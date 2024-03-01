Son dakika: CHP ile DEM Parti arasındaki kirli ittifakın kanıtı Ümraniye’de! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na zafer işaretiyle uğurlama

Türkiye yerel seçimlere doğru yol alırken CHP ile DEM Parti arasında kent uzlaşısı adı altında yeniden kirli bir ittifak yapılıyor.

KANDİL MERKEZLİ KİRLİ İTTİFAK

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile CHP arasındaki Kandil merkezli kirli ittifak İstanbul'da net olarak görüldü.