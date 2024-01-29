CHP’li İBB’nin israf politikası devam ediyor! Malzemeler çürümeye bırakıldı! Vatandaşlar isyan etti

Hizmet ve altyapı eksiklikleri ile gündeme gelen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşa eziyet olmaya devam ediyor. İstanbul trafiğinin önemli noktalarından olan Beşiktaş ve çevresindeki trafiği rahatlatacak tünel ile 70 dakikalık yol 10 dakikaya düşürülmesi ve böylece yılda yaklaşık 400 milyon liralık yakıt tasarrufu sağlanması amaçlanıyordu.





Atıl halde bırakılan proje; Kabataş'tan Mecidiyeköy'e kadarki trafiği pas geçerek Levent'e kesintisiz ulaşım imkanı sunacaktı. MALZEMELER ÇÜRÜMEYE BIRAKILDI

Sabah'ta yer alan habere göre; Konuya ilişkin konuşan AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı Mustafa Yıldırım Turan; İBB'nin CHP'ye geçmesi ile birlikte bu proje resmen durduruldu.Günde 30 bin araç geçeceği ve yılda 388 milyon liralık yakıt tasarrufunun sağlanacağı projeye yatırım yapmayıp devam ettirmeyerek adeta kendi kaderine terk etti. Malzemeler çürümeye terk edildi.