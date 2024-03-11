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Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper projelerini tanıttı

Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper projlerini tanıttı. Toper, "Bu şehirde kadının, gencin hakkını hukukunu çiğnerken çok mahirler iş çalışmaya gelince kimse ortada yok. Söz veriyoruz, kentin bir kuruş parasını çaldırmayacağım, çalmayacağım. Kentin son kuruşuna kadar bütün kaynaklarını Beşiktaşlı için harcayacağım” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 21:38 Güncelleme 11 Mart 2024, 21:38
Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper projelerini tanıttı

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Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper, 2024-2029 döneminde gerçekleştirmeyi planladığı projelerini ve Cumhur İttifakı belediye meclis üyelerini tanıttı.



Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper, "Proje ve Meclis Üyesi Adayı Tanıtım Toplantısı" gerçekleşti. Toper, 2024-2029 döneminde gerçekleştirmeyi planladığı projelerini ve Milliyetçi Hareket Partisi belediye meclis üyelerini tanıttı. Tanıtım toplantısına TBMM Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fetih Yıldız, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, MHP MYK Üyeleri, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, MHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Dilara Erkut, MHP Beşiktaş İlçe Başkanı Abdulkadir Öztürk, Ak Parti Beşiktaş İlçe Başkanı Yıldırım Turan, BBP Beşiktaş İlçe Başkanı Murat Taribakan, Beşiktaş Ülkü Ocakları Başkanı Saffet Demirbaş, muhtarlar ve çok sayıda kişi katıldı.



Toper'in açıkladığı projelerin arasında kentsel dönüşüm, Cumartesi Pazarı'nın yenilenmesi, Beşiktaş Çarşı Projesi, otopark sorununun çözülmesi, kadın girişimcilere destek, kreş, kadınlar için pilates salonu, gençler için yurtlar, burs imkanları, 60 yaş üstü Beşiktaşlılara 2 bin 500 lira kira yardımı, öğrencilere bin TL destek, gençler için 6 adet ücretsiz fitness salonu, 4 adet ücretsiz tenis kortu, kapalı yüzme havuzu, Genç Beşiktaş Kart ile ayda iki kez faydalanabilecek müze, tiyatro, sinema gibi etkinlikler, müzeler, kentteki yapıların restorasyonu, e-spor merkezi, sosyal tesisler, Atatürk heykelleri, gençler için komşu belediye ilan edilecek Bodrum, Çeşme, Alanya ve Kemer'de her yıl 500 gence 3 gece 4 gün tatil imkanı gibi 100'e yakın proje bulunuyor.



"KENTİN BÜTÜN KAYNAKLARINI BEŞİKTAŞLI İÇİN HARCAYACAĞIM"
Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper, "Göstermelik bir seçim kampanyası yapmadık. Her yere geldik, gelmeye de devam edeceğiz. Arnavutköy sırtlarına, Yıldız sırtlarına, Kuruçeşme sırtlarına. Bugün burada olanların çoğu ile bu şekilde tanıştık. Kapılarına gittik, neye ihtiyacınız var dedik. Çoğu da benim CHP'li dostlarım, komşularım onlar benim. Onlar dedi ki 'Başkan öyle altı okun gölgesinde kentin rantını talan etmek, sömürmek yok. Biz komşumuz, semtin evladı Serkan Toper'e güveniyoruz' dediler. Ben o gün buraya geldim. Bu şehirde kadının, gencin hakkını hukukunu çiğnerken çok mahirler iş çalışmaya gelince kimse ortada yok. Söz veriyoruz, kentin bir kuruş parasını çaldırmayacağım, çalmayacağım. Kentin son kuruşuna kadar bütün kaynaklarını Beşiktaşlı için harcayacağım" ifadelerini kullandı.



Toplantı sonrasında Cumhur İttifakı'nın yeni dönem meclis üyesi adayları tanıtıldı. Toper adayları sahneye davet ederek, başarı temennisinde bulundu. Beşiktaş'ta Cumhur İttifakı'nın 31 meclis üyesi adayı olduğu açıklandı.

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