▶️ Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu: Siz önce Özgür efendiyi özgürleştirin

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar’da düzenlenen Kastamonu Hemşeri Buluşması programında vatandaşlarla bir araya geldi. CHP ve Ekrem İmamoğlu'nu çok sert eleştiren Muratk Kurum, ", "İstanbul’umuz iş bilmez ellerde, beceriksiz bir yönetim altında çok zaman kaybetmiştir. İstanbul’un 5 yılı ziyan edilmiş, heba edilmiştir. Önümüzde İstanbul’u yeniden ehil ellere teslim etmek, yeniden şahlandırmak için çok büyük bir fırsat var. İşte milletimiz bu farkı görüyor. Çünkü her şey apaçık ortadadır" dedi. Öte yandan Rabia işaretini eleştiren İmamoğlu’na tepki gösteren Kurum, “Kritik bir seçime gidiyoruz. Yarı zamanlı CHP’li mevcut belediye başkanı çıkmış ne diyor biliyor musunuz? Bizim Rabia işaretiyle alakalı ‘Bir parmak eksilterek el sallayanları 31 Mart’ta özgürleştireceğiz’ diyor. Bunlar tıpkı genel başkanları Özgür efendi gibi ağzından çıkanları kulakları duymuyor. Siz önce kendi genel başkanınız Özgür efendiyi özgürleştirin" dedi.