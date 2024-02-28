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Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum Sarıyer'de pazar esnafını ziyaret etti olta balıkçılarıyla görüştü: "Büyükşehir'de başkanımız sizsiniz"

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Sarıyer'de pazar esnafını ziyaret etti. Pazarda bir esnaf Kurum'a desteklerini ileterek, "Büyükşehir'de başkanımız sizsiniz." dedi. Sarıyer sahilinde olta balıkçılarını ziyaret edip onlarla sohbet eden Kurum, burada yaptığı konuşmada, mevcut İBB yönetiminin Marmara Denizi'nin temizlenmesi için imzalanan protokole uymadığını söyledi. Bir vatandaşın, "İmamoğlu'ndan bir an önce kurtulmak istiyoruz. Partici değiliz, çalışancıyız" sözlerini sosyal medyadan paylaşan Kurum, "Nisanda kurtuluyoruz." dedi.

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Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 17:38 Güncelleme 28 Şubat 2024, 18:34
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum Sarıyer’de pazar esnafını ziyaret etti olta balıkçılarıyla görüştü: Büyükşehir’de başkanımız sizsiniz

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Sarıyer'de pazar esnafını ziyaret etti.

▶️ Murat Kurum'a pazarda yoğun ilgi! 👈

Çarşamba Pazarı'nda esnafı ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Kurum, mahalle sakinleriyle de sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Pazarda bir esnaf Kurum'a desteklerini ileterek, "Büyükşehir'de başkanımız sizsiniz." dedi.

Bitlisli bir esnaf bakanlık döneminde hayata geçirdiği projeler için Kurum'a teşekkür ederek, "Bitlis güzel, çok güzel elinize sağlık. Gerçekten Bitlis, şimdi Bitlis oldu. Tebrik ediyorum, başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Kurum'un nasıl olduğunu sorduğu bir esnaf, "Siz gelirseniz daha iyi olacağız." yanıtını verdi.

Kurum'la fotoğraf çektirmek isteyen bir vatandaş ise, "Seni seyretmeden uyumuyorum. Allah yolunu, bahtını açık etsin inşallah." ifadelerini kullandı.

Ziyareti sırasında kendisine, "Allah senden razı olsun. Allah geleceğini aydın etsin. Ömrünü uzun, sağlığını daim etsin. Ben size devamlı dua ediyorum." şeklinde dua eden yaşlı kadına Kurum, "İnşallah sizin dualarınızla kazanacağız." şeklinde karşılık verdi.


NİSANDA KURTULUYORUZ

Bir vatandaşın, "İmamoğlu'ndan bir an önce kurtulmak istiyoruz. Partici değiliz, çalışancıyız" sözlerini sosyal medyadan paylaşan Kurum, "Nisanda kurtuluyoruz." dedi.

Sarıyer sahilinde olta balıkçılarını ziyaret edip onlarla sohbet eden Kurum, burada yaptığı konuşmada, mevcut İBB yönetiminin Marmara Denizi'nin temizlenmesi için imzalanan protokole uymadığını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Marmara belediyelerinin hepsini birleştirdik, müsilajı temizlemek için gece gündüz çalıştık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak bütün Marmara ile protokol yaptık. Bu müsilajı bir daha görmek istemiyorsak eğer hızlı şekilde arıtma tesislerini yapmamız, ön arıtma olanları da ileri biyolojik arıtmaya taşımamız lazım." dedi.

▶️ Murat Kurum'dan Sarıyer'deki olta balıkçılarına müjde!

Müsilajla mücadele için Marmara Denizi genelinde seferberlik ilan ettiklerini belirten Kurum, "Marmara belediyelerinin hepsini birleştirdik, müsilajı temizlemek için gece gündüz çalıştık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak bütün Marmara ile protokol yaptık. Bu müsilajı bir daha görmek istemiyorsak eğer hızlı şekilde arıtma tesislerini yapmamız, ön arıtma olanları da ileri biyolojik arıtmaya taşımamız lazım." diye konuştu.

Kurum, Marmara Denizi'ndeki canlıların nefes alamadığını ve biyoçeşitliliğin kaybolduğunu dile getirerek, "Müdahale etmezsek daha vahim sonuçlara gideceğini de bilim insanları söylüyor. Maalesef İBB yönetimi protokol imzalamasına rağmen bir adım atmadı. Atmadıkları yetmiyormuş gibi temel atmama töreni yaparak tarihe geçtiler. O temel atmama töreni Marmara'nın kirliliğine katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

"HEM OLTA BALIKÇILIĞI İÇİN HEM MARMARA'MIZ İÇİN OMUZ OMUZA ÇALIŞACAĞIZ"

Göreve gelir gelmez Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nı temizlemek için çalışacaklarını dile getiren Kurum, buraların eskisinden daha güzel olacağını kaydetti.

Kurum, İstanbullularla hep birlikte çalışacaklarına dikkati çekerek, "Şu güzellikleri doyasıya yaşayabilmemiz için çalışmamız, temiz tutmamız lazım. İnşallah, bunu 1 Nisan sabahı Sarıyer'de Hüseyin (Coşkun) Başkan ile yapacağız. Büyükşehir'le buraya her türlü desteği vereceğiz. Hem olta balıkçılığı için hem Marmara'mız için omuz omuza çalışacağız." dedi.

Olta balıkçıları için kabinler yapılacağını anlatan Kurum, balıkçıların malzemelerini buraya koyabileceğini söyledi.

Murat Kurum, "Bu büyük bir ihtiyaç, bu talep bize çok geldi. İnşallah 1 Nisan'dan sonra beraber yapacağız." diye konuştu.

Bu sırada oltayla balık tutan bir balıkçı ise "Sizi tebrik edeceğiz, İstanbul'u gerektiği şekilde sizinle yöneteceğiz. Arkanızdayız, yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum, daha sonra balık tutan diğer vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

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