İstanbullu canından bezdi! İETT otobüsü yine yolda kaldı! CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun vasatlığı rakamlarda! Son 50 günde 185 bin şikayet

METRO ARIZASI İSTANBUL ULAŞIMINI KİLİTLEDİ! Geçtiğimiz pazartesi günü de İstanbul 'da M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro Hattı 'nda arıza meydana gelmişti. Sabah işine okuluna gitmek için evinden çıkan İstanbullu, yeterli otobüs seferlerinin yapılamaması nedeniyle saatlerce mağdur edildi.

İSTANBUL'DA 5 YILLIK TOPLU TAŞIMA ÇİLESİ

Tüm olumsuzlukların yanında 5 yıllık sürede en büyük sorun ise toplu ulaşımda yaşandı.

CHP'lilerin yönetime geldikleri günden bu yana ne raylı sistemlerde ne de İETT'de sorunsuz gün yaşanmadı.