Cumhur İttifakı Gaziantep adayı Fatma Şahin’den emeklilere ve öğrencilere müjde! Canlı yayında açıkladı

Ulaşımda önce kara tren hattımızı trene çevirdik. Şimdi de metro hattıyla güçlendiriyoruz.

"HEDEFİMİZ EN UCUZ SU"

Türkiye'nin geldiğimde en pahalı üçüncü suyunu içiyorduk. Herkes zam yaparken önce yüzde 27 indirdik sonra, 3'ten 30 büyükşehirde 20'ye düşürdük. Şu an bir baraj yapıyoruz beyannameye koyduk. 30'uncu sıraya düşüreceğiz. Hedefimiz en ucuza dönüştürmek.

Bir deprem geçirdik. Eğer bu yatırımlar olmasıydı biz 48 saatte suyu şehre verdik. Nurdağı İslahiye hattındaki gün içinde su gitti. Altyapı istiyor kolay bir iş değil.