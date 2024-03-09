İstanbul’da facia! Tramvayın altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

TRAMVAY İLE RAYLAR ARASINDA SIKIŞTI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpma sonrası raylar ile tramvay arasında sıkışan Kurt itfaiye ekipleri çalışmaları sonrası çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve hastaneye kaldırılan İsmail Kurt burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.