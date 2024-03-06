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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Elazığ mitinginde önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, meydanda 65 bin kişi olduğunu açıkladı. Terör örgütlerini destekleyen ABD'ye çok sert tepki gösteren Erdoğan, "Topraklarımıza göz dikenlerden bizi bölmeye çalışanlardan bunun hesabını misliyle soruyoruz, soracağız." dedi. Enflasyonda hedefin tek hane olduğunu belirten Erdoğan, çalışan ve emeklilerle ilgili, "Emeklilerimizin yükünü hafifletecek yeni adımlarını attık, atıyoruz. İmkanlar genişledikçe daha fazlasını yapacağız." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 17:58 Güncelleme 06 Mart 2024, 18:53
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Elazığ mitinginde önemli açıklamalar

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Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan Elazığ mitinginde önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

65 bin kişi var dediler. Soruyorum 65 bin Gakgoş olduğu yerde Elazığ seçimlerini kim kazanır, evelallah Gakkoşlar kazanır. Pazar sahur, pazartesi iftar hazırız değil mi? Depremlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Başkan Erdoğan, Elazığ'da 65 bin kişi olduğunu açıkladı.Başkan Erdoğan, Elazığ'da 65 bin kişi olduğunu açıkladı.

11 ay sonra sizlerle kucaklaşmanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Elazığ seçimlerde Cumhurbaşkanlığında yüzde 67,2 oranında destek verdi. Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde oy oranlarıyla Gakgoşlar bir kez daha bu kardeşinizin yanında yer aldı. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

ARTIK HUZUR VE GÜVEN HAKİM

Sizlerden aldığımız güçle, ülke ve millet düşmanlarına kaçtıkları dağları, saklandıkları mağaraları dar ediyoruz. İnlerine giriyoruz. Bu ülkenin evlatlarına asla ihanet edilemez. Sınır içinde ne kadar terörist varsa tepelerine tepelerine biniyoruz. 'Girilemez' denilen ne kadar yer varsa hepsine girdik, hepsini temizledik. 7 gün 24 saat operasyonlarımıza devam ediyoruz. Artık terörle mücadeleyi sınırlarımızın ötesine taşıdık. Birilerinin teröristan kurma hayalleri vardı, bunları yırtıp attık. Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan kiralık katil sürülerinin kökünü er ya da geç ama mutlaka kurutacağız.Topraklarımıza göz dikenlerden bizi bölmeye çalışanlardan bunun hesabını misliyle soruyoruz, soracağız. Terörü sonsuza dek bitirerek şehitlere borcumuzu ödeyeceğiz.

Başkan Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, Elazığ'ın üzerini raptiyeyle işaretledi.Başkan Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, Elazığ'ın üzerini raptiyeyle işaretledi.

KAAN İÇİN TARİH VERDİ

Türkiye, yüzyılını inşa etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta 5. nesil savaş uçağımız KAAN gökyüzüyle buluştu. Bu alanda Türkiye dünyanın ilk 4 ülkesi arasında yerini aldı. KAAN'ı görüyor musunuz KAAN'ı, nerede bu CHP, diğerleri. İnşallah 2028 yılında KAAN'ı savaş uçağı filomuza dahil etmeye başlıyoruz.

ENFLASYONDA HEDEF TEK HANE

Ekonomimiz 2023'te yyüzde 4,5 büyüdü, ülkemiz gelişiyor. Merkez Bankası döviz rezervlerinde de sorun yok. Yani ekonomimizin temel direklerinde sıkıntı yok. Türkiye olarak amacımız vatandaşımızın aşına, ekmeğine, işine halel getirmeden enflasyonu tekrar tek haneli oranlara düşürmektir. İnşallah biraz daha sabrederek bu hedefe ulaşacağız.

ʺFerhat, Şirin için dağları deldi gakgoşlar senin için sandıkları patlatacak.ʺʺFerhat, Şirin için dağları deldi gakgoşlar senin için sandıkları patlatacak.ʺ

EMEKLİYE DAHA FAZLASINI YAPACAĞIZ

Her şey sütliman demiyorum, vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları biliyoruz, görüyoruz. Emeklilerimizin yükünü hafifletecek yeni adımlarını attık, atıyoruz. İmkanlar genişledikçe daha fazlasını yapacağız.

Biz sırf oy uğruna vatandaşımıza yalan söylemedik. Hep dürüst olup insanımıza gönül diliyle konuştuk. İnşallah el ele verip tüm sorumları da çözeceğiz. Belediyelerde her biri şanla, şerefle geçen 30 yıllık tecrübeye sahibiz. Tek gayemiz milletimize hizmettir.

Muhalefet tembellikten kurtulamadı. Öyle bir hale geldi ki, millet adeta pembe dizi izler gibi bunların ayak oyunlarını birbirleri hakkında atıp tutmalarını izliyor.

Biz eser ve hizmet siyasetiyle son 21 yılda Elazığ'da 137 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık. Elazığ'da 143 bin dekar alanı da suya kavuşturacağız.

Elazığ'da şubat ayında 2 bin 255 deprem konutunu teslim ettik, inşası devam eden 4 bin 713 konutu yıl sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz

Önümüzdeki dönem Keban'a doğal gaz arzını sağlayacağız.

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