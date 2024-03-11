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Son dakika: Ankara - Atina hattında kritik temas! İkili ilişkiler ve bölgesel meseleler masada

Son dakika haberi... Türkiye ile Yunanistan arasındaki siyasi diyalog toplantısı Ankara'da gerçekleşti. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 19:08 Güncelleme 11 Mart 2024, 19:41
Son dakika: Ankara - Atina hattında kritik temas! İkili ilişkiler ve bölgesel meseleler masada

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexandra Papadopoulou, Ankara'da düzenli Siyasi Diyalog Toplantısı'nda bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Yardımcısı Akçapar ile Yunan mevkidaşı Papadopoulou'nun Ankara'da düzenli Siyasi Diyalog Toplantısı yaptığı bildirildi.

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Görüşmelerde, ikili ilişkilerin çeşitli veçhelerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların da ele alındığı belirtilen açıklamada, "Her iki taraf da iki ülke liderleri tarafından geçtiğimiz aralık ayında Atina'da imzalanan Atina Bildirgesi doğrultusunda mevcut olumlu atmosferi ikili ve uluslararası işbirliği alanlarında geliştirmek konusunda ortak taahhütlerini yinelemişlerdir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye'ye yapması öngörülen ziyaretin hazırlıklarının da ele alındığı görüşmede, ikili ilişkilerin tüm veçhelerini içerecek şekilde mevcut diyalog kanallarında şimdiye kadar kaydedilen gelişmelerin değerlendirildiğinin altı çizildi.

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