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HAVA DURUMU | Önce kar sonra bahar havası var! İstanbul'da sıcaklıklar artıyor! Bugün hava nasıl olacak? | 10 Mart 2024 hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde 1 ila 3 derece artacak, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Marmara'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Günlerdir dondurucu soğuklar yaşadığımızı söyleyen Meteoroloji danışmanı Orhan Şen de İstanbul'da bahar havasının yaşanacağı tarihi verdi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

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Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 10:26 Güncelleme 10 Mart 2024, 10:39
HAVA DURUMU | Önce kar sonra bahar havası var! İstanbul’da sıcaklıklar artıyor! Bugün hava nasıl olacak? | 10 Mart 2024 hava durumu

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Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu'nun iç kesimlerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı, kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde 1 ila 3 derece artacak, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Marmara'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

ÖNCE KAR SONRA BAHAR HAVASI

Hava durumu hakkında Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklaması şu şekilde:

Geçtiğimiz hafta soğuk bir hava vardı. Genellikle donduk diyebiliriz. Özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar yağışlarını gördük. Kar yağışları Doğu Anadolu'yu bu gece terk edecek. Yağışsız bir ortama giriyoruz bugün ve yarın. İstanbul'da bugün 12-13 derece sıcaklık olacak. Batı bölgelerimizde güneşli hava var. Sıcaklıklar çok yüksek değil. Yarından itibaren sıcaklıklar 3 derece daha yükselecek. İstanbul 16-17 derecelere kadar çıkabilecek. Yarın da yağış yok, bahar havası diyebiliriz.

Paltomuzu çıkartabiliriz ancak temkinli olalım. Akşam sıcaklıklar düşüyor. Gece gökyüzü açık olduğu için sıcaklıklar düşüyor.

Bahar geliyor gibi havası var dedik. Dolayısı ile bahar yağmurları da geliyor. Salı gününden itibaren Türkiye'nin hemen hemen her yerinde öncelikle Batı bölgelerde bahar yağmurları da gelecek. Doğu Anadolu'nun doğusunda perşembe günü biraz kar yağışı görülebilecek ama genellikle yağmur şeklinde. Sıcaklıklar ortalamaların biraz üzerinde. Yağmurlar tarımsal açıdan faydalı olacak. Aşırı yağış yok.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 19°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TOKAT °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile sis ve pus olayı beklenmektedir. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

KARS °C, 2°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C

Çok bulutlu

VAN °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus olayı beklenmektedir.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

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