"Kaybedeceğim" korkusu Ekrem İmamoğlu'nu gerdi! Yüzlerce kişi içerisinde kürsüden vatandaş azarladı: "Bay Kibir'in gerçek yüzü"

1 2019'dan bu yana 'engelleniyoruz' algısına sığınan, hizmet yerine algı ve PR belediyeciliği benimseyen CHP'li Ekrem İmamoğlu yerel seçimlere günler kala siyaseten çıkmaza girdi.

2 İMAMOĞLU GERGİN! DÖRT BİR YANINI İSTANBUL'U KAYBETME KORKUSU SARDI

Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'un vizyon projeleri ve hizmet vaat eden gönül belediyeciliği karşısında "İstanbul'u kaybedeceğim" endişesine kapılan İmamoğlu bir hayli gergin ve sinirli tavırlarıyla ön plana çıkıyor.

