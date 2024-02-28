Cumhur’un İBB Adayı Murat Kurum İstanbul’u karış karış geziyor! Arnavutköy’de vatandaşlara seslendi: Trafik çilesini de deprem korkusunu da bitireceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Arnavutköy mitinginde vatandaşlara seslendi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Arnavutköy mitinginde vatandaşlara seslendi.
Konuşmasına 31 Mart seçimlerinde Arnavutköy'ün seçim sandıklarında büyük bir rekor kıracağını ve tüm İstanbul'un Arnavutköy'den bahsedeceğini söyleyerek başlayan Kurum, "Miting alanı bugün çok başka bir şey söylüyor" diyen Kurum, "51 gündür İstanbul'umuzun tamamında, net bir şekilde görüyorum. İstanbul artık tamam demiş, Arnavutköy, kesin kararını vermiştir. Bu meydan bize tıpkı 28 Mayıs'ta olduğu gibi 31 Mart zaferimizi müjdeliyor. Bu meydan 'Reklam belediyeciliği değil, Gerçek Belediyecilik' diyor." dedi.
"5 YILDIR YÜZÜ GÜLMEYEN İSTANBULLULARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEYE GELİYORUZ"
İstanbul'un iş bilmez ellerde olduğunun altını çizen Kurum, "Bu aziz şehir, ehliyetsizliğin kurbanı olmaktadır. İstanbul, yarı zamanlı belediye başkanlığını kabul etmez. İstanbul ilgi ister. Biz gerçek belediyeciliğin neferleriyiz. Sizin emrinizdeyiz, sizin hizmetinizdeyiz. Her anınızda hep yanınızdayız. Çünkü biz AK Parti'yiz. Biz bu milletin ta kendisiyiz. 1 Nisan'da geliyoruz. 5 yıldır yüzü gülmeyen İstanbulluların yüzünü güldürmeye geliyoruz. Annelerimizin, babalarımızın, büyüklerimizin duasını almaya geliyoruz. 1 Nisan gelecek, dertler bitecek. 1 Nisan gelecek, İstanbul yeniden dirilecek." şeklinde konuştu.
"BUGÜN KENDİ GELECEĞİ İÇİN İSTANBUL'U KADERİNE TERK EDENLER VAR"
İstanbul'u yöneten mevcut yönetimin riskli yapılarda yaşayan 6 milyon insanı düşünmediğini söyleyen Kurum, "Bugün bir tarafta Fikirtepe'de, Esenler'de toplam 75 bin yeni yuva için çalışanlar var; diğer tarafta afet anında tatil beldelerinde gezenler var. Bugün bir tarafta Kartal Orhantepe'de, Üsküdar'da, Beykoz'da şantiyelerde arı gibi çalışanlar var; diğer tarafta kendi geleceği için İstanbul'u kaderine terk edenler var.
Bugün bir yanda gençlerimize, çocuklarımıza yepyeni yaşam alanları sunanlar var; diğer yanda trafik çilesiyle İstanbul'da yaşamı solduranlar var. Bugün bir yanda İstanbul Havalimanını, Marmaray'ı, Avrasya Tünelini yapanlar var; diğer yanda Yavuz Sultan Selim köprüsüne bile karşı çıkmış İmamoğlu var. Bunların millete zerre kadar şefkati yok, sadakati yok. İşte bu seçim iki zihniyet arasında gerçekleşecek. Bu seçimde ya lokomotif olan gerçek belediyeciliği seçeceğiz ya da milletin sırtına yük olan vagon belediyeciliğini seçeceğiz." sözleriyle konuşmasına devam etti.
Bu seçimin yatırım yapanlar ile milletin kaynaklarını çarçur edenlerin arasında olduğunu dile getiren Murat Kurum, "Bu seçimde ya asrın felaketinde 3 ayda 180 bin konutun temelini atanları seçeceğiz ya da 5 yılda 5 bin konut bile dönüştüremeyenleri seçeceğiz. Bu seçimde ya bizim gibi İstanbul'a her alanda 350 milyar lira yatırım yapanları seçeceğiz ya da milletin kaynaklarını çarçur edenleri seçeceğiz. Bu seçimde ya yeni metrolarla trafik çilesini bitirecek kadroları seçeceğiz ya da trafik çilesini 5 yılda 2 kat artıranları seçeceğiz." dedi.
"BİZ HİÇBİR ZAMAN SÖZÜNÜ YİYENLERİN TARAFINDA OLMAYACAĞIZ"
Millet için üreten tarafta olacaklarını söyleyen Kurum, "Kendileri icraattan, projeden nasiplerini alamadıkları için bizim yapacaklarımıza hayalleri bile erişemiyor. Biz dertliyiz. İşte biz bu dertle milletimizin zor anında nasıl yanında olduysak 31 Mart'tan sonra da aynı anlayışla çalışacağız. Bizi arayanlar; algıda, reklamda bulamayacak. Bizi arayanlar; milletin yuvalarını yaparken bulacak. Bizi arayanlar; yerin üstünde dönüşüm, yerin altında metro şantiyelerinde bulacak. Bizi arayanlar İstanbul'un 39 ilçesinde millet bahçeleri yaparken bulacak. Bizi hiç kimse polemik yaparken görmeyecek. Bizi arayanlar temel atarken, açılışlar yaparken bulacak. Gençlerimiz için yeni ofisler, yeni iş yerleri kurarken bulacak. Bizi arayanlar başımızdaki baretimizle, ayağımızdaki çizmemizle, sırtımızdaki montumuzla İstanbul'umuz için koşarken bulacak.'' diye konuştu.
Her zaman sözünü tutan tarafta olduklarını dile getiren Kurum, ''Biz hiçbir zaman kirli pazarlıkların, iftiraların, dedikoduların tarafında olmayacağız. Biz hep millet için yapan, millet için üreten tarafta olacağız. Biz hiçbir zaman sözünü yiyenlerin tarafında olmayacağız. Biz hep sözünü tutanların tarafında olacağız. Elazığ'da Malatya'da depremler oldu, biz oradaydık. Kastamonu'da Giresun'da seller oldu, yine oradaydık. Söz verdik ve 1 yılda konutları teslim ettik.
En son 6 Şubat'taki asrın felaketi, 11 ilimizi etkileyen depremde yine oradaydık. Uykusuz bir şekilde milletimizle el ele verdik ve 3 ayda 180 bin konutun inşasını başlattık. Şimdi de Arnavutköy için geliyoruz. Mustafa Başkanımla birlikte el ele vereceğiz. 81 ilimize ve İstanbul'a nasıl hizmet ettiysek 30 gün çok çalışacağız. Herkesi kucaklayacağız. Projelerimizi ve hayallerimizi paylaşacağız. 1 Nisan'dan itibaren kollarımızı sıvayacağız. Arnavutköy'ün güzel insanları sevinsin." ifadelerini kullandı.
"SİZLERİ CHP'NİN İNSAFINA, BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINA ASLA TESLİM ETMEYECEĞİZ"
İstanbulluları Mevcut İBB yönetiminin insafına ve belediyecilik anlayışına bırakmayacaklarını söyleyen Murat Kurum, "İstanbul alarm veriyor. İstanbul'un, İstanbulluların bu ihmalkarlığa dayanacak gücü ve tahammülü kalmamıştır. Milletimiz İstanbul'u israfa, felakete, borca sürükleyenlere fırsat vermeyecektir. Sizleri; CHP'nin insafına, belediyecilik anlayışına asla teslim etmeyeceğiz. 31 Mart akşamı öyle bir çalışalım ve kazanalım ki Aybüke Öğretmen'in annesi sevinsin, Eren Bülbül'ün annesi sevinsin. Siyasi senaryolar kuranlara cevap verelim. Söz veriyoruz. 1 Nisan'dan itibaren Arnavutköy'ümüz için dev yatırımlarımızı hızlıca başlatacağız.
"TRAFİK ÇİLESİNİ DE DEPREM KORKUSUNU DA SİZLERLE BİRLİKTE BİTİRECEĞİZ"
Arnavutköy ile ilgili projelerini de anlatan Kurum, "Vezneciler-Sultangazi-Arnavutköy Hattını, yine Fenertepe İstasyonuyla entegre edip Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı hattıyla birleştireceğiz. Böylece Arnavutköy'den hem Marmaray'a hem de Topkapı'ya kadar raylı sistem hattı üzerinden rahatça yolculuk yapabileceksiniz. Ama biz onlar gibi öyle temel atıp panoları çekip, panoların üzerine reklamları yapıp reklamların arkasında iş yapmayanlardan değiliz. Öyle kolları bir sıvadık mı kollar gider Arnavutköy'ün metrosu için sıvanır ve bitene kadar da o kollar asla kapanmaz. İnşallah 1 Nisan'da İETT hatlarının güzergâh ve sefer sayılarını hızlıca arttırıyoruz. İnşallah biz trafik çilesini de deprem korkusunu da sizlerle birlikte bitireceğiz" ifadelerini kullandı.
"İLÇEMİZE TEMATİK KÖYLER VE ÇİFTLİK PARKLAR YAPACAĞIZ"
İETT hatlarının güzergah ve sefer sayılarını ek hatlar ile artıracaklarını söyleyen Murat Kurum, "Arnavutköy'ün her mahallesinde vatandaşlarımız otobüs hatlarından şikayetçi. Oluşturacağımız ek hatlar ile ilçe içindeki merkezler arasında tüm bağlantıları sağlayacağız. Arnavutköy-Karaburun, Sazlıbosna-Hadımköy arasındaki yolumuzu düzenleyeceğiz. Gençler sizin için çok amaçlı kültür merkezimizi bir an önce inşa edeceğiz. İlçemizdeki tüm kadınlarımıza meslek edindirme kursları vereceğiz. Bolluca'mıza yeşil koridorlar kuracağız. İlçemizin güzelliğine güzellik katacak tematik köyler ve çiftlik parklar yapacağız. Durusu'ya da muhteşem bir doğa parkı kazandıracağız." ulaşım ve çevre ile ilgili projelerini anlattı.
"GÖZBEBEĞİMİZ İSKİ, ELEKTRİK PARASINI ÖDEYEMEZ HALE GELDİ"
Arnavutköy'ün tüm derelerini tamamen ıslah edeceklerine vurgu yapan Murat Kurum, "Yağmurda Arnavutköy'ü sel basmayacak. Mevcut İBB, İSKİ Arnavutköy için hiçbir yatırım yapmadı. Yapamaz niye biliyor musunuz? Gözbebeğimiz İSKİ, elektrik parasını ödeyemez hale geldi. O duruma getirdiler. İstanbul'a 1 litre su kaynağı getirmedikleri gibi güzel İSKİ'mizi de borç batağına sürüklediler. Biz 1 Nisan'da Arnavutköy'ümüzle birlikte Saraçhane'ye gideceğiz. Önce bayramımızı yaşayacağız ve sonra bu yaptıkları israfın, harcamaların hesabını soracağız. Sen İstanbul'un kaynaklarını İstanbul'a harcamayacaksın, Arnavutköy'e harcamayacaksın. Sadece 175 milyon TL reklamlara ve panolara harcayacaksın, 2 günlük konsere 550milyon TL harcayacaksın sonra diyeceksin ki; 'ben israfı bitirdim'. Buna kim inanır? Sen gel de bunu sel altında kalan Arnavutköy'deki kardeşlerimize anlat." diyerek mevcut yönetime yüklendi.
"MEVCUT İBB YÖNETİMİ 5 YILDIR ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİ SAHİPSİZ BIRAKTI"
Arnavutköylüler için yeni pazar yerleri inşa edeceklerini söyleyen Kurum, "Biz Arnavutköy'ümüze kapalı pazar yerleri kuracağız. Mevcut İBB yönetimi 5 yıldır engelli kardeşlerimizi de sahipsiz bıraktı. Arnavutköy'deki kardeşlerimizin en güzel imkanlardan istifade edeceği, Yaşlı Bakım Merkezlerimizi, Engelli Yaşam Merkezi'mizi bu şehre armağan edeceğiz. Şuna inanın ki, bizi tek bir gün bile uzaklarda aramayacaksınız. Kalbimizde, millet sevgisiyle her yere koşacağız. Dünyanın en güzel milleti için, İstanbul'u yeniden dünyanın en güzel şehri yapacağız." sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.
Kurum'a AK Parti Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı ile AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Mustafa Candaroğlu eşlik etti.