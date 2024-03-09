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İstanbul'da facia! Tramvayın altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul Fatih’te feci bir kaza yaşandı. Fatih Laleli Tramvay durağı mevkiinde tramvayın çarptığı 36 yaşındaki motosiklet sürücüsü İsmail Kurt hayatını kaybetti

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Giriş Tarihi 09 Mart 2024, 11:40 Güncelleme 09 Mart 2024, 12:03
İstanbul’da facia! Tramvayın altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Fatih'te tramvayın çarptığı 36 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza dün saat 17.30 sıralarında Fatih Laleli Tramvay durağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay Laleli durağı yakınlarında 36 yaşındaki motosiklet sürücüsü İsmail Kurt'a çarptı.

TRAMVAY İLE RAYLAR ARASINDA SIKIŞTI
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpma sonrası raylar ile tramvay arasında sıkışan Kurt itfaiye ekipleri çalışmaları sonrası çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve hastaneye kaldırılan İsmail Kurt burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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