Türkiye’nin konuştuğu olayda flaş gelişme! Canavarın babası Bülent Cihantimur’a yurt dışı yasağı geldi! Soruşturmada fenomen detayı

Hayatını kaybeden Murat Acı'nın avukatı olayda parmağı olduğu düşünülen Plastik Cerrah Bülent Cihantimur'un da ifadesinin alınması için çağrıda bulundu.

FENOMEN DETAYI Firar yolculuğunda rolü olan doktor babası Bülent Cihantimur'un tüm Türkiye'nin aylardır konuştuğu fenomen soruşturmasında şüpheli olduğu ortaya çıktı. Kara para aklama soruşturmasında Dilan Polat'ın ardından soruşturulan Tayyargiler çifti de dosyaya girmişti.

Tayyar ve Özlem Öz

Tayyargiller çifti soruşturmasındaki 13 şüpheliden biri de Bülent Cihantimur'du. Kanal D'nin özel haberine göre Cihantimur'un tıpkı diğer fenomenler gibi kara para aklama ve suç örgütüne üye olmakla suçlandığı öğrenildi.



BAKAN TUNÇ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Diğer yandan Canavar anne Eylem Tok ve 1 kişinin ölümüne neden olan oğlu için Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan süreç devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sürece ilişkin yeni detayları gazetecilerle paylaştı.

Tunç, "ABD Adalet Bakanlığı'ndan yanıt geldi, belgeleri tamamladık, gönderdik. 12 Mart itibariyle 2 gözaltı gerçekleşti. Kaza sonrası olay yerine gelen ve havalimanına anne ve oğlunu bırakan kişi gözaltına alındı. Yine 18 yaşından küçük sürücünün babasının şoförü ile ilgili gözaltı kararı verildi. Adli süreci titizlikle takip ediyoruz" dedi.