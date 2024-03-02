Kırklareli'de CHP'nin yaptığı ön seçim anketlerinde açık ara birinci çıkmasına rağmen aday gösterilmediğini iddia eden Serdar Türker, "Kırklareli Belediye Başkan aday adayıydım. Ve yapılan bütün anketlerde birinci çıktım. Bunu CHP Genel Merkezi de milletvekilleri de biliyor. Fakat ısrarla memnuniyet anketlerinden yüzde 16,5 gibi o kadar düşük bir oy oranı alan Kırklareli belediye başkanı, ısrarla Ankara'daki baskılarla ön seçime sokuldu." dedi.

Kırklareli Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serdar Türker

TEHDİTLERLE ÖN SEÇİM YAPILDI

Ön seçimde belediyede çalışan 500'e yakın CHP üyesinin işleriyle, aşlarıyla ve evlatlarıyla tehdit edildiğini savunan Türker, "Böylesine adil olmayan bir ön seçime girildi. Ön seçimde de rekor denecek oy aldım. Halkımızdan gelen taleple bağımsız aday oldum." iddiasında bulundu.