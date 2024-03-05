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İşte "Kent Lokantaları" gerçeği! Hizmet değil reklam çıktı... Beslediği trol patlattı

Reklama dayalı belediyecilik anlayışıyla İstanbul'u yönetmeye çalışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun algıları tek tek çöküyor. CHP yandaşlarının "ucuz yemek" diyerek köpürttüğü kent lokantalarının altından da "reklamcılık" çıktı. Ekrem İmamoğlu ekibi tarafından fonlandığı bilinen ancak daha sonra ters düşen İBB Haber isimli hesap kent lokantaları gerçeğini ifşa etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 16:35 Güncelleme 05 Mart 2024, 16:47
İşte Kent Lokantaları gerçeği! Hizmet değil reklam çıktı... Beslediği trol patlattı

2019'da İBB Başkanlığı koltuğuna oturan Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu reklama dayalı belediyecilik anlayışıyla İstanbul'u yönetmeye çalışırken İstanbulluyu mağdur etti.

Kent lokanlarının altından reklamcılık çıktı

Megakentte toplu ulaşım kaza ve arızalarla çökme noktasına gelirken yandaşa verilen kıyak ihaleler, siyasi gelecek planı uğruna yapılan reklam harcamalarıyla İstanbul'un kaynakları çarçur edildi.

KENT LOKANLARININ ALTINDAN REKLAMCILIK ÇIKTI
CHP yandaşlarının "ucuz yemek" diyerek köpürttüğü "Kent Lokantalarının" altından da "reklamcılık" çıktı.

BESLEDİĞİ TROL İFŞA ETTİ
Ekrem İmamoğlu ekibi tarafından fonlandığı bilinen ancak daha sonra ters düşen İBB Haber isimli hesap kent lokantaları gerçeğini ifşa etti.

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AK PARTİ'NİN ÜCRETSİZ DAĞITTIĞI YEMEK YÜZDE 50 DÜŞÜRÜLDÜ
"Kent lokantaları gerçeği" başlığıyla paylaşılan videoda 2019 yılının ilk 6 ayında görevde olan AK Partili İBB yönetiminin mobil büfeler ve aş evleri aracılığıyla 10 milyon kişiye ücretsiz yiyecek temin ettiği belirtildi.

CHP yönetimindeki İBB ise 2023 yılının tamamında toplam 9 milyon 545 bin vatandaşa ücretsiz yemek temin edebildi.

AK Partili İBB yönetiminin aylık ortalama 1,5 milyon vatandaşa ücretiz yemek hizmeti verdiği CHP'li İBB yönetiminin ise bu sayıyı 795 bine düşürdüğü görüldü.

"UCUZ YEMEK" DİYEREK VATANDAŞA SATILDI
İmamoğlu yönetiminin aradaki bu yüzde 50'lik farkı kent lokanlartında "Ucuz yemek" sloganıyla parayla vatandaşa satttığı belirtildi.

Ekrem İmamoğluEkrem İmamoğlu

HEM SKANDAL HEM REKLAM
İşin sonunda hem ücretsiz yemek yiyen vatandaş sayısı azaldı hem de Kent Lokantaları'ndan para ile yemek satıldı. Üstelik bu skandal milyonlarca liralık reklam ile bir "başarı hikayesi"olarak pazarlandı.

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