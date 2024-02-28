Kurum'un nasıl olduğunu sorduğu bir esnaf, "Siz gelirseniz daha iyi olacağız." yanıtını verdi.

Sarıyer sahilinde olta balıkçılarını ziyaret edip onlarla sohbet eden Kurum, burada yaptığı konuşmada, mevcut İBB yönetiminin Marmara Denizi'nin temizlenmesi için imzalanan protokole uymadığını söyledi.

NİSANDA KURTULUYORUZ Bir vatandaşın, "İmamoğlu'ndan bir an önce kurtulmak istiyoruz. Partici değiliz, çalışancıyız" sözlerini sosyal medyadan paylaşan Kurum, "Nisanda kurtuluyoruz." dedi.

Ziyareti sırasında kendisine, "Allah senden razı olsun. Allah geleceğini aydın etsin. Ömrünü uzun, sağlığını daim etsin. Ben size devamlı dua ediyorum." şeklinde dua eden yaşlı kadına Kurum, "İnşallah sizin dualarınızla kazanacağız." şeklinde karşılık verdi.

Kurum'la fotoğraf çektirmek isteyen bir vatandaş ise, "Seni seyretmeden uyumuyorum. Allah yolunu, bahtını açık etsin inşallah. " ifadelerini kullandı.

Müsilajla mücadele için Marmara Denizi genelinde seferberlik ilan ettiklerini belirten Kurum, "Marmara belediyelerinin hepsini birleştirdik, müsilajı temizlemek için gece gündüz çalıştık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak bütün Marmara ile protokol yaptık. Bu müsilajı bir daha görmek istemiyorsak eğer hızlı şekilde arıtma tesislerini yapmamız, ön arıtma olanları da ileri biyolojik arıtmaya taşımamız lazım." diye konuştu.

Cumhur İttifakı 'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum , "Marmara belediyelerinin hepsini birleştirdik, müsilajı temizlemek için gece gündüz çalıştık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak bütün Marmara ile protokol yaptık. Bu müsilajı bir daha görmek istemiyorsak eğer hızlı şekilde arıtma tesislerini yapmamız, ön arıtma olanları da ileri biyolojik arıtmaya taşımamız lazım." dedi.

Kurum, Marmara Denizi'ndeki canlıların nefes alamadığını ve biyoçeşitliliğin kaybolduğunu dile getirerek, "Müdahale etmezsek daha vahim sonuçlara gideceğini de bilim insanları söylüyor. Maalesef İBB yönetimi protokol imzalamasına rağmen bir adım atmadı. Atmadıkları yetmiyormuş gibi temel atmama töreni yaparak tarihe geçtiler. O temel atmama töreni Marmara'nın kirliliğine katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

"HEM OLTA BALIKÇILIĞI İÇİN HEM MARMARA'MIZ İÇİN OMUZ OMUZA ÇALIŞACAĞIZ"

Göreve gelir gelmez Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nı temizlemek için çalışacaklarını dile getiren Kurum, buraların eskisinden daha güzel olacağını kaydetti.