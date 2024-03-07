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Numan Kurtulmuş'tan TBMM'deki 250 bin dolarlık para dolu poşetle ilgili flaş açıklama: "Görüntüler izleniyor"

Son dakika haberi! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, CHP'li vekilin odasında 250 bin dolar para dolu poşet bulunduğu iddiasıyla ilgili olara, "Görüntüleri izleyerek, görevlilerin ifadelerine başvurarak bir çalışma yapılıyor. Kısa sürede rapor hazırlanır." dedi.

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 16:07 Güncelleme 07 Mart 2024, 16:14
Numan Kurtulmuş’tan TBMM’deki 250 bin dolarlık para dolu poşetle ilgili flaş açıklama: Görüntüler izleniyor

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'li vekilin odasında 250 bin dolar para dolu poşet bulunduğu iddiasıyla ilgili olara, "Görüntüleri izleyerek, görevlilerin ifadelerine başvurarak bir çalışma yapılıyor. Kısa sürede rapor hazırlanır." dedi.

Kurtulmuş, Fildişi Sahili ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş, "Meclis'te bir CHP'li milletvekilinin odasında para dolu poşet bulunduğu" iddiasına ilişkin soruyu yanıtlarken, "Bu bir iddia. Biz söylentiler üzerinden hareket edemeyiz. Genel Sekreterimize talimat verdim. Hemen muhakkik tayin ederek, bunun ne olduğunu, ilgili görüntüleri de izleyerek, oradaki görevli arkadaşların ifadelerine de başvurarak bir çalışma yapılıyor. Zannediyorum kısa bir süre içinde rapor hazırlanır." ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?

TBMM, market poşetindeki 250 bin dolar iddiasıyla çalkalandı. Bu iddialara göre yaklaşık 3 hafta önce CHP'li bir milletvekilinin TBMM'deki odasında market poşeti içinde 250 bin dolar (yaklaşık 8 milyon lira) unutulduğu iddiaları geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşmüştü.

250 bin dolarlık poşet!

MECLİS'TE BİR POŞETTE 250 BİN DOLAR

İddialara göre, yaklaşık 4 hafta önce TBMM Milletvekili Hizmet Binası 4'üncü katında CHP'nin Karadenizli milletvekilinin odasında bir torba bulundu.

CHP Ordu Milletvekili Seyit TorunCHP Ordu Milletvekili Seyit Torun

Market torbasının içinde yine siyah bir poşete sarılı şeyler olduğunu gören temizlik görevlisi milletvekiline ait olduğunu düşünerek, odada görevli sekreter ve danışmana durumu aktardı. Personel, milletvekilini arayıp "Torba size mi ait" diye sordu.

CHP Ordu Milletvekili Seyit TorunCHP Ordu Milletvekili Seyit Torun

BAŞKA BİR CHP'Lİ MİLLETVEKİLİNE AİT OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Milletvekili odasında herhangi bir şey bırakmadığını belirterek, kendisine gelen ziyaretçilerin tek tek aranarak sorulması talimatı verdi. Personel, poşetin içine baktığında 5 ayrı şekilde paketlenmiş tahmini 250 bin dolar bulunduğunu gördü. 3 koldan yapılan aramalar sonunda poşetin bir kahve içmek için ayaküstü uğrayan başka bir CHP'li milletvekiline ait olduğu belirlendi.



Milletvekili gelip parasını alırken 'personele hiçbir şekilde konuşmamaları' talimatı verildi. Olay ile ilgili tutanak da tutulmadı. Milletvekili aldığı parayı garajda parasını tek tek sayarak çantasına yerleştirdi.

CHP Malatya Milletvekili Veli AğbabaCHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

ADAYLIK KARŞILIĞI MI VERİLDİ?

250 bin doların CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya ait olduğu kulislere yayıldı.Ağbaba'nın personele 'Poşeti sakın açmayın, odayı da terk etmeyin. Hemen geliyorum' diyerek talimat verdiği iddia edildi. Ağbaba'nın Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'den aday olması poşetteki paranın adaylık karşılığı ödenmiş olabileceği iddialarını gündeme getirdi.

Ağbaba bunun üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiayı yalanladı ve, "İddiaların araştırılması, kamera görüntülerinin incelenmesi için Meclis Başkanlığına dilekçe vereceğim. Bırakın böyle bir kirli ilişki içinde olmayı yan yana gelirsem bile vekillikten istifa etmeyi kafama sıkarım" dedi.

Paranın unutulduğu odanın sahibi olduğu belirtilen CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun da sosyal medya hesabından, "Konuya ilişkin TBMM'de gerekli araştırmaların yapılması istemiyle dilekçe vereceğim. Hodri meydan. Hukuki yollara başvuracağım" açıklaması yaptı.

KORİDORDA KAMERA YOK

İki milletvekilinin başvuruları üzerine TBMM Başkanlığı konuya ilişkin bir soruşturma başlatacak. Ancak milletvekillerinin odalarının bulunduğu koridorda kamera bulunmuyor.

Bu nedenle sadece garajdaki kayıtlara bakmak mümkün olacak. Meclis'in, koridorlarda kamera bulunmadığı için olayın geçtiği kattaki Meclis personelinden de bilgi alacağı belirtiliyor. Yaşanan olay, CHP'deki delege borsası iddialarını yeniden gündeme getirdi.



KEMALCİLER, İMAMOĞLU'NUN DELEGE BORSASINI İFŞA ETTİ

Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken Kemal Kılıçdaroğlu 'intikam' için kollarını sıvadı. 22 Şubat'ta ortaya çıkan görüntülerde Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Genel Merkezi Eski Parti Meclisi (PM) Üyesi Ferihan Karasu, kurultay sürecinde Ekremciler tarafından kurulan delege borsasını ifşa etti.

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BİR OYA 150 BİN TL... "ELİMDE SES KAYDI VAR"

Karasu, "CHP Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi bir isim, il kongresi ve kurultayda delegelere para verdi. Elimde ses kaydı var" açıklamasında bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ferihan KarasuKemal Kılıçdaroğlu ve Ferihan Karasu

"Beşiktaş halkının parasıyla genel başkan yuhalattılar" diyen Karasu, "Ne yazık ki ses kayıtlarını dinledim, bir ilçede il delegesine oy karşılığı 150 bin lira teklif eden belediye meclis üyesi istemiyorum" şeklinde konuştu.


"BELGELER ELİMDE"

Karasu konuya ilişin şu ifadeleri kullandı;

"15 Aralık 2023 CHP Beşiktaş örgüt toplantısında söyledim. Başka ilçeden gelip meclis üyesi olup, İl kongresin de Beşiktaş halkının parası ile adam devşirip onlara CHP İl Başkanını, CHP Genel Başkanını yuhalatanlar var.

Meclis üyesi olup, Beşiktaş halkının parası ile istediği İl Başkanı adayına oy vermesi için, başka ilçeden 2 İl delegesine 150 binden 300 bin lira karşılığı rüşvet pazarlığı yapanlar, Meclis üyesi yapmayın dedim.

Belgeler elimde görür, dinler. Bütün bunlara rağmen örgüt emekçileri yerine, yine bunları meclis üyesi yaptınız. Yol yakınken hatanızdan geri dönün."



BEŞİKTAŞ'TAN CHP İSTANBUL İL BAŞKAN YARDIMCILIĞI'NA...
CHP PM üyesi Ferihan Karasu'nun "Elimde ses kaydı var. İl kongresi ve kurultayda delegelere para verdi" diyerek bahsettiği ismin ise CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mehmet Arslan olduğu öğrenildi.



CHP'nin Beşiktaş Meclis üyesi olan Arslan, CHP İstanbul İl Kongresi sonrası Özgür Çelik'in yardımcısı olmuştu.

KEMALCİLER İFŞA ETTİ, İBB HABER YAYDI
Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li Ferihan Karasu'nun ifşa ettiği delege borsasını, bir dönem CHP'li İBB tarafından fonlanan İBB Haber'in yayması da dikkatlerden kaçmadı.



Bilindiği üzere İBB Haber, Ekrem İmamoğlu'na karşı ayaklanıp İETT skandalını belgelerle ifşa etmişti. Bu durum "Kılıçdaroğlu'na itibar suikasti yapıldı" açıklaması yapan İBB Haber, "İstanbul'un kaynaklarını ahtapot gibi saran imamoğlu chp'ye büyük tehdit haline geldi" paylaşımında bulunmuştu.

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İMAMOĞLU VE DEĞİŞİMCİLERE... "SALONLARDA ÇANTA GEZDİRİP iPHONE DAĞITANLAR"
Hesabın yöneticisi Ümit Kaya'nın İmamoğlu ve 'değişim' ekibini hedef alan "Salonlarda çanta gezdirip, iPhone dağıtanlar, faillerini o salonda arasın!" paylaşımını beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.

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CHP'DEKİ DELEGE BORSASI
Gelelim CHP'de delege borsasına... Ekrem İmamoğlu 4 Kasım 2023'te yapılan kurultay zamanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuktan insin diye delege borası kurdu.

Başrolde CHP'nin kasasını tutan, İmamoğlu'nun ihalelerle ihya ettiği Özgür Karabat var idi. Eski CHP Muş İl Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, Özgür Karabat'ın koordinasyonunda, Doğu ve Güneydoğu'da değişimciler adına delegeleri ikna ettiğini anlattı.

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DELEGE BAŞI 1500 İLA 10 BİN DOLAR ÖDEME
Karabat'ın delegelerle Ankara'da bir otelde bir araya geldiği, delege başı 1500 ile 10 bin dolara yakın para dağıttığı ortaya çıktı.

Çakır'ın, değişimcilerle "delege avı" için 1 milyon TL'ye anlaştığı, 200 bin liranın peşin ödendiği, bir de lüks araba verildiği iddia edildi. CHP'li Tolgahan Erdoğan da Laleli'deki 4 döviz bürosunun açtırılarak CHP kurultayına yaklaşık 50 milyon dolar aktarıldığını söylemiş, Ekrem İmamoğlu'nu işaret etmişti.

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