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CHP'li İBB'nin israf politikası devam ediyor! Malzemeler çürümeye bırakıldı! Vatandaşlar isyan etti

Hizmet ve altyapı konusunda vatandaşın isteklerine yanıt veremeyen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin israf politikası devam ediyor. Son olarak 2018'de AK Parti'li Kadir Topbaş döneminde yapımına başlanan Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesinin CHP'li İBB yönetimince durdurulduğu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 08:33 Güncelleme 29 Ocak 2024, 08:57
CHP’li İBB’nin israf politikası devam ediyor! Malzemeler çürümeye bırakıldı! Vatandaşlar isyan etti

Hizmet ve altyapı eksiklikleri ile gündeme gelen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşa eziyet olmaya devam ediyor.

İstanbul trafiğinin önemli noktalarından olan Beşiktaş ve çevresindeki trafiği rahatlatacak tünel ile 70 dakikalık yol 10 dakikaya düşürülmesi ve böylece yılda yaklaşık 400 milyon liralık yakıt tasarrufu sağlanması amaçlanıyordu.



Atıl halde bırakılan proje; Kabataş'tan Mecidiyeköy'e kadarki trafiği pas geçerek Levent'e kesintisiz ulaşım imkanı sunacaktı.

MALZEMELER ÇÜRÜMEYE BIRAKILDI
Sabah'ta yer alan habere göre; Konuya ilişkin konuşan AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı Mustafa Yıldırım Turan; İBB'nin CHP'ye geçmesi ile birlikte bu proje resmen durduruldu.Günde 30 bin araç geçeceği ve yılda 388 milyon liralık yakıt tasarrufunun sağlanacağı projeye yatırım yapmayıp devam ettirmeyerek adeta kendi kaderine terk etti. Malzemeler çürümeye terk edildi.



AK Parti döneminde yüzde 25'i tamamlanmıştı. Proje İmamoğlu'nun siyasi hırsının kurbanı oldu. Tünelin yaklaşık 150 metre mesafesinde yapılan beton ve harç ihtiyacı için kurulan alanda geçtiğimiz aylar içerisinde tamamen yerinden sökülüp kaldırıldı.
Tünelin girişine ise güçlendirme ve yol çalışması bahanesiyle tünelin içerisi görülmeyecek şekilde kapatıldı.

Eğer Levazım tüneli açılmış olsaydı Dolmabahçe ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi, Balmumcu, Barbaros Bulvarı Levent, Ortaköy ve Etiler arası trafik rahatlayacaktı.



Ulus, Sarıyer, Maslak ve Kağıthane yönlerine akış sağlanacaktı. Bu projenin iptali ile bu mesafede vatandaşlara bir saatlik trafik eziyetine neden oluyor.

İmamoğlu yeni projeler üretmekten ziyade mevcut devam eden projeleri engellemesi İstanbulluların hayatlarını zorlaştırmıştır." dedi.

FAYDALI PROJELERİ İPTAL ETTİ
Bölgede sakinlerinden Nuray Karabivin ise; "Levazım Tüneli tamamlansaydı ulaşımımız rahatlayacaktı. AK Parti zamanında başlatılmıştı.
Sabırsızlıkla tamamlansın istiyorduk. Seçimden sonra sanki zararlıymış gibi kendi kaderine terk edildi. Milli servetimiz heba edildi. 5 yıldır hiçbir çalışma yapılmadı.



Eğer tünel açılsaydı bölge hem vakit hem de maddi olarak rahatlayacaktı. Biz İmamoğlu'ndan yeni projeler beklerken o hazır faydalı projeleri iptal etti.



Hizmet üretmeyen ne belediyeyi nede ülkeyi yönetemez. Bu dönemde oyumuzu hizmete göre vereceğiz." şeklinde konuştu.

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