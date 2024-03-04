CHP’nin ittifak ortaklarına bakın! HDP/DEM’li Remziye Tosun’dan PKK’lı leş ’Çiyager’e methiyeler

Türkiye yerel seçimlere giderayak CHP - DEM hattındaki kirli ittifaka şahitlik ediyor.
Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ile CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp belirli noktalarda ortak aday çıkardı. Buna karşılık DEM'liler CHP listelerinde kendilerine yer buldu.
İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE 'APO' MİTİNGİ! İMAMOĞLU'NUN MİTİNGİNDE DEM BAYRAKLARI
Daha sonrasında DEM Parti İstanbul'un göbeğinde "APO mitingi" yaptı. Miting alanına eli kanlı Öcalan'ın posteri asıldı, "İmralı kapatılsın APO çıksın" sloganları atıldı.
Ekrem İmamoğlu'nun 23 Şubat'ta gerçekleştirdiği Sancaktepe mitinginde ise DEM Parti bayraklarının sallanması ise ittifakın en net kanıtlarından biri oldu.
DEM Partili Meral Danış Beştaş ve Remziye Tosun
Bölücü ittifak hız kesmeden sürerken DEM Partili isimler Kandil'e selam durmaya, elebaşı Öcalan'a özgürlük istemeyip PKK'lı güzellemesi yapmaya devam ediyor.
PKK'LI LEŞE GÜZELLEME YAPTI... "SAYGIYLA ANIYORUM"
Bu durumun son örneği HDP/DEM'li Remziye Tosun'un skandal paylaşımıyla bir kez daha gözler önüne serildi. Tosun, 2016'da etkisiz hale getirilen PKK'nın sözde Sur sorumlusu "Çiyager" kod adlı Cihad Türkan'ı andı.
Tosun paylaşımında "03.03.2016... "Sonuç ne olursa olsun muhteşem olacak" Saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.