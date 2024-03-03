Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na okkalı yanıt: Sen git ‘liderim’ dediğin genel başkanını arkasından hançerlemeye devam et





"DOĞU'DA, GÜNEYDOĞU'DA AYAK BASMADIK TEK BİR İL, TEK BİR İLÇE, TEK BİR MAHALLE BIRAKMADIK'"

Bu tür buluşmalarda milletin her ferdiyle, ülkenin her yöresinden insanıyla gönül köprüleri kurduklarını ifade eden Kurum, "81 ilimizde yaptığımız hizmetlerle, kazandırdığımız nice eserlerle milletimizin teveccühüne mazhar olmuşuz. İnanın, milletimizin yüzündeki tebessüm bizim için şereflerin en büyüğüdür. Bu tebessümün ardında hiç şüphesiz tertemiz bir emek vardır, alın teri vardır, sizlere olan sevdamız vardır. 81 ilimize 550'den fazla ziyaret gerçekleştirmiş bir kardeşiniz olarak, Doğu'da, Güneydoğu'da ayak basmadık tek bir il, tek bir ilçe, tek bir mahalle bırakmadık. Her zaman en büyük gayemiz sizlere hizmet etmek oldu. Bingöl'de Türkiye'nin İlk Millet Vadisi Projemizi görürsünüz. Sivrice Depreminden sonra Elazığ'da kardeşlerimiz için inşa ettiğimiz yeni yuvalarımızı görürsünüz. Selçuklu hatıralarıyla dolu Bitlis'imizde şehir merkezindeki dere güzergahını baştan aşağı yenilediğimizi görürsünüz. Dadaşlar diyarı Erzurum'umuzda şehrimize çok yakışan, siluetini güzelleştiren Tarihi Kale Restorasyonumuzu görürsünüz. Serhat şehrimiz Kars'ta 10 bin metrekarelik şehir meydanımızı, millet bahçemizi ve sokak güzelleştirme çalışmalarımızı görürsünüz. Gözbebeğimiz Hakkari'mizde, Yüksekova'mızda; sosyal konutlarımızı ve turizm tesislerimizi görürsünüz. Van'da eşsiz güzelliğe sahip olan Van Gölü'müzü tertemiz haliyle görürsünüz. Muş'ta Karasu Nehri'mizi nasıl gözümüz gibi koruduğumuzu ve eski stat yerine yaptığımız millet bahçemizi görürsünüz. Ağrı'da Türkiye'nin en büyüklerinden biri olan hayvancılık entegre tesislerimizi görürsünüz.'' sözleriyle 5 yıllık bakanlık döneminde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun her bir şehrinde yaptıkları çalışmaları sıraladı, gittikleri her yerde iz ve eser bıraktıklarına dikkat çekti. Bu ülkenin her bir karışına, bu milletin her bir ferdine sevdalı olduklarını söyleyen Kurum, ''Bizim gecemiz gündüzümüz milletimiz. Aklımızda, fikrimizde, ruhumuzda hep Türkiye'miz var. Ne diyor Erzurumlu kardeşlerimiz, 'Dert insanı mert eder.' Evet, bizi bu yola düşüren, bizi bu yola sevk eden derttir, dert. Biz dertliyiz, dertli.'' dedi.





"TEK BAYRAK, TEK MİLLET, TEK DEVLET, TEK VATAN İŞARETİMİZİN NEYİNDEN RAHATSIZ OLDUN'' Kurum'dan İmamoğlu'na okkalı yanıt!

İstanbul'un iş bilmez ellerde, beceriksiz bir yönetim altında çok zaman kaybettiğine vurgu yapan Kurum, İstanbul'un 5 yılının ziyan edildiğini, heba edildiğini dile getirdi. Sadece reklamla, algıyla, polemikle 5 yılın geçirildiğini ifade eden Kurum, ''İsrafı bitirdik deyip; boy boy dizdikleri arabalardan, daha fazlasını hizmet aracı olarak bir türlü kime verdiklerini açıklayamadıkları o araçların iki katını, bugün yine hizmet aracı olarak kullandıklarını görüyoruz. İsrafı bitirdik deyip, 175 milyon lira tabelalara reklam bütçesi ayırdıklarını görüyoruz. İsrafı dibine kadar yaptıkları ve 550 milyon lira para harcadıkları o konserleri görüyoruz.'' şeklinde konuştu. Mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Bir parmak eksilterek el mi sallanır?' eleştirisine yanıt veren Kurum, "İşte yine bu yarı zamanlı belediyecilik yapan, arada sırada belediyeye uğrayan Başkan dün çıkmış; 'Bir parmak eksilterek el mi sallanır?' demiş. Üstüne tüm AK Parti'mizin seçmeni ile dalga geçip, 'Allah size akıl fikir versin.' demiş. Kibre bakar mısınız ya? Bu nasıl bir kibirdir? Kibri emin olun o aklının önüne geçmiş, ne ile dalga geçiyor? Bizim işaretimiz ile dalga geçiyor. Ne var bu işarette? Tek bayrak var. Ne var bu işarette? Tek millet var. Ne var bu işarette? Tek devlet var. Ne var bu işarette? Tek vatan var. Bunun neyinden rahatsız oldun? Sen bizim birliğimizden, beraberliğimizden mi rahatsız oldun? Sen git, o yabancı büyükelçilerle masada olmaya devam et. Biz, sen istesen de istemesen de milletimizin masasında; milletimizle 22 yıldır olduğu gibi el ele, kol kola yürümeye devam edeceğiz. Sen git, liderim dediğin genel başkanını arkasından hançerlemeye devam et. Sen yine git, İstanbul'un kaynaklarını, İstanbul'a değil, kendi emellerin, kendi geleceğin için çarçur etmeye devam et. Ama sabret, 31 Mart'ta senin o eş genel başkanını da, seni de süresiz tatile yollayacak bu millet." dedi.





''BUNLARIN İSTANBUL'UN DEPREMİ VE ULAŞIMI İLE İLGİLİ DERTLERİ YOK''

Mevcut İBB yönetiminin, ne İstanbul'da beklenen depremi ne de İstanbul'un trafik çilesini dert ettiğine dikkat çeken Kurum, ''Şöyle geriye dönüp 5 yıla baktığınızda, sadece 8 kilometre metro yapmışlar. Depremle ilgili çalıştaydan öteye geçememişler. Yaptıkları iş 5 bin 500 konut. Bizim Bingöl'de yaptığımız o kadar ya. Bingöl'e ben gittim bizzat. Git bak Bingöl'e, bu işler nasıl yapılıyormuş. Git Ağrı'ya bak, git Van'a bak, git Diyarbakır'a bak, Şırnak'a bak, Hakkari'ye bak; bizim yaptığımız eserleri görürsünüz. Dertli olursan o eserlerin hepsi yapılır. Millet için bir şeyler yapma çabası içinde olursan; kaynağı da bulursun. Kaynak işte İstanbul. İstanbul'un kaynaklarını sen, İstanbul'a harcarsan yapamayacağın hiçbir iş yok. Biz İstanbullularla el ele vereceğiz ve İstanbul'un geleceği için, önce deprem dönüşümünü yapacak, ardından da trafik çilesini bitirecek adımları atacağız. Bunun için de hep sokakta olacağız, gece gündüz çalışacağız. Ve hep birlikte İstanbul'da 650 bin konutumuzu, bu 5 yıl içinde dönüştüreceğiz. Mevcut metro hattını da 2 katına çıkaracak adımları atacağız. Biz bunu geçmişte yaptık. 'Murat Kurum, söylüyorsa yapar' diye; bugün gittiğinizde 81 ilde bunun cevabını alırsınız. Çünkü biz Elazığ'a, Malatya'ya, Hatay'a, Adıyaman'a, Kahramanmaraş'a söz verdik, sözümüzü tuttuk. Biz, Bingöl'e, Erzurum'a, Ağrı'ya, Van'a söz verdik; sözümüzü tuttuk. Bu sözleri tutmuş bir kardeşiniz olarak, şimdi 'Sadece İstanbul' diyoruz.'' diye konuştu. İstanbul'u emin ellere teslim etmek, yeniden şahlandırmak için seçimin önemine değinen Kurum, "Bu bir yerel seçim. Bu yerel seçimde hizmetler yarışacak. Bu yerel seçimde eserler yarışacak. İşte milletimiz bu farkı görüyor çünkü değerli kardeşlerim her şey ayan beyan ortadadır. Bugün seçimde iki taraf var: Bir tarafta afet anında tatil beldelerinde gezenler var; diğer tarafta Fikirtepe'de, Esenler'de toplam 75 bin yeni yuva için çalışanlar var. Bugün bir tarafta kendi geleceği için İstanbul'u kaderine terk edenler var; diğer tarafta Kartal Orhantepe'de, Üsküdar'da, Beykoz'da şantiyelerde arı gibi çalışanlar var. Bugün bir yanda; trafik çilesiyle İstanbul'da yaşamı solduranlar var; diğer yanda Çekmeköy'de, Tuzla'da, Pendik'te gençlerimize, çocuklarımıza yepyeni yaşam alanları sunanlar var. Bugün bir yanda Yavuz Sultan Selim köprüsüne bile karşı çıkanlar, Ayasofya müze olsun diyenler var; diğer yanda İstanbul Havalimanını, Marmaray'ı, Avrasya Tünelini yapanlar var. Bunların millete zerre kadar şefkati yok, sadakati yok.'' diyerek mevcut İBB yönetimini eleştirdi.





"YA İSTANBUL'UN BÜTÇESİNİ KENDİ İÇİN HARCAYANLARI YA DA KENTİ İÇİN HARCAYANLARI SEÇECEĞİZ''

Seçimin iki zihniyet arasında gerçekleşeceğini belirten Kurum, "Bu seçimde; ya sağlıksız binalarda deprem korkusuyla beklemeyi ya da kentsel dönüşümle huzur içinde yaşamayı seçeceğiz. Bu seçimde ya 5 yılda 5 bin konut bile dönüştüremeyenleri ya da asrın felaketinde 3 ayda 180 bin konutun temelini atan bu kardeşinizi seçeceğiz. Bu seçimde ya milletin kaynaklarını çarçur edenleri ya da bizim gibi İstanbul'a her alanda 350 milyar lira yatırım yapanları seçeceğiz. Ya İstanbul'un bütçesini kendi için harcayanları ya da kenti için, şehri için harcayanları seçeceğiz. Ben inanıyorum ki; İstanbullular 5 yıldır çektikleri çileyi de göz önünde bulundurarak hizmetin ve eserin adresi olan AK Parti'mizi ve Cumhur İttifakı'mızı rekor bir oyla seçecektir.'' dedi. ''HİÇBİR ZAMAN KİRLİ PAZARLIKLARIN, İFTİRALARIN, DEDİKODULARIN TARAFINDA OLMAYACAĞIZ''

Bu şehre dair rüyaları, hayalleri, hedefleri ve dertleri olduğunun altını çizen Kurum, "Derdi olmayanlar bizi anlayamaz. Çünkü dert insanı yollara düşürür. İşte biz bu dertle milletimizin zor anında nasıl yanında olduysak 31 Mart'tan sonra da aynı anlayışla çalışacağız. Bizi arayanlar algıda, reklamda bulamayacak. Bizi arayanlar milletin yuvalarını yaparken bulacak. Bizi arayanlar yerin üstünde dönüşüm, yerin altında metro şantiyelerinde bulacak. Bizi arayanlar İstanbul'un 39 ilçesinde millet bahçeleri yaparken bulacak. Bizi hiç kimse polemik yaparken görmeyecek. Bizi arayanlar temel atarken, açılışlar yaparken bulacak. Gençlerimiz için yeni ofisler, yeni iş yerleri kurarken bulacak. Bizi arayanlar başımızdaki baretimizle, ayağımızdaki çizmemizle, sırtımızdaki montumuzla İstanbul'umuz için koşarken bulacak. Biz hiçbir zaman kirli pazarlıkların, iftiraların, dedikoduların tarafında olmayacağız. Biz hep millet için yapan, millet için üreten tarafta olacağız. Biz hiçbir zaman sözünü yiyenlerin tarafında olmayacağız. Biz hep sözünü tutanların tarafında olacağız." diyerek algı ve polemiklerin içerisinde olmayacaklarını vurguladı. Kurum, İstanbul'a yeniden gönül belediyeciliğini hakim kılacaklarını söyleyerek konuşmasını tamamladı. Kurum'a, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Veysel Ayhan, DAKAV Başkanı Hüsamettin Korkutata ile Bitlis Konfederasyonu ve Doğu Güneydoğu Üst Çatı Platformu Başkanı Selim Korkmaz eşlik etti.