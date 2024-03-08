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Son dakika: PKK'dan Azez'e sızma girişimi

Son dakika haberleri... Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG'nin, Azez ilçesinde Suriye Milli Ordusunun (SMO) cephe hatlarına sızma girişimi engellendi.

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Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 10:25 Güncelleme 08 Mart 2024, 10:25
Son dakika: PKK’dan Azez’e sızma girişimi

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Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristler, işgal ettiği Tel Rıfat'tan güvenli bölgelerdeki askeri noktalara gece saatlerinde sızma girişiminde bulundu.

Azez'in güneyindeki Meranaz bölgesinde SMO cephe hatlarına sızmaya çalışan teröristler, nöbet tutan SMO mensuplarıyla çatıştı.

Sızma girişimleri püskürtülürken, çatışmalarda kayıplar veren PKK/YPG'li teröristler çekilmek zorunda kaldı.

Teröristler, sızmaya çalıştıkları bölgelere karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Terör örgütü PKK/YPG, 2016'dan bu yana işgalinde tuttuğu Tel Rıfat ile Münbiç ilçesinden SMO cephe hatlarına sızma girişimlerinde bulunuyor.

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