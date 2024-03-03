Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Antalya’da önemli açıklamalar! DEM’le ittifak yaptıklarını inkar eden CHP’ye: Bukalemun gibiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Antalya'da coşkulu kalabalığa hitap etti. Yerel seçim öncesi kurulan kirli ittifaklara da değinen Başkan Erdoğan, "CHP'nin genel başkanı, Mersin'de, İstanbul'da ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi.

Bu iki parti kendi aralarında yaptıkları gizli anlaşlamalara belediye başkanlarını paylaştılar. Sonra CHP genel başkanı çıkıp utanmadan bizim DEM'le bir işbirliğimiz yok diyor. Yalan bunların ağzına yuva yapmış. Bukalemun gibi renkten renge girseler bile bu millet onları her yerde tanır ve layık olduğu cevabı verir" ifadelerini kullandı. İşte Erdoğan'ın açıklamaları:





Antalya'da bugün bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Sordum, şu anda katılım nedir diye. Verilen rakam 80 bin. On binler Antalya'da bugün bizlerle beraber. Ne kadar kaldı? Şurada artık 30 günümüz var. Ana kademe, kadın kolları, gençler Cumhur İttifakı 31 Mart'a hazır mıyız? Yeniden Antalya diyor muyuz? Sağolun varolun. Ben size inanıyorum.

İnşallah hep birlikte 31 Mart'ta sandıkları Cumhur İttifakı oylarıyla patlatarak bunu telafi edeceğimize inanıyorum. Bugün buradaki şu muhteşem mitingimizin 31 Mart'taki zaferimizin müjdecisi olduğuna inanıyorum.

Bu ülkeyi maalesef çöpten, çukurdan, çamurdan çıkarmayanlara bir daha teslim edemeyiz. Antalya'nın dünya şehri vasfını her alanda güçlendireceğiz.

Görüldüğü gibi sandıkta hesaba çekilecekleri günler yaklaştıkça bunların ayakları titremeye başladı.

DÜNYANIN MERKEZİ

Başkan Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne katıldı: Eskiden bizim insanımız yurt dışına teşhis ve tedavi için giderdi şimdi ise Türkiye, hemen tüm branşlarda dünyanın önde gelen sağlık merkezlerinden biri haline geldi.

Bin 400 yatak, 246 yoğun bakım yatağı bulunan hastanede 300 poliklinik, 43 ameliyathane var. Depreme karşı temeline 718 izolatör konuldu.