Başkan Erdoğan Bakırköy Sahil-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı’nı açıyor! Günde 1 milyon yolcu taşıyacak İstanbul’a nefes aldıracak

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümeti döneminde ulaşım alanında altın çağını yaşıyor. Megakent İstanbul adeta demir ağlarla örüldü.



2019'dan bu yana CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminde hizmetten mahrum bir şekilde fetret devri yaşayan, ulaşımda baş gösteren sıkıntılarla boğuşan İstanbul için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı eliyle yeni hizmetler sunulmaya devam ediliyor.





Bu kapsamda İstanbul'a bir metro daha kazandırıldı.