Son dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıkladı: Antalya Diplomasi Forumu’na 148 ülkeden 4 bin 700 kişi katıldı

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Fidan "Antalya Diplomasi Forumu'na bu yıl 148 ülkeden 4 bin 700 kişi katıldı" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Çok farklı düzeyde katılımcı, yoğun etkiletişmde bulundu. İkili görüşmelerde kritik konular ele alındı.

32 mevkidaşımla görüşme imkanım oldu. ADF'ye üst düzey katılım Türk diplomasisinin etkisini göstermektedir. Tüm insanlığın ortak meselelerini panellerimizde masaya yatırdık. Bu panellerin bir kısmını uluslararası işbirliği içinde bulunduğumuz ortaklarımızla gerçekleştirdik.

Ekonomiden güvenliğe, teknolojiden enerjiye, ulaştırmadan kültüre... Diplomasinin asli unsuru haline gelen her türlü konuyu ve gelişmeyi buradaki panellerde ve oturumlarda ele almamız oldu.

3 gündür gerçekleştirdiğimiz tüm tartışmalar küresel düzene dair tespitlerimizin ne kadar doğru olduğunu da ortaya koydu. Antalya Diplomasi Formu'nda yapılan fikir alış verişleri ve küresel sistemin adaletsizliğine ve dengesizliğe karşı oluşan uzlaşıyı da müşaade ettik.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

Bazı uluslararası aktörlerin farklı meselelerdeki çifte standardı ve uluslararası hukuku hiçe sayan yaklaşımları forum esnasında panelistlerce adeta ifşa edildi.

Gazze'deki süren zulmün durdurulması Antalya'daki forumun neredeyse gündemine oturdu. Diplomasinin kullanılabilecke bütün imkanlarını kullandık.

Filistin halkına yönelik şiddet konusunu ele aldık. Gazze'de devam eden zulmün sona ermesi için atmamız gereken adımları konuştuk. Aksayan taraflar neler, anlaşılmayan taraflar neler, hangi konularda mesafe katediliyor, hangi konularda edilemiyor... Bunlar detay. Bunlarla sizi meşgul etmemeyim.

Ama Genel olarak Ramazan'dan önce bir ateşkese ulaşılması konusunda ciddi bir arzu ve çaba var. Bununla birlikte özellikle açlığın ve hastalığın kol gezdiği Gazze'de yardımların ulaştırılması konusundaneler yapılabilir, artık hangi tedbirler gündeme getirilebilir... Bunlar ifade edilmeye başlandı.

ABD'YE ZİYARET

Blinken'ın daveti üzerine stratejik mekanizma toplantısı yapmak üzere ABD'ye önümüzdeki hafta bir seyahat planlanmış durumda.

Ayrıntılar geliyor...