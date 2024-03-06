Son dakika: Fondaş Enver Aysever Özgür Özel'in Erdal Beşikçioğlu hakkındaki "Beşikten polis" sözleriyle dalga geçti: Pavyona düşmek daha iyi

Youtube üzerinden açtığı canlı yayında Özel'in o sözlerini veren Aysever, "Beşikten polis bu. Erdal Beşikçioğlu'nun yerinde olsam beşikten komiser diyen bir genel başkanın karşısında eyvah derim. İnanın bana Allah kurtarsın oradakileri Ankara pavyonuna düşmek, Özgür Özel'in partisinin adayı olarak şu hale düşmekten daha iyidir" dedi.

MUADİL KEMAL!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir mitinginde de zor anlar yaşamıştı. Özel, İzmir adayı olarak belirlediği Cemil Tugay'ı halka takdim edeceği sırada tanınmayan birinin elini kaldırmıştı.





Hatasını fark eden Özel, dilini dışarı çıkararak garip bir tepki verirken o anlar sosyal medyada gündem olmuştu.