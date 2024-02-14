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CHP'de kavga çok büyük! Özgür Özel'den İmamoğlu'na karşı gövde gösterisi: İstanbul'da toplantıya gitmedi İzmir'de adayları açıklayacak

CHP'de kaos dinmiyor... Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesi tavan yaptı. İstanbul'da İmamoğlu'nun aday tanıtım toplantısına gitmeyip tavır sergileyen Özgür Özel, İzmir'de İmamoğlu'na karşı gövde gösterisinde bulunmaya hazırlanıyor. Bilindiği üzere Özel, İzmir'de Cemil Tugay'ı aday göstermiş, 'Buğra Gökçe' dayatmasında bulunan Ekrem İmamoğlu'na rest çekmişti. Özel'in İstanbul'da listelere çöken İmamoğlu'na karşı aday tanıtımına gitmeyip İzmir'deki toplantıya iştirak edecek olması mevcuttaki krize boyut kazandırdı.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 17:12 Güncelleme 14 Şubat 2024, 17:23
CHP’de kavga çok büyük! Özgür Özel’den İmamoğlu’na karşı gövde gösterisi: İstanbul’da toplantıya gitmedi İzmir’de adayları açıklayacak
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) gerilim dolu olağanüstü günlerden geçiyor.

Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü. Özgür Özel, İzmir ve Çankaya'da Ekrem İmamoğlu'nun baskılarına rağmen adayları kendisi belirleyerek "Özgürleşme" hamlesi yaptı.

İmamoğlu ise İstanbul'un ilçelerinde kendisine yakın isimleri tek tek listelere koydu.
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TAKVİM ANBEAN TAKİP ETTİ! "BÜYÜK İSTANBUL KRİZİ"
Olaylı MYK ve PM'nin ardından, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Büyük İstanbul Buluşması" ise 'Büyük İstanbul Krizi'ne döndü. Salona girişte Genel Başkan Özgür Özel'in posterleri yer alırken kendisinin olmaması, mevcuttaki krizin somut yansıması olarak kayıtlara geçti.

Ekrem İmamoğlu protesto edilip yuhalandı, Sarıyer'de Şükrü Genç'in yeniden aday gösterilmemesi üzerine bir grup CHP'li pankart açıp İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in istifası istendi.

TAKVİM tüm gelişmeleri krizin yaşandığı merkezden anbean takip etti.



İMAMOĞLU'NA KARŞI GÖVDE GÖSTERİSİ
Tüm bu yaşananların gölgesinde Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel hattında gerilimi iyiden iyiye yükseltecek bir gelişme cereyan etti.

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun aday tanıtım toplantısına gitmeyip tavır sergileyen Özgür Özel'in İzmir'de İmamoğlu'na karşı gövde gösterisinde bulunacağı öğrenildi.


CHP İzmir İl Başkanlığı, Özgür Özel'in Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda düzenlenecek olan İzmir Belediye Başkan adayları tanıtım törenine katılacağını hazırladığı afişle duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İzmir'in Belediye Başkan Adaylarının tanıtım töreni, 15 Şubat Perşembe günü, Genel Başkanımız Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleşecek. Tüm halkımız davetlidir" ifadelerine yer verildi.
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NE OLMUŞTU?
Aday belirleme sürecinde büyük kriz yaşanan İzmir'de Tunç Soyer'in üzeri çizildi, 29 Ocak'ta gerçekleştirilen MYK ve Parti Meclisi sonrası Cemil Tugay'ın adaylığı ilan edildi.

İMAMOĞLU DEVRE DIŞI KALDI
Ekrem İmamoğlu'nun Buğra Gökçe önerisine rağmen Özgür Özel'in desteklediği Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın aday olması ortalığı karıştırdı. Özel "Listeyi ben çalıştım" diyerek 'Buğra Gökçe' dayatmasında bulunan Ekrem İmamoğlu'na rest çekti.

Kulislerlerde "İmamoğlu devre dışı kaldı" yorumları yapıldı.
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