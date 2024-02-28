Cumhur’un İBB Adayı Murat Kurum İstanbul’u karış karış geziyor! Arnavutköy’de vatandaşlara seslendi: Trafik çilesini de deprem korkusunu da bitireceğiz

"BUGÜN KENDİ GELECEĞİ İÇİN İSTANBUL'U KADERİNE TERK EDENLER VAR"

İstanbul'u yöneten mevcut yönetimin riskli yapılarda yaşayan 6 milyon insanı düşünmediğini söyleyen Kurum, "Bugün bir tarafta Fikirtepe'de, Esenler'de toplam 75 bin yeni yuva için çalışanlar var; diğer tarafta afet anında tatil beldelerinde gezenler var. Bugün bir tarafta Kartal Orhantepe'de, Üsküdar'da, Beykoz'da şantiyelerde arı gibi çalışanlar var; diğer tarafta kendi geleceği için İstanbul'u kaderine terk edenler var. Bugün bir yanda gençlerimize, çocuklarımıza yepyeni yaşam alanları sunanlar var; diğer yanda trafik çilesiyle İstanbul'da yaşamı solduranlar var. Bugün bir yanda İstanbul Havalimanını, Marmaray'ı, Avrasya Tünelini yapanlar var; diğer yanda Yavuz Sultan Selim köprüsüne bile karşı çıkmış İmamoğlu var. Bunların millete zerre kadar şefkati yok, sadakati yok. İşte bu seçim iki zihniyet arasında gerçekleşecek. Bu seçimde ya lokomotif olan gerçek belediyeciliği seçeceğiz ya da milletin sırtına yük olan vagon belediyeciliğini seçeceğiz." sözleriyle konuşmasına devam etti.

Bu seçimin yatırım yapanlar ile milletin kaynaklarını çarçur edenlerin arasında olduğunu dile getiren Murat Kurum, "Bu seçimde ya asrın felaketinde 3 ayda 180 bin konutun temelini atanları seçeceğiz ya da 5 yılda 5 bin konut bile dönüştüremeyenleri seçeceğiz. Bu seçimde ya bizim gibi İstanbul'a her alanda 350 milyar lira yatırım yapanları seçeceğiz ya da milletin kaynaklarını çarçur edenleri seçeceğiz. Bu seçimde ya yeni metrolarla trafik çilesini bitirecek kadroları seçeceğiz ya da trafik çilesini 5 yılda 2 kat artıranları seçeceğiz." dedi.

"BİZ HİÇBİR ZAMAN SÖZÜNÜ YİYENLERİN TARAFINDA OLMAYACAĞIZ"

Millet için üreten tarafta olacaklarını söyleyen Kurum, "Kendileri icraattan, projeden nasiplerini alamadıkları için bizim yapacaklarımıza hayalleri bile erişemiyor. Biz dertliyiz. İşte biz bu dertle milletimizin zor anında nasıl yanında olduysak 31 Mart'tan sonra da aynı anlayışla çalışacağız. Bizi arayanlar; algıda, reklamda bulamayacak. Bizi arayanlar; milletin yuvalarını yaparken bulacak. Bizi arayanlar; yerin üstünde dönüşüm, yerin altında metro şantiyelerinde bulacak. Bizi arayanlar İstanbul'un 39 ilçesinde millet bahçeleri yaparken bulacak. Bizi hiç kimse polemik yaparken görmeyecek. Bizi arayanlar temel atarken, açılışlar yaparken bulacak. Gençlerimiz için yeni ofisler, yeni iş yerleri kurarken bulacak. Bizi arayanlar başımızdaki baretimizle, ayağımızdaki çizmemizle, sırtımızdaki montumuzla İstanbul'umuz için koşarken bulacak.'' diye konuştu.

Her zaman sözünü tutan tarafta olduklarını dile getiren Kurum, ''Biz hiçbir zaman kirli pazarlıkların, iftiraların, dedikoduların tarafında olmayacağız. Biz hep millet için yapan, millet için üreten tarafta olacağız. Biz hiçbir zaman sözünü yiyenlerin tarafında olmayacağız. Biz hep sözünü tutanların tarafında olacağız. Elazığ'da Malatya'da depremler oldu, biz oradaydık. Kastamonu'da Giresun'da seller oldu, yine oradaydık. Söz verdik ve 1 yılda konutları teslim ettik. En son 6 Şubat'taki asrın felaketi, 11 ilimizi etkileyen depremde yine oradaydık. Uykusuz bir şekilde milletimizle el ele verdik ve 3 ayda 180 bin konutun inşasını başlattık. Şimdi de Arnavutköy için geliyoruz. Mustafa Başkanımla birlikte el ele vereceğiz. 81 ilimize ve İstanbul'a nasıl hizmet ettiysek 30 gün çok çalışacağız. Herkesi kucaklayacağız. Projelerimizi ve hayallerimizi paylaşacağız. 1 Nisan'dan itibaren kollarımızı sıvayacağız. Arnavutköy'ün güzel insanları sevinsin." ifadelerini kullandı.