Megakentte toplu ulaşım kaza ve arızalarla çökme noktasına gelirken yandaşa verilen kıyak ihaleler, siyasi gelecek planı uğruna yapılan reklam harcamalarıyla İstanbul'un kaynakları çarçur edildi.

BESLEDİĞİ TROL İFŞA ETTİ

Ekrem İmamoğlu ekibi tarafından fonlandığı bilinen ancak daha sonra ters düşen İBB Haber isimli hesap kent lokantaları gerçeğini ifşa etti.

AK PARTİ'NİN ÜCRETSİZ DAĞITTIĞI YEMEK YÜZDE 50 DÜŞÜRÜLDÜ

"Kent lokantaları gerçeği" başlığıyla paylaşılan videoda 2019 yılının ilk 6 ayında görevde olan AK Partili İBB yönetiminin mobil büfeler ve aş evleri aracılığıyla 10 milyon kişiye ücretsiz yiyecek temin ettiği belirtildi.

CHP yönetimindeki İBB ise 2023 yılının tamamında toplam 9 milyon 545 bin vatandaşa ücretsiz yemek temin edebildi.