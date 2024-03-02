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Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan bağımsız aday Serdar Türker'e rüşvet teklifi: Adaylıktan çekil, sana makam ve mevki verelim!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Kırklareli'nin bağımsız adayı eski CHP'li Serdar Türker bomba iddialarla CHP yönetimine yüklendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu hakkında açıklamalar yapan Serdar Türker adaylıktan çekilmesi için söz konusu isimlerden kendisine rüşvet teklif ettiğini söyledi. Rüşvetleri kabul etmediğini söyleyen Serdar Türker daha sonra çevresinin tehdit edildiğini savundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Mart 2024, 09:19 Güncelleme 02 Mart 2024, 09:40
Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’ndan bağımsız aday Serdar Türker’e rüşvet teklifi: Adaylıktan çekil, sana makam ve mevki verelim!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaosların skandalların ardı arkası kesilmiyor.

Kırklareli'nin bağımsız adayı eski CHP'li Serdar Türker, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu hakkında gündemi sarsacak iddialarda bulundu.

Kırklareli'de CHP'nin yaptığı ön seçim anketlerinde açık ara birinci çıkmasına rağmen aday gösterilmediğini iddia eden Serdar Türker, "Kırklareli Belediye Başkan aday adayıydım. Ve yapılan bütün anketlerde birinci çıktım. Bunu CHP Genel Merkezi de milletvekilleri de biliyor. Fakat ısrarla memnuniyet anketlerinden yüzde 16,5 gibi o kadar düşük bir oy oranı alan Kırklareli belediye başkanı, ısrarla Ankara'daki baskılarla ön seçime sokuldu." dedi.

Kırklareli Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serdar TürkerKırklareli Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serdar Türker

TEHDİTLERLE ÖN SEÇİM YAPILDI
Ön seçimde belediyede çalışan 500'e yakın CHP üyesinin işleriyle, aşlarıyla ve evlatlarıyla tehdit edildiğini savunan Türker, "Böylesine adil olmayan bir ön seçime girildi. Ön seçimde de rekor denecek oy aldım. Halkımızdan gelen taleple bağımsız aday oldum." iddiasında bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL ADAYLIKTAN ÇEKİLMEMİ İSTEDİ: 3 KEZ ARADI
Bağımsız aday olduğunu ilan ettikten sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini 3 kez arayarak adaylıktan çekilmesini istediğini savunan Türker, "Ben de hiçbir zaman adaylıktan çekilmeyeceğimi ve benim arkamda çok değerli Kırklareli halkı olduğunu ısrarla ifade ettim." dedi.

Ekrem İmamoğlu ve Özgür ÖzelEkrem İmamoğlu ve Özgür Özel

İMAMOĞLU HASAN AKGÜN'E ARATTI
Türker, daha sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aracılığıyla Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün aradığı ve "Ekrem başkanım bir akşam yemeğinde sizinle görüşmek istiyor" dediğini söyledi. "Ben bunu da kabul etmedim." dedi.

Hasan Akgün ve Ekrem İmamoğluHasan Akgün ve Ekrem İmamoğlu

RÜŞVET TEKLİF ETTİLER: İBB'DE DAİRE BAŞKANLIĞI VE ÇOK İYİ BİR MAAŞ...
Kendisine İBB'de bir Daire Başkanlığı, çok iyi bir maaş, makam aracı ve şoför teklif edildiğini iddia eden Serdar Türker, "Özgür Özel, bunun yanı sıra önümüzdeki yerel seçimde de istediğim yerden belediye başkan adayı yapma ya da milletvekili yapma sözü verdi. Ancak ben hiçbir zaman verdiğim sözlerden geri dönmedim. " ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu ile Mehmet Siyam KesimoğluEkrem İmamoğlu ile Mehmet Siyam Kesimoğlu

Son bir aydır da Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve ekibi tarafından kirli bir propagandaya maruz kaldığını söyleyen Türkler, "Adaylıktan çekileceğimi ve onlara katılacağımı söylüyor. Neden geri çekileyim?" dedi.

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