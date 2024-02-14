CHP’de kavga çok büyük! Özgür Özel’den İmamoğlu’na karşı gövde gösterisi: İstanbul’da toplantıya gitmedi İzmir’de adayları açıklayacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP
) gerilim dolu olağanüstü günlerden geçiyor.
Parti Ekrem İmamoğlu
ve Özgür Özel
arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü. Özgür Özel, İzmir ve Çankaya'da Ekrem İmamoğlu'nun baskılarına rağmen adayları kendisi belirleyerek "Özgürleşme" hamlesi yaptı.
İmamoğlu ise İstanbul'un ilçelerinde kendisine yakın isimleri tek tek listelere koydu.
TAKVİM ANBEAN TAKİP ETTİ! "BÜYÜK İSTANBUL KRİZİ"
Ekrem İmamoğlu
Olaylı MYK ve PM'nin ardından, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Büyük İstanbul Buluşması" ise 'Büyük İstanbul Krizi'ne döndü. Salona girişte Genel Başkan Özgür Özel'in posterleri yer alırken kendisinin olmaması, mevcuttaki krizin somut yansıması olarak kayıtlara geçti.
protesto edilip yuhalandı, Sarıyer'de Şükrü Genç'in yeniden aday gösterilmemesi üzerine bir grup CHP
'li pankart açıp İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in istifası istendi.
TAKVİM tüm gelişmeleri krizin yaşandığı merkezden anbean takip etti.
İMAMOĞLU'NA KARŞI GÖVDE GÖSTERİSİ
Tüm bu yaşananların gölgesinde Ekrem İmamoğlu
- Özgür Özel
hattında gerilimi iyiden iyiye yükseltecek bir gelişme cereyan etti.
İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun aday tanıtım toplantısına gitmeyip tavır sergileyen Özgür Özel'in İzmir'de İmamoğlu'na karşı gövde gösterisinde bulunacağı öğrenildi.