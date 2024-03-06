Başkan Erdoğan’dan AK Parti Elazığ mitinginde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, Elazığ'ın üzerini raptiyeyle işaretledi. KAAN İÇİN TARİH VERDİ Türkiye, yüzyılını inşa etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta 5. nesil savaş uçağımız KAAN gökyüzüyle buluştu. Bu alanda Türkiye dünyanın ilk 4 ülkesi arasında yerini aldı. KAAN'ı görüyor musunuz KAAN'ı, nerede bu CHP, diğerleri. İnşallah 2028 yılında KAAN'ı savaş uçağı filomuza dahil etmeye başlıyoruz.

ENFLASYONDA HEDEF TEK HANE



Ekonomimiz 2023'te yyüzde 4,5 büyüdü, ülkemiz gelişiyor. Merkez Bankası döviz rezervlerinde de sorun yok. Yani ekonomimizin temel direklerinde sıkıntı yok. Türkiye olarak amacımız vatandaşımızın aşına, ekmeğine, işine halel getirmeden enflasyonu tekrar tek haneli oranlara düşürmektir. İnşallah biraz daha sabrederek bu hedefe ulaşacağız. ʺFerhat, Şirin için dağları deldi gakgoşlar senin için sandıkları patlatacak.ʺ



EMEKLİYE DAHA FAZLASINI YAPACAĞIZ



Her şey sütliman demiyorum, vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları biliyoruz, görüyoruz. Emeklilerimizin yükünü hafifletecek yeni adımlarını attık, atıyoruz. İmkanlar genişledikçe daha fazlasını yapacağız.

Biz sırf oy uğruna vatandaşımıza yalan söylemedik. Hep dürüst olup insanımıza gönül diliyle konuştuk. İnşallah el ele verip tüm sorumları da çözeceğiz. Belediyelerde her biri şanla, şerefle geçen 30 yıllık tecrübeye sahibiz. Tek gayemiz milletimize hizmettir.

Muhalefet tembellikten kurtulamadı. Öyle bir hale geldi ki, millet adeta pembe dizi izler gibi bunların ayak oyunlarını birbirleri hakkında atıp tutmalarını izliyor. Biz eser ve hizmet siyasetiyle son 21 yılda Elazığ'da 137 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık. Elazığ'da 143 bin dekar alanı da suya kavuşturacağız.

Elazığ'da şubat ayında 2 bin 255 deprem konutunu teslim ettik, inşası devam eden 4 bin 713 konutu yıl sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz Önümüzdeki dönem Keban'a doğal gaz arzını sağlayacağız. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN