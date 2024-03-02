Nükleer savaş riski | Rusya Devlet Başkanı Putin’in sağ kolu Aleksandr Dugin A Haber’e konuştu: 3. Dünya Savaşı’nın ilk aşamasındayız

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rusya'ya müdahale etmeleri halinde kaderleri, geçmiş dönemlere göre daha trajik olacak. Onların (Batılıların), topraklarındaki hedefleri vurabileceğimiz silahlara sahip olduğumuzu anlamaları gerekiyor." demişti.

Devlet Başkanımız Vladimir Putin 'in Türkiye'ye ziyareti ertelendi. Ama bu onunu iptal edildiği anlamına gelmiyor. Bu ziyaretin Rusya'da yapılacak devlet başkanlığı seçimleri sonrasında gerçekleşeceğini düşünüyorum. Zaten seçimlere de bir aydan az süre kaldı. Türkiye ile ilişkiler bizim güvenliğimiz ve stratejimiz açışından oldukça önemli.



"PUTIN'İN TÜRKİYE'YE ZİYARETİ OLACAK"

Bir taraftan Türkiye'nin müttefiğimiz olmaması çok kötü, ama diğer tarafından açık bir şekilde Batı cephesinde yer almaması da iyidir.

Bana göre Türkiye tarafsız bir duruş sergiliyor. Ama Türkiye'nin bir NATO ülkesi olduğunu ve Karadeniz ve Akdeniz'de stratejik bir konuma sahip olduğunu dikkate aldığımızda bununla yetinmek durumundayız.



Erdoğan'ın ülkesinin egemenliğini savunması tabii çok iyidir, biz de buna değer veriyoruz. Onun Rusya'ya karşı düşmanca adımlar atmaması ve ilişkileri koparmamasın Putin'in Ankara'yı ziyaret etmek istemesinin de başlıca nedenlerindendir.

ABD'nin Irak'tan çekilmesinden sonra buradaki devlet yapısı boşluğunun bir şekilde doldurulması lazım ki bu durum Türkiye'yi de doğrudan ilgilendirmekte.