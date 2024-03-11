Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper projelerini tanıttı





"KENTİN BÜTÜN KAYNAKLARINI BEŞİKTAŞLI İÇİN HARCAYACAĞIM"

Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper, "Göstermelik bir seçim kampanyası yapmadık. Her yere geldik, gelmeye de devam edeceğiz. Arnavutköy sırtlarına, Yıldız sırtlarına, Kuruçeşme sırtlarına. Bugün burada olanların çoğu ile bu şekilde tanıştık. Kapılarına gittik, neye ihtiyacınız var dedik. Çoğu da benim CHP'li dostlarım, komşularım onlar benim. Onlar dedi ki 'Başkan öyle altı okun gölgesinde kentin rantını talan etmek, sömürmek yok. Biz komşumuz, semtin evladı Serkan Toper'e güveniyoruz' dediler. Ben o gün buraya geldim. Bu şehirde kadının, gencin hakkını hukukunu çiğnerken çok mahirler iş çalışmaya gelince kimse ortada yok. Söz veriyoruz, kentin bir kuruş parasını çaldırmayacağım, çalmayacağım. Kentin son kuruşuna kadar bütün kaynaklarını Beşiktaşlı için harcayacağım" ifadelerini kullandı.