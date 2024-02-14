CHP’de kavga çok büyük! Özgür Özel’den İmamoğlu’na karşı gövde gösterisi: İstanbul’da toplantıya gitmedi İzmir’de adayları açıklayacak

TAKVİM ANBEAN TAKİP ETTİ! "BÜYÜK İSTANBUL KRİZİ"

Olaylı MYK ve PM'nin ardından, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Büyük İstanbul Buluşması" ise 'Büyük İstanbul Krizi'ne döndü. Salona girişte Genel Başkan Özgür Özel'in posterleri yer alırken kendisinin olmaması, mevcuttaki krizin somut yansıması olarak kayıtlara geçti.

Ekrem İmamoğlu protesto edilip yuhalandı, Sarıyer'de Şükrü Genç'in yeniden aday gösterilmemesi üzerine bir grup CHP 'li pankart açıp İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in istifası istendi.TAKVİM tüm gelişmeleri krizin yaşandığı merkezden anbean takip etti.