Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaosların skandalların ardı arkası kesilmiyor.
Kırklareli'nin bağımsız adayı eski CHP'li Serdar Türker, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu hakkında gündemi sarsacak iddialarda bulundu.
Kırklareli'de CHP'nin yaptığı ön seçim anketlerinde açık ara birinci çıkmasına rağmen aday gösterilmediğini iddia eden Serdar Türker, "Kırklareli Belediye Başkan aday adayıydım. Ve yapılan bütün anketlerde birinci çıktım. Bunu CHP Genel Merkezi de milletvekilleri de biliyor. Fakat ısrarla memnuniyet anketlerinden yüzde 16,5 gibi o kadar düşük bir oy oranı alan Kırklareli belediye başkanı, ısrarla Ankara'daki baskılarla ön seçime sokuldu." dedi.
Kırklareli Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serdar Türker
TEHDİTLERLE ÖN SEÇİM YAPILDI
Ön seçimde belediyede çalışan 500'e yakın CHP üyesinin işleriyle, aşlarıyla ve evlatlarıyla tehdit edildiğini savunan Türker, "Böylesine adil olmayan bir ön seçime girildi. Ön seçimde de rekor denecek oy aldım. Halkımızdan gelen taleple bağımsız aday oldum." iddiasında bulundu.
ÖZGÜR ÖZEL ADAYLIKTAN ÇEKİLMEMİ İSTEDİ: 3 KEZ ARADI
Bağımsız aday olduğunu ilan ettikten sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini 3 kez arayarak adaylıktan çekilmesini istediğini savunan Türker, "Ben de hiçbir zaman adaylıktan çekilmeyeceğimi ve benim arkamda çok değerli Kırklareli halkı olduğunu ısrarla ifade ettim." dedi.
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel