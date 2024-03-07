Numan Kurtulmuş'tan TBMM'deki 250 bin dolarlık para dolu poşetle ilgili flaş açıklama: "Görüntüler izleniyor"

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun
BAŞKA BİR CHP'Lİ MİLLETVEKİLİNE AİT OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
Milletvekili odasında herhangi bir şey bırakmadığını belirterek, kendisine gelen ziyaretçilerin tek tek aranarak sorulması talimatı verdi. Personel, poşetin içine baktığında 5 ayrı şekilde paketlenmiş tahmini 250 bin dolar bulunduğunu gördü. 3 koldan yapılan aramalar sonunda poşetin bir kahve içmek için ayaküstü uğrayan başka bir CHP'li milletvekiline ait olduğu belirlendi.
Milletvekili gelip parasını alırken 'personele hiçbir şekilde konuşmamaları' talimatı verildi. Olay ile ilgili tutanak da tutulmadı. Milletvekili aldığı parayı garajda parasını tek tek sayarak çantasına yerleştirdi.
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
ADAYLIK KARŞILIĞI MI VERİLDİ?
250 bin doların CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya ait olduğu kulislere yayıldı.Ağbaba'nın personele 'Poşeti sakın açmayın, odayı da terk etmeyin. Hemen geliyorum' diyerek talimat verdiği iddia edildi. Ağbaba'nın Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'den aday olması poşetteki paranın adaylık karşılığı ödenmiş olabileceği iddialarını gündeme getirdi.
Ağbaba bunun üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiayı yalanladı ve, "İddiaların araştırılması, kamera görüntülerinin incelenmesi için Meclis Başkanlığına dilekçe vereceğim. Bırakın böyle bir kirli ilişki içinde olmayı yan yana gelirsem bile vekillikten istifa etmeyi kafama sıkarım" dedi.
Paranın unutulduğu odanın sahibi olduğu belirtilen CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun da sosyal medya hesabından, "Konuya ilişkin TBMM'de gerekli araştırmaların yapılması istemiyle dilekçe vereceğim. Hodri meydan. Hukuki yollara başvuracağım" açıklaması yaptı.
KORİDORDA KAMERA YOK
İki milletvekilinin başvuruları üzerine TBMM Başkanlığı konuya ilişkin bir soruşturma başlatacak. Ancak milletvekillerinin odalarının bulunduğu koridorda kamera bulunmuyor.
Bu nedenle sadece garajdaki kayıtlara bakmak mümkün olacak. Meclis'in, koridorlarda kamera bulunmadığı için olayın geçtiği kattaki Meclis personelinden de bilgi alacağı belirtiliyor. Yaşanan olay, CHP'deki delege borsası iddialarını yeniden gündeme getirdi.
KEMALCİLER, İMAMOĞLU'NUN DELEGE BORSASINI İFŞA ETTİ
Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken Kemal Kılıçdaroğlu 'intikam' için kollarını sıvadı. 22 Şubat'ta ortaya çıkan görüntülerde Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Genel Merkezi Eski Parti Meclisi (PM) Üyesi Ferihan Karasu, kurultay sürecinde Ekremciler tarafından kurulan delege borsasını ifşa etti.
BİR OYA 150 BİN TL... "ELİMDE SES KAYDI VAR"
Karasu, "CHP Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi bir isim, il kongresi ve kurultayda delegelere para verdi. Elimde ses kaydı var" açıklamasında bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ferihan Karasu
"Beşiktaş halkının parasıyla genel başkan yuhalattılar" diyen Karasu, "Ne yazık ki ses kayıtlarını dinledim, bir ilçede il delegesine oy karşılığı 150 bin lira teklif eden belediye meclis üyesi istemiyorum" şeklinde konuştu.
"BELGELER ELİMDE"
Karasu konuya ilişin şu ifadeleri kullandı;
"15 Aralık 2023 CHP Beşiktaş örgüt toplantısında söyledim. Başka ilçeden gelip meclis üyesi olup, İl kongresin de Beşiktaş halkının parası ile adam devşirip onlara CHP İl Başkanını, CHP Genel Başkanını yuhalatanlar var.
Meclis üyesi olup, Beşiktaş halkının parası ile istediği İl Başkanı adayına oy vermesi için, başka ilçeden 2 İl delegesine 150 binden 300 bin lira karşılığı rüşvet pazarlığı yapanlar, Meclis üyesi yapmayın dedim.
Belgeler elimde görür, dinler. Bütün bunlara rağmen örgüt emekçileri yerine, yine bunları meclis üyesi yaptınız. Yol yakınken hatanızdan geri dönün."