İBB Başkan adayı Murat Kurum için "Sevdamız İstanbul" klibi hazırlandı! Nisan gelecek yüzler gülecek! Dikkat çeken karanfil detayı

"Sadece İstanbul sevdamız oldu" sözleri eşliğinde parkta spor yapan gencin bankın üzerine bırakılan karanfili almasıyla siyah-beyaz kasvetli bir İstanbul'dan yine yemyeşil ve aydınlık bir kente geçiliyor.

Farklı meslek gruplarının da yer aldığı klipte, İstanbul'da çalışan bir doktorun masasında kırmızı karanfil görülürken "Hakkıyla hizmet etmek andımız oldu." sözleri duyuluyor.

"BİR MURADI VAR BU ŞEHRİN"

Sonrasında bir öğretmenin kırmızı karanfil koyduğu vazoyu masasına yerleştirmesinin ardından sınıfta eğitim sahneleri yer alıyor. "Nisan gelecek, yüzler gülecek" denilerek, 31 Mart'taki yerel seçimler vurgulanan klipte, parkta gitar çalan bir genç ve arkadaşlarının da mutluluğu yansıtılıyor.

Ardından İstanbullu bir ailenin yemek masasındaki karanfille birlikte "Bir muradı var bu şehrin, yüzler gülecek." sözleriyle sorunların çözüm adresi olarak Murat Kurum gösteriliyor. Klibin son sahnesinde İBB Başkan adayı Kurum elinde karanfil ile görünüyor.