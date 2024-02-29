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İstanbullu canından bezdi! İETT otobüsü yine yolda kaldı! CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun vasatlığı rakamlarda! Son 50 günde 185 bin şikayet

2019 yerel seçimlerinde CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun en büyük vaadi trafik sorununu çözmekti. Ancak aradan 5 yıl geçmesine rağmen trafik daha da kördüğüm haline geldi. Arızalanan metro, yolda kalan, kaza yapan İETT, seferleri azaltılan metrobüs İstanbulluların canından bezmesine neden oldu. Son 50 günde, bu merkeze toplu ulaşım hakkında 185 bin 469 şikayet başvurusu yapıldığı ortaya çıkarken dün de Aksaray-Sultangazi arasında sefer yapan İETT otobüsü Edirnekapı’da yolda kaldı. Arızalanan otobüsü itmek vatandaşlara düştü, sosyal medyada ise tepkiler çığ gibi arttı.

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Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 10:57 Güncelleme 29 Şubat 2024, 11:15
İstanbullu canından bezdi! İETT otobüsü yine yolda kaldı! CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun vasatlığı rakamlarda! Son 50 günde 185 bin şikayet

Cumhuriyet Halk Partisi, belediyeleri projelerle değil algıyla yönetti. 2019'dan bu yana büyükşehirlere tek bir çivi dahi çakmayan CHP'li başkanlar, vatandaşı isyan ettirdi. Yerel seçime sayılı günler kala CHP'li belediyelerin skandallarının da ardı arkası kesilmedi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana İstanbullu'nun ulaşım çilesi bitmedi. Her gün katlanarak artan trafik problemine, bakımsızlıktan sürekli arızalanan İETT otobüsleri ve metrobüsler ile çalışmayan metrolar da eklendi.

ARIZALANAN OTOBÜSÜ VATANDAŞLAR İTTİ
Bakımsızlıktan yolda kalan İETT otobüslerini vatandaşlar itekledi, alevlerin yuttuğu araçlar ise CHP'li belediyenin ihmalini gözler önüne serdi.

Bakımsız İETT otobüsü yolda kaldı

Dün akşam yaşananlar ise vatandaşı isyan ettirdi. 36ES Aksaray ring-Sultangazi hattını yapan otobüs Edirnekapı'da arıza verdi. Devreye yine evine girmeye çalışan vatandaşlar girdi.

İstanbullu, arızalanan otobüsü iteklerken sosyal medyada CHP'li büyükşehir belediyesine tepki gecikmedi. Ekrem İmamoğlu'ndan dert yanan İstanbul halkı, "Bu çile 31 Mart'ta bitecek" dedi.

METRO ARIZASI İSTANBUL ULAŞIMINI KİLİTLEDİ!
Geçtiğimiz pazartesi günü de İstanbul'da M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda arıza meydana gelmişti. Sabah işine okuluna gitmek için evinden çıkan İstanbullu, yeterli otobüs seferlerinin yapılamaması nedeniyle saatlerce mağdur edildi.

İSTANBUL'DA 5 YILLIK TOPLU TAŞIMA ÇİLESİ
Tüm olumsuzlukların yanında 5 yıllık sürede en büyük sorun ise toplu ulaşımda yaşandı.

CHP'lilerin yönetime geldikleri günden bu yana ne raylı sistemlerde ne de İETT'de sorunsuz gün yaşanmadı.

SON 50 GÜNDE 185 BİN ŞİKAYET
Bu kapsamda yaşanan olumsuzluklar, halk tarafından İBB'nin Alo 153 çağrı merkezine iletiliyor.

Son 50 günde, bu merkeze toplu ulaşım hakkında 185 bin 469 şikayet başvurusu yapıldığı ortaya çıktı.

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