Sapık FETÖ’cü imam 17 yaşındaki kızı istismar etti! Üstüne fotoğraflarla şantaja kalkıştı

KONU ÖRGÜT İÇİNDE KAPANDI

İbrahim Demir evli olmasına rağmen yaşadığı yasak ilişki bir yıl boyunca devam etti. Demir'in eşi ile N.Ü'nün annesinin yasak ilişkiyi fark etmesi üzerine örgüt içinde kargaşa yaşandı. İbrahim Demir, reşit olmayan kızla zorla ilişkiye girdiği için suçlanması gerekirken, Pensilvanya'nın koruması altına alındı ve konu örgüt içinde kapatıldı.





YASAK İLİŞKİNİN SUÇLUSU 17 YAŞINDAKİ N.Ü. OLDU

Örgüt içinde itibarlı bir konumda olması, yasak ilişkide İbrahim Demir'in korunmasını sağladı. Reşit olmayan N.Ü'nün ise hayatı karardı. Bir süre sonra örgüt içerisinde Demir'e karşı sesler yükselmeye başladı. Bunun üzerine Pensilvanya'nın talimatıyla Demir, Bahreyn'den Mısır'a gönderildi. Örgüt tarafından Demir'e Mısır'da da yüksek düzeyde bir görev verildi.



Burada örgüt tarafından "Dinler Arası Diyalog Enstitüsü" olarak kabul edilen ve örgüt elebaşı Gülen'in özel hizmetini görecek mollaların yetiştirildiği merkez olan Shikoh Centre'deki faaliyetleri yakından takip etti.





Reşit olmayan bir kıza taciz ve tehditlerde bulunan Demir'in bu denli yüksek bir göreve getirilmesi örgüt içinde çatırdamalara sebep oldu.



FOTOĞRAFLARLA ŞANTAJA BAŞLADI

Demir'in Mısır'a gönderilmesi sonrası Bahreyn'de kalan N.Ü. yaşadıklarından pişmanlık duyup Avrupa'da bir ülkeye kaçtı. Ancak, İbrahim Demir'den kaçamadı. N.Ü.'nün attığı her adımı takip eden Demir, tehdit ve tacizlerini sürdürdü. Saplantı haline getirdiği N.Ü. ile yeniden görüşebilmek için birlikteyken çekilen müstehcen fotoğraf ve videolarını yayınlamakla şantajda bulundu.