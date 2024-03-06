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Son dakika: Fondaş Enver Aysever Özgür Özel'in Erdal Beşikçioğlu hakkındaki "Beşikten polis" sözleriyle dalga geçti: Pavyona düşmek daha iyi

Son dakika haberleri... Tıpkı eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu gibi sürekli gaf yapan Özgür Özel'in son olarak Ankara'da Erdal Beşikçioğlu için "Beşikten polis" sözleri gündem oldu. Özgür Özel'in CHP otobüsü üstünde söylediği sözler fondaş Enver Aysever'in bile dalga konusu oldu. Aysever, "İnanın bana Allah kurtarsın oradakileri Ankara pavyonuna düşmek, Özgür Özel’in partisinin adayı olarak şu hale düşmekten daha iyidir” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 16:52 Güncelleme 06 Mart 2024, 17:08
Son dakika: Fondaş Enver Aysever Özgür Özel’in Erdal Beşikçioğlu hakkındaki Beşikten polis sözleriyle dalga geçti: Pavyona düşmek daha iyi

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine adım adım ilerlerken CHP Genel Başkanı koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devralan Özgür Özel de yaptığı gaflar ve skandal açıklamalarıyla gündem oluyor.

Son olarak Ankara mitinginde Erdal Beşikçioğlu hakkındaki sözleri gündem oldu.

"ERDAL BEY BEŞİKTEN POLİS"
Beşikçioğlu'nun adaylığı için daha önceki Etimesgut ziyaretinde yaptığı açıklamayı hatırlatan Özgür Özel, "Kahraman Türk polisine duyduğumuz sevginin göstergesidir demiştim. İlleri değişirken koruma polisleriyle sohbet ediyoruz. Hepsi Behzat Komiserimiz için teşekkür ederiz diyorlar. Geçenlerde anket yaptık, çok iyi dedim. Erdal Bey beşikten polis" ifadelerini kullandı.

Fondaş bile tiye aldı: Pavyona düşmek daha iyi

FONDAŞ ENVER FENA DALGA GEÇTİ
CHP yandaşı Enver Aysever, Özgür Özel'in Erdal Beşikçioğlu için "Beşikten polis" ifadesiyle dalga geçti.

Youtube üzerinden açtığı canlı yayında Özel'in o sözlerini veren Aysever, "Beşikten polis bu. Erdal Beşikçioğlu'nun yerinde olsam beşikten komiser diyen bir genel başkanın karşısında eyvah derim. İnanın bana Allah kurtarsın oradakileri Ankara pavyonuna düşmek, Özgür Özel'in partisinin adayı olarak şu hale düşmekten daha iyidir" dedi.

MUADİL KEMAL!
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir mitinginde de zor anlar yaşamıştı. Özel, İzmir adayı olarak belirlediği Cemil Tugay'ı halka takdim edeceği sırada tanınmayan birinin elini kaldırmıştı.

▶️ CHP'de kafalar karışık! Özgür Özel "Cemil Tugay" dedi başkasının elini tuttu



Hatasını fark eden Özel, dilini dışarı çıkararak garip bir tepki verirken o anlar sosyal medyada gündem olmuştu.



"MUADİL KEMAL! CHP'DE KAFALAR KARIŞIK"
Hatırlandığı üzere Özgür Özel'in kurultayda koltuğu devraladığı Kemal Kılıçdaroğlu da sık sık yaptığı gaflarla gündem oluyordu.

Özel'in bugün İzmir'de Cemil Tugay deyip başka birinin elini kaldırması "Muadil Kemal! CHP'de kafalar karışık... Al sana yapay zeka" yorumlarına sebep oldu.



EKREMCİ MEDYA BOŞ DURMADI!
Özel'in açığını yakalayan Ekremci medya ise boş durmadı...

Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Odatv, "Ne yaptın Özgür Özel" başlıklı haberiyle durumu haberleştirdi.



"YAPAY ZEKA KULLANDIK" DEDİ, DALGA KONUSU OLDU
Öte yandan Özgür Özel, aday belirleme mesaisinde yapay zeka teknolojisinin de kullanıldığını söyledi. Özel, ankette olmadığı halde yapay zekanın yakaladığı bir ismi ankete koyduklarını ve o ismin anketten birinci çıktığını ifade etti.

Tek rakibi ChatGPT


Bu sözler sosyal medyada alay konusu olurken "Niye kendi zekaları yetmemiş mi? Seçimi kaybedince suçu yapay zekaya atacaklar" yorumları yapıldı.

CHPde kavga çok büyük! Özgür Özelden İmamoğluna karşı gövde gösterisi: İstanbulda toplantıya gitmedi İzmirde adayları açıklayacakCHPde kavga çok büyük! Özgür Özelden İmamoğluna karşı gövde gösterisi: İstanbulda toplantıya gitmedi İzmirde adayları açıklayacak



NE OLMUŞTU?
Aday belirleme sürecinde büyük kriz yaşanan İzmir'de Tunç Soyer'in üzeri çizildi, 29 Ocak'ta gerçekleştirilen MYK ve Parti Meclisi sonrası Cemil Tugay'ın adaylığı ilan edildi.

İMAMOĞLU DEVRE DIŞI KALDI
Ekrem İmamoğlu'nun Buğra Gökçe önerisine rağmen Özgür Özel'in desteklediği Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın aday olması ortalığı karıştırdı. Özel "Listeyi ben çalıştım" diyerek 'Buğra Gökçe' dayatmasında bulunan Ekrem İmamoğlu'na rest çekti.

Kulislerlerde "İmamoğlu devre dışı kaldı" yorumları yapıldı.

Özgür Özel İstanbul'da aday tanıtım toplantısına gitmeyip, İzmir'deki toplantıya katılarak İmamoğlu'na karşı gövde gösterisinde bulundu.

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