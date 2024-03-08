Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, CHP’li İmamoğlu’nun ’sıfırdan metro’ yalanını çürüttü: Algı ve yalanlarınız gerçeği örtemez



"SIFIRDAN BAŞLAYIP YAPTIM DEDİĞİ METRO HATTININ BAŞLAMA TARİHİ 21 AĞUSTOS 2017"

Murat Kurum, İBB yönetiminin sıfırdan metro yaptığını iddia ettiği projelerin tarihlerini paylaştı. 3 metro hattının kullanımı için İBB Meclisi'ne gelen kredi teklifine CHP yönetiminin 2017'de 'hayır' oyu verdiğini aktaran Kurum, "Bu şehrin bir diğer önemli sorunu ise trafik çilesi ve ulaşım problemi. Son 5 yılda İstanbul'da yaşamak bir çileye, eziyete dönüştü. 5 yılda tek bir metro ihalesine bile çıkamadılar. Taş üstüne taş koymadılar. Temelini attığımız metro hatlarına hafriyat döktüler. Başlattığımız metroları dahi bitiremediler. Bunlar yetmezmiş gibi bir de çıkıp İstanbul ile ilgisi olmayan mevcut aday ne yapıyor? Metro ile ilgili yalan söylüyor. Kadir abi döneminde temelleri atılan metro projelerinin temelini ben attım diyor. Yalan söylerken de çok rahat, çok profesyonel. CHP'li mevcut başkanı kendi başkanlık yaptığı İBB'nin resmi internet sitesi yalanlıyor. Oradaki verileri paylaşıyorum: Sıfırdan başlayıp yaptım dediği Mahmutbey-Esenyurt metro hattının başlama tarihi 21 Ağustos 2017. Sıfırdan başlayıp yaptım dediği Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının başlama tarihi 28 Nisan 2017. Sıfırdan başlayıp yaptım dediği Göztepe-Ataşehir metro hattının başlama tarihi 28 Nisan 2017. Üstelik 3 metro hattının yapımında kullanılmak üzere 2017'de İBB Meclisi'ne gelen kredi talebine CHP grubunun 'hayır' oyu verdiği ortaya çıktı. Hatırlarsınız İmamoğlu, o tarihlerde Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak İBB Meclisi'nin bir üyesiydi. Yani karşı çıktıkları projeleri, şimdi sıfırdan yaptığını iddia ediyor. Gerçekten hayretler içerisinde kalıyorum. Nasıl bu kadar rahat yalan söylenebilir? Bunun artık hangi sözüne inanacağız? Takdiri size bırakıyorum. Bir kez daha söylemek istiyorum. Son 5 yılda yapılan tek bir metro ihalesi yoktur. Açtım dediği 47,3 km metronun 39,3 kilometresi bizim dönemimizde bitmiştir." diyerek sözlerine devam etti.



"REKLAMLARINIZ VE ALGI ÇALIŞMALARINIZ YALANLARINIZIN ÜZERİNİ ÖRTEMEZ"

Murat Kurum, İBB kaynaklarının vatandaşa hizmet için değil kariyer planı için harcandığını vurguladı. İnsanların artık söylenen yalanlara inanmayacağını sözlerine ekleyen Kurum, "Mevcut yönetim trafiği çözmeye, depreme hazırlanmaya harcayacağı parayı reklama, siyasi ikbali uğruna parti dizaynlarına ayırmıştır. Bir kez daha yakalandınız, üstelik bu kez çok kötü yakalandınız. Artık reklamlarınız, algı çalışmalarınız da yalanlarınızın üzerini örtemez. Bu millete yalan söylemeyi bırakın. Bu milleti aldatmaya çalışmayın. Bu millet kendini aldatanı, kendine yalan söyleyenleri tarihten silmiştir. İnşallah 31 Mart'ta bu beceriksiz yönetimi sizlerle birlikte süresiz tatile göndereceğiz. İstanbullu hemşehrilerimizi yalandan ve trafik çilesinden kurtaracağız. Biz geçmişte ne söz verdiysek tuttuk. Depremlerde milletimizin elini tuttuk ve ihtiyaçlar giderilene kadar bırakmadık. 81 ile gitseniz bizim eserlerimizi, alın terimizi görürsünüz. O illerimizde bizi sorsanız, 'mavi montlu bir adam geldi, verdiği sözleri tuttu' derler. Elazığlıların, Malatyalıların, İzmirlilerin hemşehrisiyiz. Adıyaman'ın Ardahan'ın İstanbul'un kardeşiyiz Biz sizlere uğraştıran değil, ulaştıran bir İstanbul vaat ediyoruz. Bu anlayışla mevcut 328 kilometre metro hattını 2028 yılına kadar iki katına, 650 kilometreye çıkaracağız. Yeni metro hatlarıyla, 2 yakaya yapacağımız tünellerle, kavşaklarla, otoparklarla, yeni otobüs ve metrobüslerle sizleri, İstanbulluları trafik çilesinden, ulaşım probleminden tamamen kurtaracağız." dedi.

1 Nisan'dan sonra vatandaşa hizmet için sahada olacağını belirten Kurum, "Bizi aradığında bir elimizde yerin üstünde Bahçelievler'in kentsel dönüşümü yaparken, bir elimizle şantiyelerde olacağız. Hep birlikte İstanbul'un yeniden dirilişini, yeniden yükselişini başlatacağız. Bizi hiçbir zaman polemiklerin, dedikoduların içerisinde bulmayacaksınız. Bizi aradığınızda, baretimizi kafamıza geçireceğiz çizmemizi giyeceğiz Bahçelieveler'in sokaklarında olacağız." ifadelerini kullandı.



"SEN İSTANBUL'U KADERİNE TERK EDERKEN; BEN 3 AYDA 180 BİN KONUTUN TEMELİNİ ATIYORDUM"

Mevcut İBB yönetiminin İstanbul'u kaderine terk ettiğini dile getiren Murat Kurum, İBB bütçesinin de bireysel kampanyalar için harcandığını söyledi. İBB yönetimini 'beceriksiz' sözleriyle eleştiren Kurum, "Bu beceriksiz yönetim hiçbir şey yapmadığı gibi bir de utanmadan sıkılmadan bizim İstanbul'a kazandıracağımız eserleri eleştiriyor. Sen, cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olup İstanbul'u kaderine terk ederken; ben deprem bölgesinde 3 ayda 180 bin konutun temelini atıyordum. Sen, kendi genel başkanını devirmek için gizli toplantılar yaparken; ben İstanbul'da 365 milyar liralık yatırım yapıyordum. Sen, İstanbul'u, vatandaşlarımızı kara kışa teslim edip büyükelçilerle balık yerken; ben İstanbul'un 39 ilçesinde 80 bin yuvayı vatandaşlarımıza teslim ediyordum. Sen İBB bütçesinden yetimin hakkıdır demeden milyarları kendi seçim kampanyan için çarçur ederken; ben belediyelerimizle birlikte kentsel dönüşüm projelerini başlatıyordum. 22 gün kaldı. Artık İstanbul'u bu esaretten kurtaracağız. İSMEK'i de özüne kavuşturacağız. İSMEK'te kadınlarımız üretecek, gençlerimiz geleceğe güvenle bakacak." şeklinde konuştu.



"İNCİRLİ-SEFAKÖY METROSU'NU 1 NİSAN'DAN İTİBAREN HIZLICA TAMAMLAYACAĞIZ"

"Şimdi 1 Nisan'dan itibaren sizler için Bahçelievler'de hayata geçireceğimiz eserlerimizi açıklıyorum." diyerek müjdelerini sıralayan Kurum, "İncirli-Sefaköy Metrosu'nu 1 Nisan'dan itibaren bu metromuzu hızlıca tamamlayacak sizlerin hizmetine sunacağız. Bahçelievler'in hizmetine metroyu biz getireceğiz. Yenibosna-Sefaköy kavşağıyla yapacağımız düzenlemeyle, Ataköy Kavşak Projemizle akıcı bir trafik hedefimize bir adım daha yaklaşacağız. Kağıthane'de Büyükçekmece Tünelimizin Bahçelievler'den de bir çıkışı olacak. Kağıthane'den giren vatandaşımız Bahçelievler'e kadar kesintisiz ulaşacak. Şirinevler'imiz yepyeni bir meydana ve zemin altı otoparka kavuşacak. Çobançeşme'miz, metro transfer merkezi, otopark ve metro kesişimi projelerimizle ulaşımda adeta altın çağını yaşayacak. İstanbul'umuzda, Bahçelievler'imizde tüm bu ulaşımı rahatlatacak, trafik çilesini bitirecek projelerimizin yanı sıra Bahçelievler'imiz nefes alsın diye Ayamama Deresini yeşil bir koridor hâline getiriyoruz. Yenibosna'mıza da bir fidanlık borsası kazandırıyoruz. Biz, daha güzel bir Bahçelievler için Hakan Başkan'ımla birlikte el ele vererek Bahçelievler'in geleceğini inşa edeceğiz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum'a Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna, MHP Bahçelievler İlçe Başkanı Osman Çakan, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Muammer Birdal, Bahçelievler Gençlik Kolları Başkanı Furkan Şentürk eşlik etti.