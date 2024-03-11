CHP’de 15 milyon TL’lik şaibe! Düzmece evrakla ’il binası aldık’ dediler gerçek bambaşka çıktı... | Savcılık harekete geçti: Soruşturma başlatıldı

Kötü kokunun ana sebebi ise karanlık para.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve kasası olarak bilinen İBBSK Başkanı Fatih Keleş'in balya balya para saydığı görüntüler ifşa oldu.
İMAMOĞLU'NUN TALİMATLARIYLA HAREKET EDİYOR
Çanta dolusu para sayan Fatih Keleş'in Ekrem İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda hareket ettiğini söyleyen CHP'li Erkan Çakır, "Bu Fatih Keleş Ekrem İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda hareket eden bir adamdır. Keleş aslında Turan Taşkın Özer ile de hareket ediyor. Bu Özer de Kılıçdaroğlu'na 'i.ne' diyen adam. Bu adam CHP'de Disiplin Kurulu Başkanı" dedi.
CHP'DEN KARA PARAYA 'BİNA ALDIK' MASKESİ
Ortalığa saçılan görüntüler sonrası panikleyen CHP İstanbul İl Başkanlığı ise videodaki paraların partinin il başkanlığı binasının alımı için kullandığını açıklasa da pek ikna edici olmadı.
Üstelik ne zaman düzenlendiği belli olmayan imzalı kağıt parçasının 'delil' olarak kamuoyuna sunulması birçok kişiye inandırıcı gelmedi.
15 MİLYON TL NEDEN KAYNAĞINA VERİLMEDİ, HAVALE YAPILMADI?
Söz konusu paranın miktarının 15 milyon 510 bin TL olduğu öğrenilirken; Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in getirdiği paranın kaynağına ve banka havalesi yerine neden nakit olarak ödeme yapıldığına açıklamada yer verilmedi.
BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
CHP'deki kirli para trafiğine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen görüntülerine ilişkin resen soruşturma başlatıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." Şeklindeki paylaşım ile birlikte paylaşılan ve içeriğinde bir çantadan çıkarılan para destelerinin sayıldığı video görüntüleri ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti açısından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.
"ÖZGÜR ÇELİK KİMİ KANDIRIYORSUN?"
CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan gelen 'parayla bina aldık' açıklaması sonrası görüntüleri ifşa eden CHP'li Erkan Çakır'dan yeni bir paylaşım geldi.
Çakır, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın iddiasının aksine binanın 15 milyona değil 23 milyon liraya alındığı ödemeyi de bizzat CHP Genel Merkezi'nin yaptığını öne sürdü.
Özgür Çelik'e "Kimi kandırıyorsunuz?" diye tepki gösteren Erkan Çakır şu ifadeleri kullandı;
Nakit parayla mı İstanbul İl Başkanlığı'nı aldınız? İl başkanlığının parasını CHP Genel Merkezi ödedi, 23 milyona alındı orası. Sayın Özgür Çelik kimi kandırıyorsunuz? Nakit para ile İstanbul İl Başkanlığı mı satın alıyorsunuz? Bir de orada görünen para 23 milyon değil ki, Özgür Çelik kimi kandırıyorsun? Sen geç bunları.
Öte yandan CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek'ten CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı yalanlayan bir açıklama geldi.
PARAYI GENEL MERKEZ GÖNDERDİ, İŞLEMLER BANKADAN YAPILDI
Aralık 2019'da bahse konu olan binanın alımında CHP'yi temsilen avukat olarak bulunan Çiçek, "30 milyon TL'nin üzerindeki rakam Genel Merkez marifeti ile gönderilmiş olup, bakiye kalan bir kısım; Ocak 2020 de hazine yardımının gelmesi ile ikmal edilmiştir! Bu boyutta haricen bir rakam söz konusu olmamıştır! Satıcıya yönelik işlemler banka üzerinden yapılmıştır!" şeklinde konuştu.
Çiçek, Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in ortaya saçılan para sayma görüntülerine ilişkin de "Birileri, bir yerlerden haricen para toplayarak; haksız zenginleşme içerisine girmiş ise bunun tespit ve gereğini yapacak makamlar bellidir!" değerlendirmesinde bulundu.
İL BİNASI KAYIT DIŞI PARAYLA MI ALINDI?
Konuya ilişkin gazeteci Zafer Şahin, "Siyasi partiler Sayıştay tarafından denetlenir. Eğer CHP'nin il binası kayıt dışı parayla alınmışsa bu iş çok farklı yerlere gider. CHP'yi böyle bir işe bulaştıranlar bunun açıklamasını yapmak zorunda" paylaşımında bulundu.
Şahin, kara para skandalına karışan CHP'ye 4 önemli soru yöneltti;
GENEL MERKEZ BANKADAN ÖDEME YAPMIŞ, 15 MİLYON NE PARASI?
1- İl binası tapuda 25 milyon lira olarak görünüyor. Ve o para Siyasi Partiler Kanununa göre Genel Merkez tarafından ödenmek zorunda. Genel merkez o ödemeyi banka üzerinden ödediğine göre bu saydıkları ve 15 milyon dedikleri para ne parası?
2 - Yardım kampanyası hesabı İş Bankası'nda açılmış. Neden o kampanyada ne kadar toplandığını açıklamıyorsunuz? Tartışma şak diye kapanır!
MAKBUZ KESMEDEN CHP ADINA PARA MI TOPLADINIZ?
3- Diyelim ki elden de yardım parası topladınız. Olmaz ya… Makbuz kesmeden koca CHP'ye elden para mı topladınız? O paralar görüntülerdeki gibi deste deste hale nasıl ve nerede getirildi?
4- Bu paralar o ofise getirilmeden önce nerede bekletildi? Bankadan çekildiyse makbuzu, dekontu nerede?