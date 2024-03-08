SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Sapık FETÖ'cü imam 17 yaşındaki kızı istismar etti! Üstüne fotoğraflarla şantaja kalkıştı

Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ)'nün sapkınlığı ve iğrenç yüzü bir kez daha çarpıcı bir şekilde tekrar gözler önüne serildi. FETÖ'nün Bahreyn Ülke İmamı İbrahim Demir, evli olmasına rağmen 16 yaşındaki kızla yasak ilişki yaşadı. Demir'in eşi ile küçük kız N.Ü'nün annesinin yasak ilişkiyi fark etmesi üzerine örgüt içinde kargaşa yaşandığı ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 09:22 Güncelleme 08 Mart 2024, 09:34
Sapık FETÖ’cü imam 17 yaşındaki kızı istismar etti! Üstüne fotoğraflarla şantaja kalkıştı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

FETÖ'nün sapkınlığını ve iğrenç yüzünü çarpıcı bir şekilde ortaya koyan bir olay yaşandı.

Örgüt içerisinde uzun yıllardır bulunan ve güven duyulan Fetullahçı Terör örgütünün Bahreyn Ülke İmamı İbrahim Demir'e Bahreyn'de örgüt okullarından birinde çalışan Y.Ü. 16 yaşının kızının eğitimiyle ilgilenmesi için ricada bulundu.

FETÖ'nün Bahreyn Ülke İmamı İbrahim DemirFETÖ'nün Bahreyn Ülke İmamı İbrahim Demir

ÖĞRENCİSİNE İLGİ DUYDU
Baba Y.Ü.'nün ricasını kırmayan Demir, 16 yaşındaki N.Ü.'nün derslerini yakından takip etmeye başladı. Bir süre sonra İbrahim Demir kendinden 21 yaş küçük N.Ü.'ye karşı ilgi duymaya başladı.

TACİZ ETTİ
Örgütte üst düzey bir konumda olmanın verdiği cesaretle N.Ü.'ye yaklaşan Demir, kızı taciz etmeye başladı.

Korktuğu için Demir tarafından taciz edildiğini kimseye söyleyemeyen N.Ü., 17 yaşına geldiğinde ise tehditlerine direnemediği İbrahim Demir'e karşı yakınlık gösterdi ve aralarında ilişki başladı.

KONU ÖRGÜT İÇİNDE KAPANDI
İbrahim Demir evli olmasına rağmen yaşadığı yasak ilişki bir yıl boyunca devam etti. Demir'in eşi ile N.Ü'nün annesinin yasak ilişkiyi fark etmesi üzerine örgüt içinde kargaşa yaşandı. İbrahim Demir, reşit olmayan kızla zorla ilişkiye girdiği için suçlanması gerekirken, Pensilvanya'nın koruması altına alındı ve konu örgüt içinde kapatıldı.



YASAK İLİŞKİNİN SUÇLUSU 17 YAŞINDAKİ N.Ü. OLDU
Örgüt içinde itibarlı bir konumda olması, yasak ilişkide İbrahim Demir'in korunmasını sağladı. Reşit olmayan N.Ü'nün ise hayatı karardı. Bir süre sonra örgüt içerisinde Demir'e karşı sesler yükselmeye başladı. Bunun üzerine Pensilvanya'nın talimatıyla Demir, Bahreyn'den Mısır'a gönderildi. Örgüt tarafından Demir'e Mısır'da da yüksek düzeyde bir görev verildi.

Burada örgüt tarafından "Dinler Arası Diyalog Enstitüsü" olarak kabul edilen ve örgüt elebaşı Gülen'in özel hizmetini görecek mollaların yetiştirildiği merkez olan Shikoh Centre'deki faaliyetleri yakından takip etti.



Reşit olmayan bir kıza taciz ve tehditlerde bulunan Demir'in bu denli yüksek bir göreve getirilmesi örgüt içinde çatırdamalara sebep oldu.

FOTOĞRAFLARLA ŞANTAJA BAŞLADI
Demir'in Mısır'a gönderilmesi sonrası Bahreyn'de kalan N.Ü. yaşadıklarından pişmanlık duyup Avrupa'da bir ülkeye kaçtı. Ancak, İbrahim Demir'den kaçamadı. N.Ü.'nün attığı her adımı takip eden Demir, tehdit ve tacizlerini sürdürdü. Saplantı haline getirdiği N.Ü. ile yeniden görüşebilmek için birlikteyken çekilen müstehcen fotoğraf ve videolarını yayınlamakla şantajda bulundu.



Sabah'ta yer alan habere göre; Demir'den bir türlü kurtulamayan N.Ü. intiharın eşiğine geldi. İbrahim Demir ise Pensilvanya'nın yardımı ile üst düzey örgüt mensubu Hüseyin Karakuş'un koruması altında İsviçre'de hayatına devam ediyor.

FETÖ’cü profesör Salih Zoroğlunun yargılanmasına devam edildi | Mağdur çocuk konuştu: Babamı şikayet edip kutlama yaptılarFETÖ’cü profesör Salih Zoroğlunun yargılanmasına devam edildi | Mağdur çocuk konuştu: Babamı şikayet edip kutlama yaptılar

FETÖnün yeni yapılanması deşifre oldu! Dikkat! Hedeflerinde lise öğrencileri varFETÖnün yeni yapılanması deşifre oldu! Dikkat! Hedeflerinde lise öğrencileri var

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP-DEM hattındaki kirli ittifakta yeni perde: İstanbul’dan sonra Ankara’da da Kandil Uzlaşısı!
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail 7 Ekim’den 8 Mart’a 8 bin 900 kadın katletti
Tarım Kredi Grubu
Sapık FETÖ’cü imam 17 yaşındaki kızı istismar etti! Üstüne fotoğraflarla şantaja kalkıştı
Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Canavar anne Eylem Tok ve oğlu hakkında tutuklama kararı! ABD’ye kaçtıkları tespit edildi
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? | 8 Mart 2024 hava durumu
İnsani Yardım Vakfı
Kadınlara 17 destek! Emeklilikte hangi imkanlar var? Hazırlığı yapılan reformlar ne getirecek? Sunulan para, vergi, izin fırsatları...
Seçil Erzan dördüncü kez hakim karşısında! Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera nasıl dolandırıldıklarını anlatacaklar
ABD Başkanı Biden’dan Gazze itirafı: Çoğu kadın ve çocuk 30 bin sivil öldürüldü
Türk kadınlar Somalili gençlere örnek oldu
Başkan Erdoğan ile görüşecek! Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Türkye’ye geliyor
UEFA ülke puanı sıralamasında son dakika: Türkiye kaçıncı sırada? Fenerbahçe maçı sonrası UEFA ülke puanı tablosu
CHP fondaşı kanalda kirli ortaklık itirafı! Terör uzantısı DEM Parti’nin Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç: CHP ile ilişkisi olan partiyiz
CHP’de ’Köksal’an kriz! Özgür Özel’den PKK/DEM’e taahhütname... Genel Merkez’den bölücülere ’kurumsal’ özür
SON DAKİKA