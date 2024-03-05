İmamoğlu CHP'li İBB'nin iş bilmezliğini itiraf etti: "İSKİ tam bir rezalet" | "Bize borçlanma vermediler" yalanına AK Parti'den jet yanıt

İTİRAF: İSKİ TAM BİR REZALET
Öte yandan Ekrem İmamoğlu aynı yayında CHP'li İBB'nin iş bilmezliğini de kendi ağzıyla itiraf etmiş oldu. İmamoğlu, "İSKİ tam bir rezalet" dedi.
İSKİ'DE SKANDALLAR SİLSİLESİ
Bilindiği üzere İSKİ, sürekli patlayan isale hatları, dönem dönem musluklardan akan çamurlu su, denize akan kanalizasyon ve kurum içi usulsüzlüklerle gündemdeki yerini koruyor.
"SU ÜCRETSİZ OLACAK" DEDİ ZAM ÜSTÜNE ZAM YAPTI
İmamoğlu, "Ekmek, su ve süt ücretsiz olacak" vaadine rağmen suya peşi sıra yaptığı fahiş zamlarla ön plana çıkıyor.
"BİZE BORÇLANMA VERMEDİLER" YALANI
"İSKİ tam bir rezalet" itirafında bulunan İmamoğlu, 'Gelir - gider' tablosu üzerinden de ucuz bir yalana girişti.
CHP'li İBB'nin başında bulunan zat ayan beyan "2021'de bizim borçlanmamıza 'sıfır' verdiler. Hiç borçlanma vermediler, ona rağmen kasayı döndürdük" ifadeleriyle toplumu yanlış yönlendirdi.
AK PARTİ'DEN LİSTELİ JET YANIT: TERAZİYE GELMEYEN YALANCIDIR
İmamoğlu'nun 2021'de bize borçlanma vermediler yalanına AK Parti'den jet yanıt geldi.
AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, 2021 yılında gelen 9 adet borçlanma talebi dosyasının tamamının İBB Meclisi'nden 'oy birliğiyle' geçtiğini duyurdu.
Borçlanma taleplerinin listesini paylaşan Türkyılmaz, Ekrem İmamoğlu'na sert tepki göstererek "Teraziye gelmeyen yalancıdır! 2021 yılında gelen 9 adet borçlanma dosyasının tamamını meclisimizde oy birliği ile geçirdik" dedi.