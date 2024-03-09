CHP'li Zeydan Karalar kirli ittifakı itiraf etti: "DEM pankartını asla indirmem"

CHP, 31 Mart yerel seçimlerine terörün siyasi ayağı DEM ile kol kola gidiyor.
İttifak "kent uzlaşısı" altında gizlenmeye çalışılsa da CHP'nin birçok ilçede meclis üyeleri ve belediye başkanı adaylık listelerini DEM'li isimlerle doldurduğu biliniyor.
Parti içinde "DEM'liler kapıdan giremez" şeklinde çıkışlar yapılsa da sahadan gelen görüntüler ittifakı bir kez daha ortaya çıkardı. Zeydan Karalar, gizli ve kirli ittifakın bozulmaması için kendisinden hesap soran DEM'liden özür diledi.
CHP'Lİ KARALAR: BEN ASLA DEM'İN PANKARTLARINI İNDİRMEM
CHPli Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın DEM ile gizli ve kirli ittifakı gözler önüne serildi. Kürt kökenli vatandaşların yoğun yaşadığı Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesinde seçim ziyaretinde bulunan Zeydan Karalar, bayraklarının indirildiğini ileri sürerek kendisinden hesap soran DEM Partiliden özür dileyen Zeydan Karalar, "Biz yapıyorsak özür dilerim. Ben asla DEM'in pankartlarını indirmem' dedi.