Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu yerden yere vurdu: Siz önce Özgür efendiyi özgürleştirin

"KASTAMONU'MUZUN SELDEN ZARAR GÖREN BİR İLÇELERİNİ 1 YILDA İNŞA ETTİK"

Her zaman Kastamonuluların yanında olduğunu dile getiren Kurum, "Her gittiğim yerde söylüyorum. 5 yıllık bakanlık dönemimde, Karadeniz'imizin her bir şehrinde bu kardeşinizin bir izi var, bir eseri var. 81 ilimize 550'den fazla ziyaret yapmışız. Karadeniz'de ayak basmadık tek bir il, tek bir ilçe, tek bir mahalle bırakmadık. 11 Ağustos 2022'de Kastamonu'muz çok acı bir sel felaketi yaşadı. O gün tüm afetlerde olduğu gibi Kastamonu'daki, Bozkurt'umuzdaki sel felaketinin ilk anından itibaren hep sizlerin yanında olduk. Kastamonulu kardeşlerimizin acılarını paylaştık, yaralarını sarmanın gayreti içerisinde olduk. Bu yüzden Kastamonulu kardeşlerimiz bizi iyi bilir, iyi tanır. Biz afetin ilk anından itibaren Kastamonulu kardeşlerimizin elini tuttuk. O gün Bozkurt'umuzda omuz omuzaydık. Beraber ağladık beraber üzüldük. Vatandaşlarımız en ufak bir mağduriyet yaşamasın diye tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bugün Bozkurt'umuz yeniden ayağa kalktı. Bozkurt'ta, Sinop Ayancık ve Bartın'da evleri zarar gören afetzede kardeşlerimize yeni konutlar inşa ettik. O zaman yine CHP zihniyeti siz bunları yapamaz bitiremezsiniz dediler. Verdiğiniz sözleri gerçekleştiremezsiniz dediler. Kastamonu'muzun selden zarar gören bir ilçelerini 1 yılda inşa ettik. Selden hasar gören tüm dükkanlarımızı, sanayi sitelerimizi yeniledik" şeklinde konuştu.