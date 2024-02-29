İstanbullu canından bezdi! İETT otobüsü yine yolda kaldı! CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun vasatlığı rakamlarda! Son 50 günde 185 bin şikayet

İstanbullu, arızalanan otobüsü iteklerken sosyal medyada CHP'li büyükşehir belediyesine tepki gecikmedi. Ekrem İmamoğlu'ndan dert yanan İstanbul halkı, "Bu çile 31 Mart'ta bitecek" dedi.
METRO ARIZASI İSTANBUL ULAŞIMINI KİLİTLEDİ!
Geçtiğimiz pazartesi günü de İstanbul'da M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda arıza meydana gelmişti. Sabah işine okuluna gitmek için evinden çıkan İstanbullu, yeterli otobüs seferlerinin yapılamaması nedeniyle saatlerce mağdur edildi.
İSTANBUL'DA 5 YILLIK TOPLU TAŞIMA ÇİLESİ
Tüm olumsuzlukların yanında 5 yıllık sürede en büyük sorun ise toplu ulaşımda yaşandı.
CHP'lilerin yönetime geldikleri günden bu yana ne raylı sistemlerde ne de İETT'de sorunsuz gün yaşanmadı.
SON 50 GÜNDE 185 BİN ŞİKAYET
Bu kapsamda yaşanan olumsuzluklar, halk tarafından İBB'nin Alo 153 çağrı merkezine iletiliyor.
Son 50 günde, bu merkeze toplu ulaşım hakkında 185 bin 469 şikayet başvurusu yapıldığı ortaya çıktı.