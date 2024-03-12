CHP’li İBB İstanbul’a nefes aldıracak projeyi durdurdu! israf politikası gözler önüne serildi

DOLMABAHÇE-LEVAZIM GÜZERGAHI
Böylece, Dolmabahçe- Levazım arasında 70 dakikayı bulan yolculuk süresi 10 dakikaya inecekti. Tünel, Piyalepaşa- Dolmabahçe Tüneli çıkışından başlayıp, Ortaköy Vadisi'nde son bulacaktı. Bu sayede, Beşiktaş ve bölgesindeki trafik, önemli ölçüde rahatlayacaktı.
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İMAMOĞLU PROJEYİ DURDURDU
Projeyi durduran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ekim 2021 tarihindeki Maçka Parkı'nda incelemesi esnasında, 70 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya indirecek projeyle ilgili "Günde 40-50 bin araç geçecek diye ben niye para harcayayım?" ifadelerini kullanmıştı.
"TÜNELİN DURMASI BİZİM İÇİN İYİ BİR DURUM DEĞİL"
Tünelin İstanbul trafiğini rahatlatabileceğini söyleyen servis taşımacılığı yapan Şehmus Öztürk, "Ne kadar yol yapılsa da İstanbul trafiği için yetersiz kalıyor ama bu tünelin yapılması bizi çok fazla rahatlatacak. Şehir gittikçe genişliyor nüfusu artıyor tünelin durması bizim için iyi bir durum değil. Zamanımızın çoğu trafikte geçiyor. Zaman bizim için önemli bu tünelin yapılması da bizim için önemli. Maç günleri buradaki diğer tünel ve yollar kapatılıyor trafik daha da fazla oluyor belki bu tünel yapılmış olsaydı kullanma şansımız olurdu. Ama şu an otobana çıkıp öyle Taksim'e gidiyoruz" dedi.
"BİZ ÖĞRENCİLER İÇİNDE HIZLI BİR ULAŞIM YOLU OLUR"
Öğrenci Ali İmran Yıldızhan ise "Tünel açılsa çok daha iyi olurdu Beşiktaş stadında oynanacak maçlarda yollar kapatılıyor ve otobüsler aksıyor. Stadın yanındaki yola çıkış olmuyor. Bu tünel açılsa bizi çok rahatlatır. Tünelin açılması trafiği büyük oranda azaltır. 1 buçuk saatlik yolu 10-15 dakikaya indireceği söyleniyor açılmış olsa biz öğrenciler içinde hızlı bir ulaşım yolu olur. Burayı sıklıkla kullanırız fakat şuanda durdurmaları kötü bir durum" şeklinde görüş verdi.