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Son dakika: CHP ile DEM Parti arasındaki kirli ittifakın kanıtı Ümraniye’de! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na zafer işaretiyle uğurlama

Son dakika haberleri... Yerel seçimlerde Kandil partisi DEM ile kent uzlaşısı adı altında kirli ittifak yapan CHP’nin mitinglerinde DEM Parti bayrakları ve zafer işaretleri eksik olmuyor. Bugün yine Ümraniye'de bulunan Kazım Karabekir Cemevi'ni ziyaret eden Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu katıldıkları programdan zafer işaretiyle uğurlandı.

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Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 19:27 Güncelleme 01 Mart 2024, 19:35
Son dakika: CHP ile DEM Parti arasındaki kirli ittifakın kanıtı Ümraniye’de! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na zafer işaretiyle uğurlama

Türkiye yerel seçimlere doğru yol alırken CHP ile DEM Parti arasında kent uzlaşısı adı altında yeniden kirli bir ittifak yapılıyor.

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KANDİL MERKEZLİ KİRLİ İTTİFAK
Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile CHP arasındaki Kandil merkezli kirli ittifak İstanbul'da net olarak görüldü.

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İMAMOĞLU'NA MİTİNGLERDE DEM DESTEĞİ
Kandil'den gelen veto ile Başak Demirtaş'ın adaylığını çekerek Ekrem İmamoğlu'na "alan açacak" isimleri aday gösteren DEM dün de(23 Şubat) Sancaktepe'de İmamoğlu mitingine katıldı.

İMAMOĞLU MİTİNGİNDE DEM BAYRAKLARI
İstanbul'da CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde DEM Parti bayrakları açıldı. CHP bayraklarının yanı sıra DEM Parti bayrakları sallayan bir grup "zafer" işareti yaparak Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.

ZAFER İŞARETİYLE UĞURLANDI
Bu durum ne DEM'in sözde aday çıkararak kirli ittifakı perdelemeye çalıştığını gösterdi. Bu gelişme sonrası aynı olayın benzeri bugün tekrarlandı.

Ümraniye'de bulunan Kazım Karabekir Cemevi'ni ziyaret eden Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu katıldıkları programdan zafer işaretiyle uğurlandı.

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