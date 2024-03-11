CHP’de 15 milyon TL’lik şaibe! Düzmece evrakla ’il binası aldık’ dediler gerçek bambaşka çıktı... | Savcılık harekete geçti: Soruşturma başlatıldı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." Şeklindeki paylaşım ile birlikte paylaşılan ve içeriğinde bir çantadan çıkarılan para destelerinin sayıldığı video görüntüleri ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti açısından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.





"ÖZGÜR ÇELİK KİMİ KANDIRIYORSUN?"



CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan gelen 'parayla bina aldık' açıklaması sonrası görüntüleri ifşa eden CHP'li Erkan Çakır'dan yeni bir paylaşım geldi.



Çakır, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın iddiasının aksine binanın 15 milyona değil 23 milyon liraya alındığı ödemeyi de bizzat CHP Genel Merkezi'nin yaptığını öne sürdü.





Özgür Çelik'e "Kimi kandırıyorsunuz?" diye tepki gösteren Erkan Çakır şu ifadeleri kullandı;



Nakit parayla mı İstanbul İl Başkanlığı'nı aldınız? İl başkanlığının parasını CHP Genel Merkezi ödedi, 23 milyona alındı orası. Sayın Özgür Çelik kimi kandırıyorsunuz? Nakit para ile İstanbul İl Başkanlığı mı satın alıyorsunuz? Bir de orada görünen para 23 milyon değil ki, Özgür Çelik kimi kandırıyorsun? Sen geç bunları.



Öte yandan CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek'ten CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı yalanlayan bir açıklama geldi.



CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek'in paylaştığı tapu senedi





PARAYI GENEL MERKEZ GÖNDERDİ, İŞLEMLER BANKADAN YAPILDI



Aralık 2019'da bahse konu olan binanın alımında CHP'yi temsilen avukat olarak bulunan Çiçek, "30 milyon TL'nin üzerindeki rakam Genel Merkez marifeti ile gönderilmiş olup, bakiye kalan bir kısım; Ocak 2020 de hazine yardımının gelmesi ile ikmal edilmiştir! Bu boyutta haricen bir rakam söz konusu olmamıştır! Satıcıya yönelik işlemler banka üzerinden yapılmıştır!" şeklinde konuştu.



Çiçek, Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in ortaya saçılan para sayma görüntülerine ilişkin de "Birileri, bir yerlerden haricen para toplayarak; haksız zenginleşme içerisine girmiş ise bunun tespit ve gereğini yapacak makamlar bellidir!" değerlendirmesinde bulundu.