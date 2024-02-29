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"Kaybedeceğim" korkusu Ekrem İmamoğlu'nu gerdi! Yüzlerce kişi içerisinde kürsüden vatandaş azarladı: "Bay Kibir'in gerçek yüzü"

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun dört bir yanını İstanbul'u kaybetme korkusu sardı. Endişeli ve gergin tavırlarıyla ön plana çıkan İmamoğlu'nun geçirdiği sinir harbi yerel seçim için yürüttüğü saha çalışmalarına da yansıdı. CHP'li İBB Başkanı, Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'nde yüzlerce kişi içerisinde kürsüden vatandaş azarladı. Bu durum sonrası sosyal medyada "Nasıl bu insana güvenip oy verecekler bir daha?", "Bay Kibir'in gerçek yüzü" yorumları yapıldı.

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Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 16:49 Güncelleme 29 Şubat 2024, 17:12
Kaybedeceğim korkusu Ekrem İmamoğlu’nu gerdi! Yüzlerce kişi içerisinde kürsüden vatandaş azarladı: Bay Kibir’in gerçek yüzü 1

2019'dan bu yana 'engelleniyoruz' algısına sığınan, hizmet yerine algı ve PR belediyeciliği benimseyen CHP'li Ekrem İmamoğlu yerel seçimlere günler kala siyaseten çıkmaza girdi.

Kaybedeceğim korkusu Ekrem İmamoğlu’nu gerdi! Yüzlerce kişi içerisinde kürsüden vatandaş azarladı: Bay Kibir’in gerçek yüzü 2

İMAMOĞLU GERGİN! DÖRT BİR YANINI İSTANBUL'U KAYBETME KORKUSU SARDI
Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'un vizyon projeleri ve hizmet vaat eden gönül belediyeciliği karşısında "İstanbul'u kaybedeceğim" endişesine kapılan İmamoğlu bir hayli gergin ve sinirli tavırlarıyla ön plana çıkıyor.

Kaybedeceğim korkusu Ekrem İmamoğlu’nu gerdi! Yüzlerce kişi içerisinde kürsüden vatandaş azarladı: Bay Kibir’in gerçek yüzü 3


Bu durum İmamoğlu'nun yerel seçim için yürüttüğü saha çalışmalarına da yansıdı.

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