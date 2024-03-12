SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Güncel Haberleri

CHP'li İBB İstanbul'a nefes aldıracak projeyi durdurdu! israf politikası gözler önüne serildi

Hizmet ve altyapı konusunda vatandaşın isteklerine yanıt veremeyen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin israf politikası devam ediyor. Son olarak 2018'de AK Parti'li Kadir Topbaş döneminde yapımına başlanan Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesinin CHP'li İBB yönetimince durdurulduğu ortaya çıktı.Günlük 100 bin araç geçişi planlanan projenin durdurulmasıyla ortalama olarak yılda 300 milyon liralık yakıt tasarrufu kaybının yaşandığı tahmin ediliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 11:13 Güncelleme 12 Mart 2024, 11:13
CHP’li İBB İstanbul’a nefes aldıracak projeyi durdurdu! israf politikası gözler önüne serildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

CHP'li İBB, bitiremediği projeler, hizmet ve altyapı eksiklikleri nedeniyle İstanbul'da yaşayan vatandaşlara eziyet etmeye devam ediyor.

İstanbul trafiğinin önemli noktalarından olan Beşiktaş ve çevresindeki trafiği rahatlatacak Dolmabahçe-Levazım Tüneli de bunlardan birisi. Söz konusu tünel ile 70 dakikalık yolun 10 dakikaya düşürülmesi amaçlanıyordu.

Söz konusu projenin planıSöz konusu projenin planı

Atıl halde bırakılan proje; Kabataş'tan Mecidiyeköy'e kadarki trafiği pas geçerek Levent'e kesintisiz ulaşım imkanı sunacaktı.

MALZEMELER ÇÜRÜMEYE BIRAKILDI
Ancak proje devam ettirilmedi malzemeler ise çürümeye bırakıldı.

YILDA 288 MİLYON YAKIT TASARRUFUNDAN MAHRUM KALDILAR
Yapımı durdurulan projenin, trafiği rahatlama, zaman kazandırma faydalarına ek olarak ekonomik etkisi de bir o kadar fazlaydı.

Yapılan hesaplamalara göre sürücüler söz konusu tüneli kullanamadıkları için yılda 288 milyon liralık yakıt tasarrufundan mahrum kaldı.


TÜNELE YILDA 702 MİLYON LİRA, MEVCUT YOLA 990 MİLYON LİRA
Günlük 100 bin araç geçişi düşülürse ve ortalama bir aracın km başına 2,50 lira yakıt harcadığı hesaba katıldığında, tünel kullanımında bir günde toplam 1 milyon 950 bin liralık yakıt harcanacaktı. Ayda ise yaklaşık 58 milyon 500 bin liralık yakıt tüketimi yapılacağı hesaplandı.

CHP'li İBB'nin çürümeye bıraktığı malzemelerCHP'li İBB'nin çürümeye bıraktığı malzemeler


Aynı hesaba göre normal şartlarda E-5 karayolu kullanılarak Kabataş'tan Levent'e gidişte 11 km yol katediliyor.

100 bin araç otoyoldan gittiğinde ayda 82,5 milyon lira, yılda 990 milyon lira yakıt harcaması yapıyor. Bu hesaba göre sürücüler yılda 288 milyon, ayda 23,3 milyon liralık tasarruftan mahrum kalıyor.

Tünel sayesinde 1,5 saat süren yolun 10 dakikaya düşmesi hedefleniyorduTünel sayesinde 1,5 saat süren yolun 10 dakikaya düşmesi hedefleniyordu

YOLCULUK SÜRESİ 10 DAKİKAYA İNECEKTİ
Tünel çalışması İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından durdurulmasaydı, Taksim, Kabataş ve Kâğıthane yönünden gelen araçlar Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabileceklerdi.

DOLMABAHÇE-LEVAZIM GÜZERGAHIDOLMABAHÇE-LEVAZIM GÜZERGAHI

Böylece, Dolmabahçe- Levazım arasında 70 dakikayı bulan yolculuk süresi 10 dakikaya inecekti. Tünel, Piyalepaşa- Dolmabahçe Tüneli çıkışından başlayıp, Ortaköy Vadisi'nde son bulacaktı. Bu sayede, Beşiktaş ve bölgesindeki trafik, önemli ölçüde rahatlayacaktı.

CHP'li İBB tünelleri hafriyatla kapattıCHP'li İBB tünelleri hafriyatla kapattı

İMAMOĞLU PROJEYİ DURDURDU
Projeyi durduran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ekim 2021 tarihindeki Maçka Parkı'nda incelemesi esnasında, 70 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya indirecek projeyle ilgili "Günde 40-50 bin araç geçecek diye ben niye para harcayayım?" ifadelerini kullanmıştı.

"TÜNELİN DURMASI BİZİM İÇİN İYİ BİR DURUM DEĞİL"
Tünelin İstanbul trafiğini rahatlatabileceğini söyleyen servis taşımacılığı yapan Şehmus Öztürk, "Ne kadar yol yapılsa da İstanbul trafiği için yetersiz kalıyor ama bu tünelin yapılması bizi çok fazla rahatlatacak. Şehir gittikçe genişliyor nüfusu artıyor tünelin durması bizim için iyi bir durum değil. Zamanımızın çoğu trafikte geçiyor. Zaman bizim için önemli bu tünelin yapılması da bizim için önemli. Maç günleri buradaki diğer tünel ve yollar kapatılıyor trafik daha da fazla oluyor belki bu tünel yapılmış olsaydı kullanma şansımız olurdu. Ama şu an otobana çıkıp öyle Taksim'e gidiyoruz" dedi.

"BİZ ÖĞRENCİLER İÇİNDE HIZLI BİR ULAŞIM YOLU OLUR"
Öğrenci Ali İmran Yıldızhan ise "Tünel açılsa çok daha iyi olurdu Beşiktaş stadında oynanacak maçlarda yollar kapatılıyor ve otobüsler aksıyor. Stadın yanındaki yola çıkış olmuyor. Bu tünel açılsa bizi çok rahatlatır. Tünelin açılması trafiği büyük oranda azaltır. 1 buçuk saatlik yolu 10-15 dakikaya indireceği söyleniyor açılmış olsa biz öğrenciler içinde hızlı bir ulaşım yolu olur. Burayı sıklıkla kullanırız fakat şuanda durdurmaları kötü bir durum" şeklinde görüş verdi.

CHPli İBBnin israf politikası devam ediyor! Malzemeler çürümeye bırakıldı! Vatandaşlar isyan ettiCHPli İBBnin israf politikası devam ediyor! Malzemeler çürümeye bırakıldı! Vatandaşlar isyan etti

Son dakika: CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun dönüşüm yalanı! Depremi PR olarak kullanan İmamoğlu 5 yılda 2 bin konut dönüştürmüşSon dakika: CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun dönüşüm yalanı! Depremi PR olarak kullanan İmamoğlu 5 yılda 2 bin konut dönüştürmüş
Esenler Üçyüzlü Metrosunda faciadan dönüldü: Vidalar fırladı! Yürüyen merdiven bir anda çöktüEsenler Üçyüzlü Metrosunda faciadan dönüldü: Vidalar fırladı! Yürüyen merdiven bir anda çöktü

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MSB duyurdu! Irak sınırında sınır güvenliği toplantısı icra edildi
Canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur’un iadesi hakkında flaş gelime! Soruşturma kamu görevlilerine sıçradı
Tarım Kredi Grubu
CHP’de 15 milyon TL’lik şaibe! Düzmece evrakla il binası aldık dediler ’bağış’ yalanı söylediler... Soruşturma başlatıldı
Avukat değil PKK kuryesi! Terör örgütü üyeliğinden tutuklanan Şüheda Ronahi Çiftçi’den skandal savunma
Murat Kurum’dan öğrenci evinde sahur: Mutfağa girdi yemek hazırladı
İnsani Yardım Vakfı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş’tan Birleşmiş Milletler’de İsrail protestosu! Salunu terk etti
Fransız gazetesi Liberation’dan alçak karikatür! Açlıkla mücadele eden ve hayatlarını kaybeden Gazzelilerle dalga geçti
Transfer bombası! Galatasaray Süper Lig’in en iyisini kapıyor
CHP’li Nilüfer Belediyesi borca battı! Fatura işçiye kesildi
Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL’ye çıkaran yasa Resmi Gazete’de yayımlandı | Ne zaman hesaplara yatacak? Kimler yararlanacak?
Emekliye-işçiye ikramiye: En az 10.272 TL! Kim, ne kadar alacak?
CHP’deki kara para skandalında yeni perde! İmamoğlu şaibeli paraları İBBSK üzerinden mi aklıyor? Fatih Keleş’i mercek altına aldık
2024 Ramazan İmsakiyesi 30 Günlük: Sahur ve İftar Saatleri 81 il tüm liste Sahura ne zaman kalkılacak? Hangi ilde en uzun, hangi ilde en kısa oruç tutulacak?
SON DAKİKA