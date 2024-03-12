CHP’li İBB İstanbul’a nefes aldıracak projeyi durdurdu! israf politikası gözler önüne serildi

"TÜNELİN DURMASI BİZİM İÇİN İYİ BİR DURUM DEĞİL"

Tünelin İstanbul trafiğini rahatlatabileceğini söyleyen servis taşımacılığı yapan Şehmus Öztürk, "Ne kadar yol yapılsa da İstanbul trafiği için yetersiz kalıyor ama bu tünelin yapılması bizi çok fazla rahatlatacak. Şehir gittikçe genişliyor nüfusu artıyor tünelin durması bizim için iyi bir durum değil. Zamanımızın çoğu trafikte geçiyor. Zaman bizim için önemli bu tünelin yapılması da bizim için önemli. Maç günleri buradaki diğer tünel ve yollar kapatılıyor trafik daha da fazla oluyor belki bu tünel yapılmış olsaydı kullanma şansımız olurdu. Ama şu an otobana çıkıp öyle Taksim'e gidiyoruz" dedi.