SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'dan su ve otopark vaadi: Yüzde 50 indirimli olacak

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ esnafla buluştu. Hamza Dağ, "Projelerle esnaf ve sanatkarımızın hayat kalitesini arttırırken, işlerini daha rahat bir ortamda yapmalarına imkan sağlayacağımıza inanıyorum. 1 Nisan itibariyle su ücret tarifesinde yüzde 50 indirime gideceğiz. Otopark tarifelerinde Nisan 2024 itibarıyla yüzde 50 oranında indirime gideceğiz." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 16:15 Güncelleme 06 Mart 2024, 16:26
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ’dan su ve otopark vaadi: Yüzde 50 indirimli olacak

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (İESOB) düzenlenen Esnaf Buluşması programında esnaf odalarının başkanlarıyla bir araya geldi.

Esnafı yerel ekonominin temeli olarak gördüğünü anlatan Dağ, esnafın güçlü olmasının ekonomi için önem taşıdığını aktardı.

Hamza DağHamza Dağ

Dağ, merkezi hükümet ve yerel yönetimlerin desteklerle esnaf ve sanatkarın yanında olduğunu belirterek, "Pandemi gibi en zor günlerde hibe desteği, gelir kaybı ödemesi, düşük faizli ertelemeli kredi desteği gibi imkanları esnaf ve sanatkarlarımıza sunduk. Yine depremde, selde, türlü afetlerde esnafımızın yaşadığı mağduriyeti gidermek daima önceliğimiz oldu." dedi.

HAMZA DAĞ'DAN SU VE OTOPARK VAADİ
Milletvekilliği döneminde olduğu gibi seçilmesi halinde büyükşehir belediye başkanlığı döneminde de esnafla birlikte olacağını ifade eden Dağ, şöyle konuştu:

"Projelerle esnaf ve sanatkarımızın hayat kalitesini arttırırken, işlerini daha rahat bir ortamda yapmalarına imkan sağlayacağımıza inanıyorum. 1 Nisan itibariyle su ücret tarifesinde yüzde 50 indirime gideceğiz. Otopark tarifelerinde Nisan 2024 itibarıyla yüzde 50 oranında indirime gideceğiz. 5 yıl içerisinde yapacağımız toplamda 100 bin araç kapasiteli otopark projemizle bir sorunu daha bitireceğiz. Kenttin her köşesinde kuracağımız iş geliştirme ofisleriyle, küçük esnafımızın kurumsallaşmasına öncelik edeceğiz. 'Kalbim İzmir: Tarihi Konak Atatürk Meydanı ve Kemeraltı Cazibe Projesi' ile bölge, esnafın ve sanatçıların ürünlerini sergileyeceği, ziyaretçilerin alışveriş yaparken tarihi atmosferin tadını çıkarabileceği bir mekan olacak. Esnafların elaman ihtiyaçlarının karşılanması için kurslar açacağız."

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de seçimlerde esnaf temsilcilerinden Cumhur İttifakı adayları için destek istedi.

İESOB Başkanı Yalçın Ata ise büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinde esnaf masalarının kurularak, meslektaşlarının işlemlerinin daha hızlı ve kolay yapılmasını talep etti.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Malatya mitinginde önemli açıklamalar
İşte PKK uzlaşısı! Elebaşı Mustafa Karasu Bu sadece yerel seçim değil deyip CHP - DEM’e istikamet çizdi: Özgür Özel’e ’kayyum’ talimatı
Eyüpsultan’da 5 kişiye çarpan oğlu Timur Cihantimur Mısır’a kaçıran yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı! Skandal savunma: Annelik iç güdüsü
Almanya’da Bundeswehr sızıntısının ardından yeni skandal: Savunma Bakanlığının verileri dünyaya açık! Şifre: 1234
İşte Yaşam Vadileri gerçeği! Ekrem İmamoğlu yaptık dedi yine algı çıktı
Kadınlar mı daha fazla yaşıyor erkekler mi? Yaş yükseldikçe dengeler değişti! İstihdama damga vuran il...
Kamu çalışanları dikkat! Bakan Vedat Işıkhan’dan ’toplu sözleşme ikramiyesi’ açıklaması: CHP yüzünden aylıkları 345 TL azalacak
CHP ile DEM Parti arasında kirli ittifak | Al birini vur ötekine! Biri İHA düşmanı çıktı diğeri PKK kuryesinin yeğeni
Süper Salı’da sandıktan rövanş çıktı! ABD’de seçimin kaderi belirleniyor: Trump’dan zafer konuşması Biden’a Gazze darbesi
Kılıçdaroğlu’ndan kasetvari İmamoğlu dosyası! Kurultaydaki akçeli işler ve ’Ekremci’ delege borsası yargıya taşınacak iddiası
Son dakika: MİT ve İstanbul Emniyeti’nden ortak operasyon! MOSSAD fareleri yakalandı! Aralarında özel dedektif Hamza Turhan Ayberk de var
CHP’nin ’uzlaştığı’ ittifak ortaklarına bakın! EYP’li saldırı hazırlığındaki 4 DEM Partili yakandı
Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu’nun işçi kıyıma rakamlarla tepki gösterdi: Bu adaletsiz, liyakatsiz, iş bilmez anlayış son bulacak
Son dakika: MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon! PKK’nın Süleymaniye sorumlusu, Cemil Bayık ve Duran Kalkan’ın koruması Hüsnü Kümek etkisiz hale getirildi
Ramazan fırsatçılarına ayar verildi! Kıyma ve kuşbaşı fiyatları sabitlendi
SON DAKİKA