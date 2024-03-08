Son dakika: PKK’dan Azez’e sızma girişimi

Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristler, işgal ettiği Tel Rıfat'tan güvenli bölgelerdeki askeri noktalara gece saatlerinde sızma girişiminde bulundu.
Azez'in güneyindeki Meranaz bölgesinde SMO cephe hatlarına sızmaya çalışan teröristler, nöbet tutan SMO mensuplarıyla çatıştı.
Sızma girişimleri püskürtülürken, çatışmalarda kayıplar veren PKK/YPG'li teröristler çekilmek zorunda kaldı.
Teröristler, sızmaya çalıştıkları bölgelere karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.
Terör örgütü PKK/YPG, 2016'dan bu yana işgalinde tuttuğu Tel Rıfat ile Münbiç ilçesinden SMO cephe hatlarına sızma girişimlerinde bulunuyor.