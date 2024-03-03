PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 03 Mart 2024, 19:54 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2024, 19:54

▶️ Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu: Siz önce Özgür efendiyi özgürleştirin

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar’da düzenlenen Kastamonu Hemşeri Buluşması programında vatandaşlarla bir araya geldi. CHP ve Ekrem İmamoğlu'nu çok sert eleştiren Muratk Kurum, ", "İstanbul’umuz iş bilmez ellerde, beceriksiz bir yönetim altında çok zaman kaybetmiştir. İstanbul’un 5 yılı ziyan edilmiş, heba edilmiştir. Önümüzde İstanbul’u yeniden ehil ellere teslim etmek, yeniden şahlandırmak için çok büyük bir fırsat var. İşte milletimiz bu farkı görüyor. Çünkü her şey apaçık ortadadır" dedi. Öte yandan Rabia işaretini eleştiren İmamoğlu’na tepki gösteren Kurum, “Kritik bir seçime gidiyoruz. Yarı zamanlı CHP’li mevcut belediye başkanı çıkmış ne diyor biliyor musunuz? Bizim Rabia işaretiyle alakalı ‘Bir parmak eksilterek el sallayanları 31 Mart’ta özgürleştireceğiz’ diyor. Bunlar tıpkı genel başkanları Özgür efendi gibi ağzından çıkanları kulakları duymuyor. Siz önce kendi genel başkanınız Özgür efendiyi özgürleştirin" dedi.

SIRADAKİ VİDEO
▶️ Başkan Erdoğan'dan Muğla'da düzenlenen programda önemli açıklamalar!
03.03.2024Pazar
▶️ Malatya'da korkutan deprem! 3 Mart 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
03.03.2024Pazar
Başkan Erdoğan'dan Muğla'da net yerel seçim mesajı: 31 Mart'ı milli irade bayramı ilan edeceğiz
03.03.2024Pazar
"Murat Kurum'dan İstanbul Vizyonu: Kentsel Dönüşüm ve Trafik Sorununa Çözüm Odaklı Yaklaşım
03.03.2024Pazar
Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na okkalı yanıt: Sen git ‘liderim’ dediğin genel başkanını arkasından hançerlemeye devam et
03.03.2024Pazar
Bunlar da Var
Avcılar’da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı 01:03
Zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
03.03.2024Pazar
▶️ CHP’li Aytuğ Atıcı CHP-DEM Parti ittifakını itiraf etti! 01:02
▶️ CHP’li Aytuğ Atıcı CHP-DEM ittifakını itiraf etti!
03.03.2024Pazar
Muğla’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan coşkusu! 06:09
Muğla’da Başkan Erdoğan coşkusu!
03.03.2024Pazar
▶️ Yargı 85. bölüm 2. fragmanı izle! 00:54
▶️ Yargı 85. bölüm 2. fragmanı izle!
03.03.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA