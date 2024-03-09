CHP'li Zeydan Karalar kirli ittifakı itiraf etti: "DEM pankartını asla indirmem"

Bayraklarının CHP tarafından indirildiğini, yine CHP Seyhan Belediye Başkan Adayı icra avukatı Oya Tekin'in de Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgelerde kasıtlı şekilde DEM pankartları ve afişlerinin önüne özellikle mor renkli afişler kullandığı için tepki gösterdi. Zeydan Karalar, kendisinden hesap sorar gibi tepki gösteren DEM'li şahıstan özür dilerken, Oya Tekin şaşkın ve sesiz şekilde dinlemesi dikkat çekti.

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