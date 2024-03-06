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Cumhur İttifakı Gaziantep adayı Fatma Şahin'den emeklilere ve öğrencilere müjde! Canlı yayında açıkladı

Son dakika haberleri... 31 Mart yerel seçimlerine adım adım ilerlerken Cumhur İttifakı’nın Gaziantep adayı Fatma Şahin, A Haber’de vaatlerini açıkladı. 10 yıldır Gaziantep’in belediye başkanlığı görevini başarıyla yerine getiren Fatma Şahin, emekliler ve öğrencilere müjde verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 10:49 Güncelleme 06 Mart 2024, 10:49
Cumhur İttifakı Gaziantep adayı Fatma Şahin’den emeklilere ve öğrencilere müjde! Canlı yayında açıkladı

Yeni dönemde Gaziantep'i neler bekliyor? Cumhur İttifakı adayı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, A Haber'de Erkan Tan'ın sorularını yanıtladı.

Fatma Şahin'den A Haber'e özel açıklamalar

"GÜNLÜK ÇALIŞAN ÖĞRENCİ SINAVDAN KORKMAZ"
İşte o açıklamalardan satır başları;

Biz iyiyiz çok şükür bunun nedeni de günlük işini iyi yapmak. Hep söylerim annem rahmetli kızım işini iyi yap derdi aldığımız ilk terbiye o. Çocuklarıma da söylediğim şu günlük çalışan öğrenci hiçbir sınavdan korkmaz. O yüzden 31 Mart ile ilgili hiçbir endişemiz yok. Gelecek nesiller üzerine şehirle ilgili yapılması gerekenlerin üzerine odaklanıyoruz toplum da buna güven duyuyor ve satın alıyor. En önemli şey bu. Karşılıklı güven ilişkisi.

HANGİ SOSYAL PROJELERİ VAR?
Şu anda şehirde her hamileye günde bir bardak süt gidiyor. Anneye süt bebeğe can. 5 yıldır sürüyor.

Belediyecilikte Cumhurbaşkanımızla birlikte gerçek belediyecilik var o konuda iddialıyız mütevazı olamayız.

"DENİZİ OLMAYAN ŞEHİRDE TÜRKİYE BİRİNCİSİ ÇIKARIYORUZ"
Kreş desteği veriyoruz. Eğitim şehri, spor şehri. Çocukları ilk 7 yaşında tarıyoruz. Yeteneklerine bakıyoruz. Anneyi babayı bilinçlendiriyoruz. Şehirde denizi olmayan şehirde yapılan havuzlardan da Türkiye yüzme yarışması birincisi çıkarıyoruz.

Kültür ve sanat şehri Gaziantep. Şehir tiyatroları kurduk.

Ulaşımda önce kara tren hattımızı trene çevirdik. Şimdi de metro hattıyla güçlendiriyoruz.

"HEDEFİMİZ EN UCUZ SU"
Türkiye'nin geldiğimde en pahalı üçüncü suyunu içiyorduk. Herkes zam yaparken önce yüzde 27 indirdik sonra, 3'ten 30 büyükşehirde 20'ye düşürdük. Şu an bir baraj yapıyoruz beyannameye koyduk. 30'uncu sıraya düşüreceğiz. Hedefimiz en ucuza dönüştürmek.

Bir deprem geçirdik. Eğer bu yatırımlar olmasıydı biz 48 saatte suyu şehre verdik. Nurdağı İslahiye hattındaki gün içinde su gitti. Altyapı istiyor kolay bir iş değil.

"ÖNEMLİ OLAN EMNİYETLİ ŞEHİR"
5 yıl önce TÜBİTAK ile deprem master planı yaptık. Diğer iller başlayalım diyene kadar biz de altyapı yapılmıştı.

GAZİANTEPLİ GENÇLERE MÜJDE
Genç kart uygulamamız var. Tiyatroya gidiyor puan alıyor. Puanını topluyor mağazamızdan ne ihtiyacı varsa alabiliyor. Genç Kart'a girdiğinizde yüzde 50 ulaşım desteği veriyor.

Çiftçi kart yaptık çiftçilerimize mazot verdik.

MÜJDEYİ A HABER'DE VERDİ
Şu an aile kart hazırlıyoruz. Bu yıl aile yılı ilan ettik Valimiz ile. Bir de emekli kartı hazırlıyoruz. Bu ikisinin Ramazan öncesi lansmanını yapacağız. Toplumun bizden olan beklentisini yaşam kalitesini ve günün sonunda mutlu olması çok önemli.

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