İmamoğlu CHP'li İBB'nin iş bilmezliğini itiraf etti: "İSKİ tam bir rezalet" | "Bize borçlanma vermediler" yalanına AK Parti'den jet yanıt

Fondaş İsmail Küçükkaya'nın "Kadınlar çok AK Parti'ye oy veriyor diye bir analiz yapılmış" sözlerine yanıt veren İmamoğlu, "Ev kadınları daha çok oy veriyor. Kadınlar statüsünde demeyelim" şeklinde skandal bir beyanat verdi.



AK PARTİ'YE OY VEREN KADINLARI KRİMİNALİZE ÇABASI



Ev kadınlarını 'kadından' saymayan İmamoğlu'nun AK Parti'ye gönülden bağlı olan kadınları 'kriminalize etme' çabası büyük tepki çekti.







AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, CHPli İBB Başkanının ev kadınlarını küçümseyen tavrını kınadı.



"KADINLARIMIZ KENDİLERİNİ AYRIŞTIRANLARA KARŞI KURUM'UN YANINDA OLACAK"



Demirer, "AK Parti, kadınları tasnif etmediği için her zaman sandıklarda kadınların oyunu alıyor. Bu tasnif CHP zihniyetinin bir göstergesidir. Bunu CHP tarihinin her aşamasında maalesef görüyoruz. 31 Mart seçimlerinde de kadınları ayrıştıranlara karşı kadınlarımız; ev hanımları, iş kadınları veya farklı meslek, inanç, memleket farketmeksizin; her zaman olduğu gibi AK Partimizin ve İBB adayımız Murat Kurum'un yanında olacaktır. CHPli İBB Başkanının ev kadınlarını küçümseyen tavrını ise kınıyorum" açıklamasında bulundu.