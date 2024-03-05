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İmamoğlu CHP'li İBB'nin iş bilmezliğini itiraf etti: "İSKİ tam bir rezalet" | "Bize borçlanma vermediler" yalanına AK Parti'den jet yanıt

CHP'li Ekrem İmamoğlu yerel seçimlere günler kala iyice çıkmaza girdi. Gergin, sinirli ve ayrıştırıcı tavırlarıyla ön plana çıkan İmamoğlu, kendi güdümündeki Halk TV'de ev kadınlarını hakir görmeye yeltendi. İmamoğlu aynı yayında CHP'li İBB'nin iş bilmezliğini de kendi ağzıyla itiraf etti, “İSKİ tam bir rezalet" dedi. Öte yandan 'Gelir - gider' tablosu üzerinden ucuz bir numaraya girişen Ekrem İmamoğlu'nun "2021'de bize borçlanma vermediler" yalanına AK Parti'den listeli jet yanıt geldi. 9 adet borçlanma talebi dosyasının tamamının İBB Meclisi'nden 'oy birliğiyle' geçtiğini duyuran AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz "Teraziye gelmeyen yalancıdır" diyerek İmamoğlu'na tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 10:51 Güncelleme 05 Mart 2024, 12:36
İmamoğlu CHP’li İBB’nin iş bilmezliğini itiraf etti: İSKİ tam bir rezalet | Bize borçlanma vermediler yalanına AK Parti’den jet yanıt

2019'dan bu yana 'engelleniyoruz' algısına sığınan, hizmet yerine algı ve PR belediyeciliği benimseyen CHP'li Ekrem İmamoğlu yerel seçimlere günler kala siyaseten çıkmaza girdi.

İMAMOĞLU GERGİN! DÖRT BİR YANINI İSTANBUL'U KAYBETME KORKUSU SARDI

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'un vizyon projeleri ve hizmet vaat eden gönül belediyeciliği karşısında "İstanbul'u kaybedeceğim" endişesine kapılan İmamoğlu bir hayli gergin, sinirli ve ayrıştırıcı tavırlarıyla ön plana çıkıyor.

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ÖNCE KÜRSÜDEN KADIN AZARLADI SONRA DA EV KADINLARINI 'KADINDAN' SAYMADI

Geride bıraktığımız günlerde Eyüpsultan'da yüzlerce kişi içerisinde bir kadın azarlayan İmamoğlu bugün, kendi güdümündeki Halk TV'de ev kadınlarını hakir görmeye yeltendi.



Fondaş İsmail Küçükkaya'nın "Kadınlar çok AK Parti'ye oy veriyor diye bir analiz yapılmış" sözlerine yanıt veren İmamoğlu, "Ev kadınları daha çok oy veriyor. Kadınlar statüsünde demeyelim" şeklinde skandal bir beyanat verdi.


AK PARTİ'YE OY VEREN KADINLARI KRİMİNALİZE ÇABASI

Ev kadınlarını 'kadından' saymayan İmamoğlu'nun AK Parti'ye gönülden bağlı olan kadınları 'kriminalize etme' çabası büyük tepki çekti.



AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, CHPli İBB Başkanının ev kadınlarını küçümseyen tavrını kınadı.

"KADINLARIMIZ KENDİLERİNİ AYRIŞTIRANLARA KARŞI KURUM'UN YANINDA OLACAK"

Demirer, "AK Parti, kadınları tasnif etmediği için her zaman sandıklarda kadınların oyunu alıyor. Bu tasnif CHP zihniyetinin bir göstergesidir. Bunu CHP tarihinin her aşamasında maalesef görüyoruz. 31 Mart seçimlerinde de kadınları ayrıştıranlara karşı kadınlarımız; ev hanımları, iş kadınları veya farklı meslek, inanç, memleket farketmeksizin; her zaman olduğu gibi AK Partimizin ve İBB adayımız Murat Kurum'un yanında olacaktır. CHPli İBB Başkanının ev kadınlarını küçümseyen tavrını ise kınıyorum" açıklamasında bulundu.



İTİRAF: İSKİ TAM BİR REZALET
Öte yandan Ekrem İmamoğlu aynı yayında CHP'li İBB'nin iş bilmezliğini de kendi ağzıyla itiraf etmiş oldu. İmamoğlu, "İSKİ tam bir rezalet" dedi.

İSKİ'DE SKANDALLAR SİLSİLESİ
Bilindiği üzere İSKİ, sürekli patlayan isale hatları, dönem dönem musluklardan akan çamurlu su, denize akan kanalizasyon ve kurum içi usulsüzlüklerle gündemdeki yerini koruyor.



"SU ÜCRETSİZ OLACAK" DEDİ ZAM ÜSTÜNE ZAM YAPTI

İmamoğlu, "Ekmek, su ve süt ücretsiz olacak" vaadine rağmen suya peşi sıra yaptığı fahiş zamlarla ön plana çıkıyor.

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"BİZE BORÇLANMA VERMEDİLER" YALANI

"İSKİ tam bir rezalet" itirafında bulunan İmamoğlu, 'Gelir - gider' tablosu üzerinden de ucuz bir yalana girişti.

İmamoğlu'nun "Bize borçlanma vermediler" yalanı çöktü!


CHP'li İBB'nin başında bulunan zat ayan beyan "2021'de bizim borçlanmamıza 'sıfır' verdiler. Hiç borçlanma vermediler, ona rağmen kasayı döndürdük" ifadeleriyle toplumu yanlış yönlendirdi.



AK PARTİ'DEN LİSTELİ JET YANIT: TERAZİYE GELMEYEN YALANCIDIR

İmamoğlu'nun 2021'de bize borçlanma vermediler yalanına AK Parti'den jet yanıt geldi.

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, 2021 yılında gelen 9 adet borçlanma talebi dosyasının tamamının İBB Meclisi'nden 'oy birliğiyle' geçtiğini duyurdu.

Borçlanma taleplerinin listesini paylaşan Türkyılmaz, Ekrem İmamoğlu'na sert tepki göstererek "Teraziye gelmeyen yalancıdır! 2021 yılında gelen 9 adet borçlanma dosyasının tamamını meclisimizde oy birliği ile geçirdik" dedi.

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