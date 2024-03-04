CHP’nin ittifak ortaklarına bakın! HDP/DEM’li Remziye Tosun’dan PKK’lı leş ’Çiyager’e methiyeler

Türkiye yerel seçimlere giderayak CHP - DEM hattındaki kirli ittifaka şahitlik ediyor.



Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ile CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp belirli noktalarda ortak aday çıkardı. Buna karşılık DEM'liler CHP listelerinde kendilerine yer buldu.

CHPKK İstanbulun 5 ilçesinde DEMlendi! İttifakın diyeti listelerde meclis üyeliği... Kandil direkt İmamoğlu ile pazarlığa oturdu İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE 'APO' MİTİNGİ! İMAMOĞLU'NUN MİTİNGİNDE DEM BAYRAKLARI

Daha sonrasında DEM Parti İstanbul'un göbeğinde "APO mitingi" yaptı. Miting alanına eli kanlı Öcalan'ın posteri asıldı, "İmralı kapatılsın APO çıksın" sloganları atıldı.







Ekrem İmamoğlu'nun 23 Şubat'ta gerçekleştirdiği Sancaktepe mitinginde ise DEM Parti bayraklarının sallanması ise ittifakın en net kanıtlarından biri oldu.