle fikri devamlılığın emaresi olmakla birlikte diğer yönüyle de bazı kör düğümleri çözemediğimizin işaretidir.

"BU CENDEREDEN ANCAK BÖYLE ÇIKABİLİRİZ"

Kaybettiğimizi sandığımız anahtar yerli yerinde duruyor. İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulmü bile insan hakları, demokrasi gibi diğer tüm parıltılarla meşrulaştırmak için kullananlar bunlar değil mi? Her şeyi yuttuğu halde doymayıp daha yok mu diyen bunlar olsa gerek. Öyleyse bize düşen vazife tıpkı bir asır önce kendi medeniyetimizin peşinden gitmek, kendi kavramlarımızı inşa etmektir. Bu cenderen ancak böyle çıkabiliriz.

Zamane sihirbazların çabaları da hakikatlerin görülmesine engel olamıyor, perde çekemiyor. Artık hiç kimse bu ülkede karanlığı aydınlık diye pazarlayamayacak, bu millete cehaleti erdem diye dayatamayacak.